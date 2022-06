Oroscopo della settimana dal 11 al 17 giugno 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 giugno 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): progressi nel lavoro

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui avrete un’opportunità per portare più stabilità nella vostra vita. Sabato 11, con la congiunzione Venere-Urano nel vostro segno è la giornata perfetta per andare alla scoperta di voi stessi. Chi siete ma soprattutto, chi volete diventare? Dovete reinventarvi, dunque non abbiate paura di provare nuove tendenze o modi di fare le cose. Lunedì 13 giugno, potrebbe essere necessario riflettere su eventuali problemi persistenti, problemi di comunicazione o opportunità emerse quando il pianeta era in moto retrogrado. Sfruttate questo periodo per esaminare le idee o parlare delle opportunità finanziarie emerse nelle ultime settimane. Il 14, la Luna Piena in Sagittario segna la fine di un ciclo nelle finanze, probabilmente riuscirete a sistemare qualche debito. Il 15 giugno, sentirete che i pezzi del puzzle professionale e finanziario si stanno mettendo al posto giusto. Il che tuttavia comporterà un duro lavoro… Giovedì 16, il buon aspetto tra il Sole in Gemelli e Saturno in Acquario, indica che nel vostro lavoro potrebbero offrirvi un posto che comporta maggiori responsabilità e la possibilità di guadagnare di più. Oppure potreste essere in trattativa per un nuovo lavoro con una società diversa che offre più vantaggi. Se avete un’attività in proprio, troverete dei modi per consolidarla, tagliare i costi e concentrarvi su prodotti e servizi migliori.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: potreste essere preoccupati per il denaro ma anche se è un momento stressante evitate di scatenare conflitti con il partner poiché le cose presto cambieranno. La settimana offre una nuova opportunità per guadagnare di più: portate la dolce metà a cena fuori! Soli: se volete conquistare è tempo di smettere di sognare a occhi aperti e uscire, prendere l’iniziativa, intraprendere azioni concrete!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): riflettere su ciò che volete realizzare

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

La settimana si apre sabato 11 giugno con la congiunzione Venere-Urano in Toro: questo aspetto rappresenta un’opportunità unica per rivedere le con convinzioni e avere una nuova visione su una questione importante. È tempo inoltre di leggere nuovi libri, partecipare a un corso o approfondire argomenti interessanti utili alla vostra evoluzione. Lunedì 13 giugno, Mercurio entra in Gemelli: riflettete su ciò che volete realizzare e quale direzione imboccare riguardo al lavoro. E’ il momento di prendere informazioni così da studiare un piano e vedere il vostro impegno coronato dal successo! Martedì 14 giugno con la Luna Piena in Sagittario, in casa eliminerete parecchie cose che non vi servono più! E’ un buon momento per scegliere un nuovo arredamento così da rendere più confortevole la camera da letto o il soggiorno. Giovedì 16 giugno, con il Sole in Gemelli in buon aspetto con Saturno in Acquario vi dedicherete alla salute e al benessere. Potreste essere attratti da un nuovo tipo di esercizio fisico oppure eliminerete cibi malsani e li sostituirete con alimenti più sani. Avete capito quanto è importante rispettare il vostro corpo! Al contempo, potreste dover apportare delle modifiche al programma di lavoro, all’organizzazione: faranno una notevole differenza. Farlo richiederà una chiara prospettiva dei vostri rapporti di lavoro e degli accordi professionali poiché al contempo il Sole sarà in dissonanza con Nettuno in Pesci. Potreste realizzare che gli impegni di lavoro attuali vi impediscono di cogliere altre opportunità.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: questa settimana, che piaccia o no al partner, sarete decisi a dire ciò che vi pesa sul cuore. Evitate di partire in quarta: se le cose non stanno andando per il verso giusto, guardate la situazione con distacco così da ritrovare la pace. Soli: è una settimana in cui sarà meglio non prendere un impegno definitivo: la persona potrebbe deludervi. Volete cambiare ma non siete ancora pronti a dare il via a una nuova relazione.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): meritate un po’ di divertimento!

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui al primo posto dovete mettere voi stessi! Sabato 11 giugno la congiunzione Venere-Urano in Toro indica che dovete pensare al divertimento: andare a un concerto o iniziare un hobby oppure avere un appuntamento romantico con un “lieto fine”. Divertitevi, lo meritate! Lunedì 13 giugno, Mercurio entra in Gemelli: con questo transito potete risolvere eventuali problemi di tipo tecnologico e trovare un accordo su eventuali problemi di comunicazione. Martedì 14 giugno, la luna piena in Sagittario indica che avete bisogno di una pausa. Per un po’ ci avete dato dentro e non avete molto tempo libero: ora siete stanchi: riposate un po’ di più, ascoltate della buona musica e rilassatevi, coccolatevi! Giovedì 16 giugno, con il buon aspetto Sole-Saturno è una buona giornata per esaminare il budget, prendere delle decisioni riguardanti le finanze e persino fare qualche telefonata a chi vi deve dei soldi. Se avete un’attività commerciale è un giovedì redditizio. Se state considerando un’attività secondaria, è un ottimo momento per lanciare un sito Web o far sapere agli amici che siete disponibili a fare affari. Potete attingere alla vostra determinazione e alle notevoli capacità. A parte questo, assicuratevi di ottenere chiarezza nelle conversazioni e nella corrispondenza riguardanti le questioni professionali. Il Sole in dissonanza con Nettuno indica che la cosa migliore è scrivere tutto su carta!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: Venere protegge la vostra relazione, l’atmosfera è tranquilla e serena. In ogni caso, evitate di chiudervi nel silenzio poiché potreste scatenare qualche incomprensione.

Soli: è una settimana in cui potreste contattare una vecchia fiamma o un/a ex e iniziare una storia d’amore. Questa volta la relazione potrebbe essere effettivamente diversa, poiché avete capito molte cose e siete cambiati.