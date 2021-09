Oroscopo della settimana dal 11 al 17 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): la soluzione a un vecchio problema

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Nel fine settimana, risolverete un problema che va avanti da tempo e vi sentirete sollevati. Il 14, probabile ci sia la necessità di apportare dei miglioramenti a un progetto e per mantenere armoniose le relazioni con le persone care, dovrete impegnarvi! Il 15 settembre, con l’arrivo di Marte in Bilancia, saprete esattamente come muovervi per mettervi in luce e cogliere le occasioni giuste per progredire. Giovedì 16, prima di metter mano al portafoglio fate bene i calcoli: rischiate di commettere degli errori! Venerdì 17, avrete la possibilità di ottenere una somma di denaro. Potrebbe trattarsi di un prestito a un ottimo tasso d’interesse oppure guadagnare un bel po’ di soldi attraverso il lavoro.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: con Marte in Bilancia, la settimana sarà all’insegna della complicità e grandi slanci di passione! Soli: conquistare la persona che vi attrae forse non sarà facile ma pian piano riuscirete a fare breccia nel suo cuore.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): coraggiosi e sicuri di voi stessi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La notizia della settimana è che il 15 Marte entrerà nel vostro segno: coraggio e sicurezza in voi stessi risplenderanno, sarete molto competitivi e raggiungerete la vetta. Ma non solo, potreste discutere di questioni che fino a oggi avete taciuto per timore di turbare gli altri: vi sentirete sollevati e sereni. Passo indietro: il 13 e 14 avete già carta bianca per concretizzare le idee, prendere cura di voi stessi, esprimervi liberamente. Ciò vi permetterà di superare la sensazione di blocco vissuta di recente. Giovedì e venerdì, prendete le cose con calma: la Luna in Capricorno, vi rende un po’ troppo esigenti anche con voi stessi. Relax per evitare di bruciare le energie ed essere aggrediti dallo stress.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

n coppia: slanci amorosi pochini ma in compenso c’è stabilità, impegno reciproco. E non è poco… Soli: ciao ciao timidezza, vi sentirete liberi di agire come meglio credete. E con una persona gli sguardi la diranno lunga.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): conquisterete un posto al sole

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ un’ottima settimana! Il 13 e 14, la vostra situazione evolverà alla velocità della luce e avrete belle soddisfazioni! Dinamici, affascinanti e diplomatici: sono i doni di Marte che il 15 sbarcherà in Bilancia. Conquisterete un posto al sole, otterrete dei vantaggi che fino a oggi sembravano sfuggirvi. Il 16, potreste avere intenzione di dare il via a un progetto personale o di lavoro: avete le carte in regola per ottenere il successo. Fate dunque il primo passo con serenità. In generale, con la presenza di Venere in Scorpione, avrete la possibilità di stringere contatti con persone d’aiuto a raggiungere un obbiettivo o trovare un lavoro. In ogni caso migliorare il vostro status non deve trasformarsi in un’ossessione.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: forse non sarà tutto rose e fiori ma con Marte ci sarà il rilancio della passione! Se ci sono problemi puntate alla riconciliazione.

Soli: in programma ci sono belle sorprese, incontri all’insegna dell’attrazione! E uno potrebbe essere molto importante.