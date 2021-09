Oroscopo della settimana dal 11 al 17 settembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 11 al 11 settembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): tenaci e combattivi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui per raggiungere i vostri obbiettivi dovrete sfruttare le ultime vibrazioni del transito Marte-Plutone. Siete tenaci, combattivi e potete raggiungerli a occhi chiusi! Non solo, se c’è qualcosa da modificare nel lavoro, è il momento giusto per correggere la rotta. In ogni caso occhio a sabato 11: famiglia o lavoro, evitate di essere autoritari, controllate il bisogno di distinguervi a tutti i costi. Il 15, quando Marte entrerà in Bilancia, sarete ancor più produttivi, accentuerà la passione per il lavoro. Se siete senza impiego, il pianeta rosso rappresenta un invito ad andare in cerca di nuove opportunità. Il 16, con la Luna in Capricorno, è il momento ideale per distrarvi, creare una vita equilibrata e più sana: può essere la chiave per la tranquillità.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: cercate di mantenere la tenerezza, l’armonia: con Venere in Scorpione l’atmosfera non sarà sempre serena. Soli: gli incontri ci saranno ma qualcosa tra voi e l’altro/a non combacerà. Non forzate la situazione.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): negoziazioni vantaggiose

E’ una settimana in cui, con Venere in Scorpione, potete portare avanti con facilità qualsiasi negoziazione e trarne vantaggio finanziario. Più in generale sul fronte denaro, il pianeta rosa garantisce delle entrate e potrete concedervi qualche gratificazione. Se fate acquisti costosi, ricordate di conservare le ricevute! Il 14, cercate di migliorare il rapporto con i colleghi: lavorando chi è in sintonia con voi, sarete più produttivi. Il 15, Marte entra in Bilancia: se sentite che vi state sovraccaricando di lavoro e siete stanchi, rallentate il ritmo. Ma è probabile che non ascolterete questo consiglio astrale: il 16 e 17 niente e nessuno potrà fermarvi. Andrete avanti con una volontà d’acciaio!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: ascolterete in modo diverso i desideri del partner e anche ne avrete qualcuno – erotico – da realizzare… Soli: siete ultra sexy, grazie a Venere in Scorpione: sfruttate la settimana per fare conquiste passionali!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): inseguire i vostri sogni professionali

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Alcuni giorni di questa settimana vi sembreranno un po’ complicati da superare ma per fortuna avete grande sicurezza in voi stessi! Dal 14, avrete una grande determinazione e il lato ambizioso sarà accentuato. Se vorrete ottenere una promozione o un lavoro, farete il possibile! Il 16, se di recente avete pensato di dover stare attenti con il denaro, ne avrete la conferma. Apportando alcune modifiche sarete in grado di risparmiare. Inoltre, anche se sapete bene cosa volete realizzare, potreste non avere ancora la somma a disposizione per dare il via. Il 17, grazie ai pianeti rafforzerete la fiducia e la deteminazione: è un’ottima giornata per rivedere i successi del passato e constatare a che punto siete arrivati. Utilizzate il venerdì, con la Luna nel vostro segno, per eliminare i timori – anche finanziari – e inseguire i vostri sogni professionali!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: atmosfera splendida all’insegna della tenerezza e dell’armonia. A voi fare il possibile per mantenerla…

Soli: fascino e sensualità accentuati, Venere metterà sulla vostra strada una persona che risveglierà belle emozioni.