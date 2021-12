Oroscopo della settimana dal 11 dicembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 dicembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 11 dicembre (21 marzo-21 aprile): realizzerete qualcosa che avete a cuore

L’eccellente notizia della settimana è l’arrivo, il 13, di Marte in Sagittario: avete le energie giuste per realizzare qualcosa che avete a cuore e ottenere successo. In ogni caso, non trascurate i dettagli e prima di agire riflettete! Per tutta la settimana la congiunzione Venere-Plutone è positiva per fare bei soldi e fare passi avanti nel lavoro. Trasformerete lo status professionale, raccoglierete i frutti del duro impegno. Lunedì 13 dicembre, Mercurio vi aiuterà a sfruttare al meglio la congiunzione! Il 14, il boss potrebbe delle regole che a voi sembreranno inutili. Poiché vi muovete sempre alla velocità della luce sarete irritati, penserete che siano ostacoli che rallenteranno il vostro ritmo.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: venerdì è un’ottima giornata. Eviterete argomenti spinosi, lascerete alle spalle eventuali disaccordi e con il partner vi divertirete! Soli: folle desiderio di vivere una passione. Se siete tentati fate pure ma occhio a non entrare nella tana del lupo! Oroscopo della settimana Leone dal 11 al 17 dicembre (23 luglio-23 agosto): importanti decisioni di lavoro

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui forse dovrete prendere decisioni importanti di lavoro e il fatto stressarvi. La congiunzione Venere-Plutone indica che la vita professionale si sta trasformando e la routine diventa più piacevole. Ma non solo potreste avere più potere nelle relazioni professionali durante la congiunzione. II 13, con l’arrivo di Marte in Sagittario la creatività e l’ottimismo saranno al top! Sarete dinamici, entusiasti e pronti a vincere qualsiasi sfida. Il 16 dicembre, con la dissonanza Saturno-Urano (la terza e ultima del 2021) dovrete assumere nuovi impegni, quelli che in futuro vi faranno toccare con mano il successo. Ripensate a metà febbraio e metà giugno: in che modo le relazioni, contratti e accordi hanno giocato un ruolo nel vostro sviluppo professionale? Gli eventi delle due dissonanze precedenti possono indicare ciò che potete aspettarvi e come gestire questo ultimo aspetto tra Saturno e Urano.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: Marte rafforza la sensualità, vivrete momenti di grande passione, diciamo incandescenti! Soli: il 12 dicembre, è la giornata ideale per fare incontri, anche online. Siete magnetici e Cupido è pronto a scoccare la freccia! Oroscopo della settimana Sagittario dal 11 dicembre (23 novembre-21 dicembre): il denaro è al centro della scena

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui il denaro sarà al centro della scena, inoltre potrebbero esserci alcuni scontri sul posto di lavoro.La congiunzione Venere-Plutone in Capricorno per tutta la settimana, punta i riflettori sul vostro settore finanziario. Sarete particolarmente motivati dal denaro, ma tenete presente che lo stipendio non sarà la vostra principale ossessione. In generale, sarete “affamati” di denaro! E’ lunedì 13 dicembre, che sarete inclini a parlare del vostro stipendio e quando martedì Marte entrerà ne vostro segno avrete il potere di parlare di questioni finanziarie. Il 16, Saturno inizierà una dissonanza con Urano e la presenza di Marte vi renderà particolarmente aggressivi. Di conseguenza, sul posto di lavoro potreste scatenare delle forti tensioni.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: complicità, passione, dolcezza: guarderete al futuro con gioia di vivere. Il dialogo sarà splendido.

Soli: sex appeal da vendere, il vostro entusiasmo farà meraviglie! E ne farete di conquiste… Tuttavia non lanciatevi a occhi chiusi.