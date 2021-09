Oroscopo della settimana dal 11 settembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 settembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 11 settembre (21 marzo-21 aprile): un nuovo percorso

E’ una settimana in cui sono possibili dei cambiamenti che vi faranno imboccare un nuovo percorso. Domenica 12, evitate di passare la giornata a riflettere sulle esperienze professionali passate, soprattutto se alcune sono state inferiori alle vostre aspettative. Le emozioni non sarebbero positive… Lunedì 13 e martedì 14, sarete molto più sicuri di voi, dunque poche domande e andate avanti come treni! In particolare il 14, cercate di rivedere alcune piccole abitudini quotidiane: vi porterà dei vantaggi! Il 16, qualsiasi cambiamento vi farà lasciare alle spalle la vecchia vita. E per questo, un amico/a potrebbe pensare che la relazione sia a repentaglio. Parlatene in modo approfondito. Il 17, potreste voler riflettere su come cambiare lavoro. Se siete insoddisfatti andrete alla ricerca di altre opportunità. Si aprirà una nuova strada.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: grande sensualità, il cielo astrale risveglia i sentimenti e attizza il desiderio. Vorrete più intimità con il partner. Soli: fascino al top, ogni incontro è all’insegna della passione. In particolare venerdì uscite: un imprevisto potrebbe piacevolmente sorprendervi!

Oroscopo della settimana Leone dal 11 al 17 settembre (23 luglio-23 agosto): l’attenzione è rivolta alle finanze

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui la vostra attenzione sarà rivolta alle finanze: sarete spinti, in particolare dal 12 al 14 settembre, a guadagnare di più e probabilmente vi tufferete nel lavoro. Il 15, con l’arrivo di Marte in Bilancia, avrete tempo per vincere qualsiasi battaglia. Non perderete mai di vista le ambizioni e saprete, al momento giusto, anche trasformarle! Il 16, se avete intenzione di entrare in società con un amico, è un buon momento per definire i termini per scritto. Metterà la relazione al riparo da futuri problemi. Il 17 potreste chiedervi quali impegni professionali vale la pena di mantenere o riflettere sulla possibilità di aprire una vostra attività. Prima di apportare delle modifiche, valutate attentamente i pro e i contro.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: questa settimana la tendenza è quella di rimuginare. Ma Marte risveglierà la passione! Soli: voglia di flirtare, vivere nuove avventure! Eppure un incontro potrebbe essere molto importante… Oroscopo della settimana Sagittario dal 11 al 17 settembre (23 novembre-21 dicembre): saprete farvi valere

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

La buona notizia della settimana è che Marte, il 15 settembre, entrerà in Bilancia: sarete molto competitivi, saprete farvi valere al momento giusto e avrete modo di sfruttare al meglio delle opportunità positive! Tuttavia, il 13 e 14, presi come sarete dal lavoro per fare carriera, potreste avere difficoltà a trovare un equilibrio con la vita privata. Ma in questo momento va bene così: è saggio impegnare le energie nella professione! Verso la fine della settimana, lo splendido aspetto Sole-Plutone, potrebbe far arrivare un riconoscimento, una gratificazione o guadagno significativo, grazie al vostro costante e duro impegno. E venerdì 16, circolerà buonumore: con le persone care, amici e familiari sarete in perfetta sintonia.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: potreste mettere in discussione qualcosa ma solo per migliorare la relazione con il partner.

Soli: è una settimana in cui potreste innamorarvi, ricambiati. Ma questa volta avanzerete passo dopo passo.