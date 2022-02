Oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un’amicizia diventa amore

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui accadrà qualcosa di speciale: potreste ricevere un vero bacio d’amore. Il 14, San Valentino, potreste stabilire una connessione profonda e significativa con un’altra persona. Condividere qualcosa di molto speciale con un potenziale partner. Potrebbe essere un’amicizia che sta diventando una una storia d’amore. Sempre il 14, Mercurio entrerà in Acquario: penserete fuori dagli schemi, il che è perfetto per considerare nuove opportunità per ampliare gli orizzonti, imparare ed evolvere nel percorso professionale. Non dovete aver paura di intraprendere la strada non convenzionale. Il 16 febbraio, con la Luna Piena in Leone, sarete spinti a parlare in modo positivo del lavoro. Potreste rimanere sorpresi dalle conclusioni delle conversazione o da cosa potrebbe venire fuori nel lavoro! Il 16 la congiunzione Marte-Venere in Capricorno vi doterà di sicurezza, quella di cui avete bisogno per trovare preziose opportunità professionali, anche riguardanti una eventuale società.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: al 14 al 17, potete riconquistare il partner, farlo innamorare perdutamente di voi! Soli: per voi vale quanto scritto sopra: il 14 un’amicizia potrebbe diventare una storia d’amore! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): appagare i vostri desideri

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Questa settimana, potete trovare un equilibrio tra ciò che gli altri vogliono e ciò che desiderate: state conquistando l’armonia. Il 14 febbraio, riuscirete a bilanciare le responsabilità e obblighi nei confronti della famiglia con ciò che volete fare voi. Il vostro segno tende a compiacere, e a volte questo significa mettere da parte i vostri desideri. Troverete ora il modo per trarre il meglio da entrambi. Mentre appagate i vostri desideri nulla impedirà che possiate al contempo rendere felici i familiari. Il 14 febbraio, inoltre Mercurio entra in Acquario: la vostra mente è aperta a nuove possibilità. Nel lavoro potreste avviare delle conversazioni su nuovi progetti oppure entrare in contatto con qualcuno che ha le vostre stesse idee originali ed entrare in società. Il 16 con la Luna Piena in Leone e la congiunzione Marte-Venere in Capricorno sarete riconosciuti come “capi” soprattutto per il modo in cui gestite responsabilità e impegni. La positività sul posto di lavoro sarà accentuata quando il 18 il Sole entrerà in Pesci. In ogni caso tenete a mente i vostri limiti.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: periodo di pace, tra fiducia e complicità, Vivrete momenti di grande sensualità, la fusione è totale! Soli: settimana molto stimolante. Un nuovo incontro vi regalerà gioia di vivere, la relazione sarà piena di tenerezza e sogni.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): novità nel settore del lavoro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La notizia della settimana è l’entrata di Mercurio nel vostro segno. Dal 14 febbraio il pianeta vi spingerà a esprimervi e distinguervi nel lavoro, negli affari. Potreste inoltre ricevere qualche notizia inattesa che vi farà risolvere una situazione. In generale arriveranno delle novità, soprattutto nel settore del lavoro. Il 15 febbraio, davanti a voi ci sono diverse opzioni: sul piano personale potreste chiudere con quelle persone che si approfittano della vostra generosità. Oppure potreste cambiare lavoro o avviare un’azienda in proprio. Il 16 febbraio. con la Luna Piena in Leone porterete a termine un progetto o un obiettivo riguardanti il prossimo futuro. Lo stesso giorno con la congiunzione Marte-Venere in Capricorno avrete forza, sicurezza in voi stessi e otterrete quei risultati ambiziosi a cui mirate da tempo: riuscirete a ottenere risultati al di sopra delle vostre aspettative. Il 17, grazie al buon aspetto Giove-Urano, ci sarà un positivo cambiamento nel settore finanze che avrà un impatto favorevole sulla vita personale.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: attenzione al 14 febbraio: l’orgoglio potrebbe giocare qualche brutto scherzo e rovinare la serata di San Valentino…

Soli: è una settimana in cui vi piacerà aumentare il numero conquiste ed è difficile che qualcuno riesca ad intrappolare il vostro cuore.