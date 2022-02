Oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): l’audacia ripaga

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui potete cambiare la vostra storia e dunque la vostra vita: state andando in una nuova direzione. Il 14 febbraio, ciò in cui credete è ciò che ottenete. Avete l’opportunità di trasformare la vostra storia e cambiare così la vostra esperienza. Cercate di guardare la situazione da una prospettiva diversa. Date una svolta positiva alla vostra vita e le opportunità inizieranno a fiorire.

Il 15 febbraio, potreste dover decidere tra un paio di opzioni. Potreste avere l’opportunità di passare a una nuova azienda o di trasferirvi in un settore diverso all’interno dell’attuale azienda. Oppure restare dove siete. Spesso scegliete ciò che vi fa sentire più a vostro agio. Ma questa volta, sarete ricompensati per aver intrapreso la strada più difficile. Riflettete prima di fare una scelta. Il 16 con la Luna Piena in Leone sarete orgogliosi di dove siete partiti rispetto a dove siete arrivati ora, specialmente nel percorso professionale!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: è una fase positiva anzi, felice! Nella relazione, grazie alla congiunzione Marte-Venere, c’è passione e rinnovata tenerezza. Soli: grazie al transito di cui sopra, uscirete da una routine troppo prevedibile per aprire il cuore a nuove possibilità.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): passione per il lavoro che svolgete

Questa settimana, nelle relazioni abbonda l’energia positiva e tutti vi notano! Il 14 febbraio con l’arrivo di Mercurio in Acquario avrete la possibilità di concretizzare idee inedite. Il 15, vi troverete di fronte a una scelta che riguarda il lavoro. È possibile che vi offrano una promozione o avrete l’opportunità di lavorare in un altro team. Ma potete anche decidere di rimanere dove siete, il che significa più tempo ed energia da dedicare alla famiglia, alla casa o ai progetti personali. Il 16 la Luna Piena in Leone indica che dovete mollare qualsiasi insicurezza professionale: è in questo modo che avrete la possibilità di distinguervi. Sempre il 16, con la congiunzione Marte-Venere in Capricorno sarete particolarmente entusiasti e pieni di passione per il lavoro che svolgete.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: dal 18, attenzione: circolerà confusione, piccole bugie o avrete difficoltà ad affrontare i problemi presenti nella relazione. Soli: il 17, è la giornata ideale per iniziare una relazione appagante, incontrare nuove persone. Fate spazio a novità e scoperte!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una persona vi dà una mano

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui dovete avvicinarvi a chi vi circonda: una persona è pronta a dare una mano per ottenere il successo. Il 14, sapete cosa volete. Vi siete concentrati sulla scala del successo per anni ma a volte mentre salite vi piace riposare. E’ il momento di concentrare di nuovo le tue energie sulla scalata. Ciò può comportare una svolta improvvisa e una persona disposta a dare una mano. Riceverete il supporto di cui avete bisogno. Il 15 vi troverete davanti a bivio e dovrete decidere tra due metodi per fare soldi. Potreste guardare al passato, metodi collaudati che offrono molta sicurezza e certezza. Oppure guardare al futuro, a idee innovative che offrono varietà e crescita. Non è necessario che tu scelga l’uno rispetto all’altro. Potete trovare un modo per avere sicurezza e crescita. Il 16 con la congiunzione Venere-Marte nel vostro segno vi sentirete particolarmente sicuri delle vostre capacità imprenditoriali. e vi lancerete in qualcosa che vi farà ottenere dei vantaggi finanziari.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con la congiunzione Venere-Marte, navigate in un oceano di felicità. Cercherete di trasformare le speranze in progetti.

Soli: la vita affettiva entra in un’atmosfera eccitante, avete fascino, sex appeal che non lascia indifferenti.