Oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): carisma e fascino

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il recente arrivo di Marte in Leone, accentua il carisma e il fascino, carte vincenti che porteranno a incredibili opportunità e vi spinge a prendere delle iniziative. E’ una settimana in cui vi muoverete in più direzioni. Il 14, potreste avere intenzione di intraprendere dei progetti ambiziosi: la strada è libera. Non perdete tempo, non cedete alle tensioni, potete assumere dei rischi.

Il 15 avrete conversazioni interessanti. Tuttavia giovedì e venerdì sembra che per andare avanti vi manchi un’informazione fondamentale. Aspettate fin quando scoprirete di cosa si tratta.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: godetevi il presente con il partner, evitate di immaginare possibili scenari futuri, in particolare il 17 e 18.

Soli: cercate di vivere i piaceri semplici dell’esistenza, senza problemi, e sicuramente non vi farete scappare belle occasioni.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): aperti a nuove iniziative

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Se ultimamente avete frequentato poco gli amici è una settimana in cui la presenza di Marte in Leone vi permetterà di rimediare. Domenica, le attività quotidiane potrebbero richiedere parecchio impegno: assicuratevi di non esaurire le energie. Il vostro benessere viene prima di tutto.

Lunedì e martedì, con la Luna in Leone, potrebbero esserci belle opportunità, se volete lanciarvi in qualche acquisto sono due giornata ideali. Siate aperti all’iniziativa e privilegiate l’azione. Senza ovviamente correre dei rischi. Il 17, potrebbe circolare stanchezza: ritagliate del tempo per rilassarvi.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il partner potrebbe avere difficoltà a capire cosa desiderate veramente. Ma forse non lo sapete nemmeno voi.

Soli: è una settimana in cui potreste sentirvi inaspettatamente attratti da un/a collega. Deciderete di vivere un’avventura?

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): combattivi e competitivi

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Con Marte in Leone, è una settimana in cui sarete combattivi, nel lavoro darete il meglio! Al contempo il pianeta rosso vi renderà molto competitivi, per ottenere qualcosa che avete in mente sarete persino pronti persino a pestare i piedi a qualcuno in particolare il 14 e 15. Il 16, deciderete di prendere un po’ le distanze da alcune situazioni, da tutto ciò che vi stressa. Non programmerete niente, vi muoverete seguendo i desideri del momento.

Il 17, lo splendido aspetto tra Luna e Urano vi spingerà ad accogliere i cambiamenti in corso, a non averne timore. Ed è l’atteggiamento giusto poiché rappresentano una crescita!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: soffia un vento di passione ma attenzione alla gelosia (vostra): rischiate infatti di esagerare.

Soli: incontri passionali, colpi di fulmine, evoluzione inattesa di un flirt: questa settimana tutto è possibile (in positivo).