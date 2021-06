Oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): casa dolce casa

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Con l’arrivo di Marte in Leone la settimana sarà all’insegna del “casa dolce casa”: le grandi pulizie, eliminare cose inutili o abbellirla vi faranno orgogliosi del vostro nido. Inoltre, c’è un forte senso della famiglia che vi spingerà a entrare in contatto con parenti vicini e lontani. Il 13, avrete belle e innovative idee ma occhio a non offendervi se parlandone qualcuno le criticherà. Il 14, avrete voglia di distinguervi, vorrete far parlare di voi: per ora, frenare un po’ è la tattica migliore. In caso contrario, nel lavoro potreste avere dei problemi.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: scaramucce, piccole battaglie con il partner e nessuno vorrà cedere per primo. Marte in Leone, non è d’aiuto a mantenere la calma.

Soli: in vista, negli affari di cuore c’è una nuova partenza, un cambiamento radicale! Belle novità.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): occhio alle gelosie sul posto di lavoro

E’ una settimana in cui la presenza di Mercurio in moto retrogrado, potrebbe rallentare il progresso ma è un ottimo momento per sistemare definitivamente i vecchi problemi. Il 14, potreste sentirvi frustrati dagli aspetti banali del vostro lavoro, dovrete fare uno sforzo per recarvi in ufficio: avrete voglia di esplorare nuovi percorsi. Mercoledì, cercate di puntare a obbiettivi più razionali! Se, infatti, non riuscirete a concludere quanto avete in mente, ce l’avrete con l’universo mondo. Lucidità e otterrete dei risultati soddisfacenti. Il 16, occhio alle gelosie sul posto di lavoro, qualcuno potrebbe tentare di screditarvi.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: l’atmosfera potrebbe essere pesantuccia, in caso di lite ciascuno resterà fermo sulle proprie posizioni.

Soli: potreste essere concentrati sul lavoro, sulla carriera e non sentirvi pronti a innamorarvi.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): prendere le distanze dalle scocciature

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

La presenza di Marte in Leone stimola il vostro desiderio di concludere un affare o di investire saggiamente i vostri risparmi. Tuttavia il 14, occhio al riguardo a fare mosse azzardate. In generale è una settimana in cui sarà importante stringere delle alleanze: sarete più forti! Il 13, relax, praticate un’attività che vi piacciono, uscite con gli amici. L’atmosfera della settimana non vi farà sentire sempre al top per cui giovedì cercate di distrarvi. Prendete le distanze dalle scocciature e se qualcuno vi farà innervosire, voltate le spalle e uscite dalla stanza senza commentare.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: Venere in Cancro vi spinge a cullare il rancore, avete difficoltà a perdonare alcune mancanze del partner. Cosa che invece dovreste fare.

Soli: mancanza di sicurezza in voi stessi, l’atteggiamento di una persona potrebbe scatenare dubbi. E se invece adottaste il pensiero positivo?