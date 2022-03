Oroscopo della settimana dal 12 al 18 marzo 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): realizzerete quanto desiderate

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui dovete accogliere le numerose possibilità che si presentano nella professione. Domenica 13 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, qualcosa che postate online potrebbe diventare virale. Potrebbe esserci stato un passaparola e andare ben oltre la cerchia di amici. Potreste ricevere commenti da sconosciuti che vivono in posti lontani. E’ una meravigliosa opportunità per ottenere più follower. Questa bellissima congiunzione vi spinge a lanciarvi con fiducia nel lavoro, sapendo che realizzerete tutto ciò che vi siete prefissati di fare. Il 17, il buon aspetto Mercurio-Urano penserete in modo radicalmente positivo all’impegno che state mettendo nel lavoro. Cercate di fare dei passi avanti nella giusta direzione. Venerdì 18 marzo, la Luna Piena in Vergine rappresenta un invito a mollare qualsiasi critica nei confronti di voi stessi nonché stare alla larga da persone e discorsi negativi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: ciò che dirà il partner, spesso potrebbe essere motivo di malintesi, di incomprensioni. Evitate di aggirare le questioni e in caso doveste fraintendere fate delle domande. Soli: vedrete una persona con cui avete un flirt per ciò che è veramente e potreste essere disorientati, soprattutto se avete concesso la vostra fiducia. Anche se sarà difficile, scoprirete che l’unico modo per dimenticarla è andare avanti velocemente. Ciò significa uscire di più con gli amici e colleghi, interagire con altri single. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): risolverete una questione finanziaria

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Questa settimana se c’è qualcuno che può rendere magico il lavoro, siete proprio voi! Domenica 13 marzo, la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, indica che oggi vi sarà difficile rispettare un programma. Potreste presentarvi in ritardo a un appuntamento o dimenticare qualcosa. Il passaggio vi rende speranzosi, idealisti e vi spinge ad avere una visione più luminosa della vita lavorativa e della routine quotidiana. Ma assicurati di sapere esattamente cosa volete realizzare poiché Nettuno crea sempre un po’ di confusione. Il 14, qualunque cosa intraprendiate nel lavoro potrebbe essere un investimento futuro in qualcosa di più grande. Il 17 marzo, Mercurio in Pesci è in buon aspetto con Urano in Toro: avrete la possibilità di risolvere una questione finanziaria. Al contempo la situazione generale procede alla grande le persone sono affascinate dal vostro modo di fare e – lavoro o vita personale – potete praticamente “incantare” tutti!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 13, è essenziale vivere nella realtà e non avere grandi aspettative o speranze irrealistiche riguardo alla relazione. Piedi per terra e ricordate che nessuno è perfetto, nemmeno voi. Soli: il 17, attirare l’attenzione nonché i complimenti è uno dei “must” della giornata: prendete dunque cura della vostra immagine!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una svolta sul fronte finanze

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Questa settimana, sul fronte finanze potrebbe essere fortunata! Il 13 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci occhio agli acquisti impulsivi. Potreste voler comprare un’auto nuova e appariscente o un orologio molto bello ma assicuratevi di potervelo permettere oppure in seguito scoprire di aver fatto la scelta sbagliata. Al contempo, con questo transito, potrebbero esserci delle opportunità per migliorare il vostro stile di vita: prestate attenzione a ciò che vi dirà una persona durante una conversazione. Il 17 marzo, Mercurio in Pesci è in buon aspetto con Urano, sul fronte delle finanze potrebbe esserci una svolta che cambierà la vostra esistenza! Ma non solo: è una giornata in cui i neuroni brillano, siete in grado di affrontare i vecchi problemi in un nuovo modo. Il miglior uso di questa energia è fare cose diverse dal solito, interrompere la routine e trovare delle modalità per essere più produttivi con meno impegno.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: teneri progetti a due, enorme voglia di uscire dalla routine. Il partner, qualunque cosa proporrete, vi seguirà amorosamente.

Soli: settimana in cui siete positivi, grazie alla simpatia e fascino farete una serie di conquiste. Desiderate una storia, certo, ma avete intenzione di accontentarvi…