Oroscopo della settimana dal 12 al 18 marzo 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 marzo 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): ultimi ritocchi ai progetti che vi stanno a cuore

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana vi troverete sulla strada giusta per realizzare grandi cose nel lavoro! Il 13 marzo, la congiunzione Sole-Nettuno vi chiede di credere pienamente nella capacità di realizzare i vostri sogni professionali e persino di credere che quando sarà il momento le persone giuste vi aiuteranno! Giovedì 17 marzo, Mercurio in Pesci è in buon aspetto con Urano nel vostro segno del Toro: il vostro cervello è come un computer. Siete in grado di eseguire calcoli complicati in un lampo. E’ un ottimo momento per capire un problema difficile sul computer oppure come mettere il Wi-Fi in tutti gli angoli della casa. Con questo aspetto sarete spinti a iniziare una conversazione con un professionista che lavora nel vostro settore. Qualunque cosa venga detta o scritta potrebbe portare a cambiamenti entusiasmanti! Venerdì 18, con la Luna Piena in Vergine darete gli ultimi ritocchi ai progetti che vi stanno a cuore.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: cercate di essere più uniti, attenti, flessibili e ricordate che l’unità è una forza!

Soli: il 13, i confini tra voi e un amico/a potrebbero essere sfumati. È possibile che vi siate avvicinando abbastanza e pensate sempre a lui/lei. Probabile siate ricambiati. E’ un giornata eccellente per innamorarsi.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): arrivare alla vetta

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

E’ una settimana in cui aumentano le possibilità di arrivare alla vetta! Il 13, cercate di essere razionali: con la congiunzione Sole-Nettuno rischiate di sognare a occhi aperti su cosa potreste fare e con chi potreste lavorare. Prima di accettare qualsiasi nuovo impegno riflettete bene: Nettuno può causare confusione e illusione. Assicuratevi inoltre di controllare tre volte tutti i dettagli di lavoro. Giovedì 17, con il buon aspetto Mercurio-Urano, potrebbe arrivare qualcosa di sorprendente. Potrebbero arrivare nuove opportunità per fare passi avanti nel lavoro, scoprire un percorso professionale mai preso in considerazione. Potreste essere spinti ad apprendere qualcosa di nuovo oppure programmare un viaggio. E’ una giornata in cui avrete voglia di accendere la vostra curiosità e lanciarvi nell’avventura. Il 18 marzo, con la Luna Piena nel vostro segno toccherete con mano quanti passi avanti avete fatto nella professione.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: state iniziando a vedere il tuo partner per ciò che è veramente e ad accettare i suoi difetti. Sarete ancora più uniti ed entrerete in una nuova sorprendente fase, ricca di amore. Soli: se state cercando l’amore, il 13 potrebbe iniziare una storia. Non è detto si tratti dell’amore per sempre ma la persona vi farà sciogliere il cuore con dolci parole.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): lanciare una nuova idea

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui dovete prestare attenzione ai rapporti professionali. Il 13 con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci vi consente di aprirvi con i colleghi o anche nel lavoro. Potreste avere difficoltà a esprimere ciò che avete in mente, il che è perfetto per attenuare qualsiasi fattore di stress Tuttavia, badate ai dettagli poiché nel caso di email potreste essere poco chiari. Il 14, alcune conversazioni potrebbero spingervi a lanciare un nuovo progetto o idea. Prestate attenzione a come si snoderanno queste conversazioni dal 17, momento in cui Mercurio sarà in buon aspetto con Urano: le vostre idee, metodi o input potrebbero portare a qualcosa di rivoluzionario! Infine, la Luna Piena in Vergine rappresenta un’opportunità di progredire nel lavoro, anche attraverso l’apprendimento o la ricerca.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con il partner sarete comprensivi, indulgenti e amorevoli. Pensieri e gesti saranno sempre dolcissimi.

Soli: il 13 avrete l’opportunità di vivere un’avventura idilliaca, qualcosa di quasi magico. Sfruttatela al massimo!