Oroscopo della settimana dal 12 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 12 febbraio (21 marzo-21 aprile): sognare in grande

Questa settimana vi troverete davanti a un bivio. Avrete l’opportunità di imboccare una nuova direzione. Lunedì 14 febbraio, Mercurio entrerà in Acquario e siete invitati a sognare in grande, qualcosa di più grande di quanto avreste mai immaginato di realizzare nel vostro percorso professionale. Il 16 febbraio, la Luna Piena in Leone potrebbe far arrivare risultati concreti del vostro duro lavoro. Lo stesso giorno Marte sarà congiunto a Venere in Capricorno: il transito rappresenta una pietra miliare nel vostro viaggio professionale. Potreste diventare dei leader o essere notati per le idee innovative. Con il buon aspetto Giove-Urano, questa settimana avrete una visione completamente diversa ma positiva sulle questioni di denaro. Il 18 febbraio, con l’arrivo del Sole in Pesci, concludete la settimana con il necessario riposo di cui avete bisogno.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 14, con l’arrivo di Mercurio in Acquario, sarete spinti a diversificare le attività quotidiane: insieme sarà divertimento assicurato! Soli: il 16, la Luna Piena in Leone farà arrivare persone che vi corteggiano. L’autostima e il morale sanno al top, sarete sicuri di voi stessi!

Oroscopo della settimana Leone dal 12 al 18 febbraio (23 luglio-23 agosto): una crescita professionale

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui attraverso piccoli cambiamenti migliorerete la vostra vita. Lunedì 14 febbraio, farete determinati passi per garantirvi il benessere generale. Potreste cambiare la dieta o iniziare uno sport o praticare esercizio fisico: la priorità sarete voi stessi! Lo stesso giorno Mercurio entra in Acquario: è il transito perfetto per ridefinire gli obblighi di lavoro o per fare brainstorming su progetti futuri con il boss (e clienti)! Potreste inoltre sviluppare idee o proposte originali. Il 16 febbraio con la Luna Piena nel vostro segno e congiunzione Marte-Venere in Capricorno ci sarà una crescita professionale, il riconoscimento di quanto svolgete da parte dei superiori. E’ in atto una bella trasformazione e quando il 18 il Sole entrerà in Pesci avrete sicurezza e fiducia riguardo alla direzione da seguire.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 16 cambierete idea ogni secondo e il partner non troverà questo atteggiamento particolarmente divertente. Soli: questa settimana c’è un’alta probabilità di incontrare il partner perfetto e dare il via a una storia d’amore importante. Oroscopo della settimana Sagittario dal 12 febbraio (23 novembre-21 dicembre): sulla strada del successo Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui vi troverete sulla strada del successo! Il 14 febbraio, potreste capire che il successo personale si basa su come gestite il programma quotidiano. A voi piace la spontaneità ma il successo richiede un’azione costante. Una routine regolare potrebbe portare a una vita decisamente migliore. Sempre il 14 Mercurio entra in Acquario: le conversazioni di lavoro saranno puntate su obbiettivi e progetti futuri. Il 16 febbraio con la Luna Piena in Leone rifletterete su ciò che avete imparato o affinato nel percorso professionale e che potrebbe servire per progredire. Lo stesso giorno con la congiunzione Venere-Marte in Capricorno toccherete con mano quanto sia stata preziosa ogni esperienza nello sviluppo professionale. E potrebbe arrivare una sorta di ricompensa! Il 17 il buon aspetto Giove-Urano indica che nonostante alcuni imprevisti sarete positivi riguardo all’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 17 evitate di idealizzare il partner, pensare che sia in grado di fare tutto. Rischiate di chiedere l’impossibile.

Soli: il 14 sfoderate tutto il vostro fascino, la Luna in Leone vi rende irresistibili e ne farete di conquiste…