Oroscopo della settimana dal 12 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 12 al 18 giugno (21 marzo-21 aprile): il ritmo delle giornate sarà rock!

Con Marte in Leone se ultimamente vi siete sentite bloccati, ora il ritmo sarà rock! Sarete pronti ad affrontare sfide, competizioni e avrete una mentalità da vincenti. Nel fine settimana relax, così da affrontare i giorni seguenti con la massima grinta. Il 14, infatti, non ce ne sarà per nessuno: con la determinazione che avrete, potrete affrontare qualsiasi cosa, anche la più difficile perché ce la farete. Occhio solamente alle spese, anche se limitarvi potrebbe essere frustrante. Il 17, la Luna in buon aspetto con Urano, promette successo nel lavoro tuttavia cercate di essere sempre diplomatici.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: potreste scoprire aspetti inediti del partner, che vi piaceranno e vivrete momenti d’amore di grande intensità.

Soli: sarete molto selettivi, con Marte in Leone avete bisogno di ammirare chi vi corteggia! E non sbagliate, meritate il meglio.

Oroscopo della settimana Leone dal 12 al 18 giugno (23 luglio-23 agosto): risaltano le qualità di leader

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Con la presenza di Mercurio in moto retrogrado, è una settimana in cui nelle cose che farete potrebbero verificarsi dei cambiamenti imprevisti: muovetevi un passo alla volta. Marte nel vostro segno, accentua comunque la sicurezza in voi stessi e vostre qualità di leader risalteranno. Il 13, un amico potrebbe rimangiarsi una promessa: non ne fate un dramma. Il 14, con la congiunzione Luna-Marte nel vostro segno sarete combattivi e dinamici, pronti a raggiungere i vostri obbiettivi oppure a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno. In ogni caso, per tutta la settimana occhio alla testardaggine.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: i passaggi vi metteranno in grado di lasciare alle spalle qualche problema e ritrovare la complicità. E l’eros sarà al top!

Soli: altro che rimanere chiusi in casa! I nuovi incontri – importanti – sono fvoriti ed è probabile che concluderete la settimana in buona compagnia.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 12 al 18 giugno (23 novembre-21 dicembre): fate tesoro del passato

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui la presenza di Marte in Leone vi fa sentire al top, siete imbattibili e intraprendenti ma il moto retrogrado di Mercurio potrebbe rallentare le situazioni e voi innervosirvi. Il fine settimana, pur essendo all’insegna della serenità non è favorevole agli acquisti importanti: per ora, continuate a sognare… Il 14, nel lavoro evitate la fretta, le comunicazioni – telefonate, mail, messaggi – richiedono precisione. Al contempo, pur avendo voglia di progredire, cercate di fare tesoro di quanto avete fatto, in negativo o positivo, in passato. Il 16, non trascurate le persone che nel lavoro potrebbero esservi utili: fatevi furbi!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: è la settimana ideale per lasciare che le azioni dicano molto più delle parole. Date dunque prova del vostro amore!

Soli: i pianeti moltiplicano le possibilità di conquista: uscite e sicuramente farete degli incontri. Ci sarà chi rimarrà abbagliato dalla vostra simpatia, vivacità e fascino.