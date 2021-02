Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): al centro della scena

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Sfruttate le belle vibrazioni di Venere, Mercurio e Giove in Acquario per ottenere qualche bel successo personale. Avete il vento in poppa e dovete mettervi al centro della scena. Non inquietatevi per il denaro, in particolare giovedì, poiché la tendenza è al miglioramento. Venerdì il Sole entra in Pesci, sarete con la testa fra le nuvole, un po’ distratti.

Attenzione a non commettere errori. Cercate di non essere dogmatici. Siete in grado di esprimere il vostro punto di vista in modo più affascinante ed essere più persuasivi. Infine, tenete presente che è il momento di ampliare il giro delle conoscenze, anche online.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: da venerdì potrebbero esserci alti e bassi ma nulla che comprometta la stabilità della relazione.

Soli: non sapete bene ciò che volete: voglia di conquistare e, al contempo, di non volere complicazioni.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sarete meno accomodanti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Anche se questa settimana potrebbe presentare alti e bassi, contiene il potenziale per sviluppi positivi. Improvvisamente potrebbero tornare persone del passato e sarete felici di rimanere in contatto. Tra lunedì e mercoledì, al contrario di quanto accade sempre sarete meno accomodanti e se qualcuno cercherà di oltrepassare dei limiti mostrerete grande fermezza.

Il 17, nel lavoro rischiate di essere poco concentrati, dunque occhio agli errori. Venerdì farete il punto sulla situazione finanziaria: prendete del tempo per esaminare il budget e i piani a lungo termine.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: molto esigenti sul fronte eros e il partner dovrà appagare i vostri desideri. Tuttavia anche voi dovreste tener conto dei suoi desideri.

Soli: se il vostro cuore, riguardo a una persona, è ancora indeciso tra amicizia e amore, fate una scelta. Esitare va a vostro svantaggio.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un evento positivo

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

State andando al massimo, dunque se doveste riscontrare una battuta d’arresto sarà solo perché qualcosa dovrà essere rivista o riorganizzata. In particolare lunedì, martedì e mercoledì, la Luna in Ariete vi restituirà grande fiducia riguardo a un obbiettivo o a un progetto. La fortuna è dalla vostra parte e può accadere un evento positivo.

Giovedì e venerdì, cercate di resistere all’impulso di analizzare tutto, evitate di bloccarvi su dettagli di poco conto. E in famiglia, con gli amici, visto che con la Luna in Toro non siete la compagnia ideale, fate uno sforzo per distendere l’atmosfera.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: rendere geloso/a il partner con l’obbiettivo di avere delle conferme, è una tattica molto pericolosa.

Soli: le storie sul posto di lavoro non sono consigliabili. Per cui, se non volete delusioni, evitate.