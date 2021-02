Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): sorprese, incontri e progetti

Oroscopo della settimana Toro: Umore

La buona notizia della settimana è il Sole che il venerdì 19 entrerà in Pesci e, per un mese, cambierà radicalmente l’atmosfera quotidiana. La routine un po’ demoralizzante via via lascerà spazio a sorprese, incontri e progetti audaci ed entusiasmanti. Nel frattempo, martedì e mercoledì, il malumore potrebbe avere la meglio.

Assicuratevi di tenere sotto controllo le emozioni eccessivamente intense (specialmente gelosia e possessività). Giovedì e venerdì con la Luna nel vostro segno, sfoderate il fascino per condividere le vostre idee ed eventualmente convincere le persone ad accettare il vostro punto di vista.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: potrebbe esserci una gara a chi è più testardo! Ma sono dolci battaglie che accenderanno la passione.

Soli: è un momento in cui negli affari di cuore sapete bene ciò che non volete. Ma sapete invece cosa desiderate?

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): date libero sfogo alla curiosità

Nel fine settimana, un’amicizia potrebbe essere messa a dura prova a causa di un problema di fiducia ma nelle relazioni in generale, circolerà un po’ di agitazione. Il punto è che sarete molto impulsivi, anche lunedì. Calma e il 16, 17 date libero sfogo alla curiosità, quella curiosità intellettuale che vi aiuterà ad apprendere molto da chi vi circonda e che potrebbe esservi utile anche nel lavoro.

Giovedì e venerdì, con la Luna in Toro, avrete voglia di concedervi qualcosa di piacevole, una gratificazione o regalare il massimo comfort alle persone care. Fate pure e senza sentirvi in colpa se spenderete del denaro.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: fino alla fine del mese, l’armonia Marte-Plutone, fa circolare passione, sensualità. Notti bollenti!

Soli: le occasioni per conquistare un cuore non mancheranno; dovrete solo decidere chi sedurre…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dare il via a un progetto

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Nel fine settimana i passaggi astrali non spingono alla produttività e tanto vale, dunque, divertirvi. Tanto più che lunedì sarete intraprendenti, pieni di belle energie e sarà il momento perfetto per dare il via a un nuovo progetto. Martedì e mercoledì, mettete da parte il malumore e concentratevi sulle priorità, sulle ambizioni.

L’attenzione alla pianificazione sarà super fino giovedì e venerdì a patto che abbiate la massima fiducia nella vostra capacità di realizzare l’impossibile. Si fa per dire, il vostro è un segno razionale, non inseguite mai sogni irrealizzabili.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: da venerdì circoleranno belle emozioni, sarete all’ascolto del partner e potrete condividere senza reticenza i vostri sentimenti.

Soli: con il buon aspetto Marte-Plutone sarete coscienti del vostro potere di seduzione. Belle e passionali conquiste.