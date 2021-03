Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): spinti a progredire

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Può essere una settimana che segna nuovi inizi: la Luna Nuova in Pesci di sabato è nel vostro settore degli obiettivi e ambizioni che vi spingono a progredire, a volare in alto. Potreste avere una visione grandiosa di ciò che sperate di ottenere e, se aiuta gli altri, ancora meglio. Sapere come proiettare l’immagine giusta potrebbe essere la chiave per attirare chi condivide le vostre ambizioni o preoccupazioni.

Attenzione invece venerdì 18 a non essere eccessivamente influenzati da determinate persone: i pianeti in Pesci potrebbero scatenare la tendenza a lasciarvi trascinare dagli eventi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: contrastate i pianeti in Pesci e prendete la vita con leggerezza: uscite, sorridete, cambiate qualche abitudine.

Soli: l’atmosfera è confusa: evitate di fantasticare, occhio a cacciarvi in situazioni complicate.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un progetto in team

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La Luna Nuova in Pesci di sabato 13, potrebbe essere un invito ad essere sinceri con voi stessi riguardo al lavoro, allo stile di vita attuale o ad alcune abitudini. È un’opportunità per arrivare alla verità su ciò che vi state nascondendo. Riconoscerlo, non importa quanto sia difficile o doloroso, potrebbe dare il via a un nuovo inizio.

Lunedì 15 è ideale per prendere in considerazione l’ipotesi di farvi aiutare dagli altri, soprattutto se siete stanchi dei compiti della solita routine. Anche nel lavoro, se avete bisogno di una mano, chiedete e otterrete. Venerdì, un progetto in team potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: se non volete che subentri la noia, cercate di variare qualcosa nel quotidiano!

Soli: evitate di lanciarvi a occhi chiusi tra le braccia di una persona, potrebbe essere solo un flirt ma voi innamorarvi perdutamente.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il controllo sulle questioni finanziarie

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La Luna Nuova in Pesci, sabato 13, può far arrivare una piacevole sorpresa sul fronte denaro. Ma in generale, questa settimana è importante riprendere il controllo delle questioni finanziarie e trovare modi per frenare le spese in eccesso. Se non avete ancora fissato gli obiettivi finanziari per il 2021, è la settimana giusta per farlo. Più definirete in questo settore ciò che desiderate e più avrete maggiore chiarezza.

Mercoledì e giovedì non sono due giornate top, la sensazione sarà quella di essere immobili oppure un familiare vi irriterà. Non prendetevela più di tanto.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: Marte in Gemelli riaccende la scintilla dell’amore, della passione, del romanticismo.

Soli: per questa settimana, mettete da parte l’amore e puntate sul divertimento, i contatti con gli amici.