Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): gli amici sono una forza positiva

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Nel fine settimana gli amici possono essere una forza positiva con i loro modi premurosi e la loro visione compassionevole. Ma nel corso della settimana alcune persone che incontrerete potrebbero non avere a cuore il interesse. Potrebbero sembrare sincere, ma le loro motivazioni potrebbero essere discutibili.

Nel lavoro, cercate di farvi notare per l’elasticità e l’intelligenza che avete nelle situazioni. Entro il 19, stabilirete grazie all’istinto degli obbiettivi finanziari che vi guideranno per lungo tempo. Non si tratta soltanto di guadagnare di più ma di fare qualcosa che vi piace.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con il partner farete il pieno di felicità, all’orizzonte non ci sono nuvole.

Soli: accettate gli inviti, il cielo astrale favorisce il incontri e con il fascino che avete… conquisterete!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): evitate di generare malintesi

Sabato, con la Luna Nuova in Pesci, cercate di accettare le persone così come sono, con i loro difetti e le loro qualità: la vita sarà più facile. In generale, nel corso della settimana, organizzatevi, siate puntuali, ascoltate chi vi circonda così da non generare malintesi e dubbi.

E se occorre, fate una benefica messa a punto così da inquadrare ciò che non va. Tenete presente che indipendentemente da ciò che accade, avete imboccato la giusta direzione, e in particolare il 18 prenderete l’iniziativa ideale per far progredire la carriera. Sul fronte denaro, nell’arco di questi sette giorni potrebbero esserci delle entrate.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: se volete far passare un messaggio, puntate sulla dolcezza e il partner recepirà.

Soli: i pianeti in Pesci creano un’atmosfera all’insegna dell’incertezza. Se sentite che state scambiando lucciole per lanterne, tornate sulla Terra.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): convincere chi conta

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

All’inizio della settimana potreste aver voglia di isolarvi così da riflettere su ciò di cui avete bisogno a livello interiore e al contempo quali ostacoli vi bloccano da un punto di vista pratico. Dovete assicurarvi che le vostre fondamenta siano solide! La creatività ora è al top e dovete inoltre lasciare che a guidarvi siano le intuizioni.

Nel lavoro farete in modo di creare armonia con tutti e avete la possibilità di convincere chi conta, affermarvi. Ignorate, dunque, l’atmosfera agitata – anche in famiglia – del 15 e 16, e guardate al futuro con fiducia.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: romanticismo a gogo, l’intesa è al top e il desiderio è reciproco.

Soli: potrebbe scattare un’attrazione, sarà molto tenera e molto sensuale.