Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): lanciarvi in nuove esperienze di lavoro

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il 14 novembre, sarete spinti a rafforzare le relazioni: la fiducia è molto importante dunque prima di fare promesse, riflettete. Il 15 novembre, potreste fermarvi un attimo e riflettere se controllare i post sui social non sia a volte una gran perdita di tempo… Il 16, è una buona giornata per esaminare il budget ed eventualmente trovare il modo per riportarlo in equilibrio. Al contempo i passaggi astrali indicano che se volete fare progressi nel lavoro, dovete lanciarvi in nuove esperienze, fare stage, corsi di formazione. Il 18 e 19, sarete spinti a dedicare tempo, energie e se occorre anche denaro per migliorare la carriera. E sarete molto apprezzati! La Luna Piena del 19 in Toro è perfetta per eliminare abitudini lavorative che vi rendono poco produttivi o sono inutili. Ma solo: è ideale per mollare le paure e mostrare finalmente quanto valete!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: settimana piacevolmente movimentata, la complicità e le risate la faranno da padrone. Di sicuro non circolerà la noia. Soli: il 16 potrebbe nascere un amore romantico. Ma sarete attenti a non ripetere gli stessi schemi vissuti con persone del passato.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): casa e famiglia sono il porto sicuro

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui la casa e la famiglia rappresenteranno il porto sicuro: vi piacerà più del solito stare in compagnia delle persone care, rendere confortevole l’abitazione. Il 15, vorrete dare una scossa alle finanze, migliorarle e non è escluso che cercherete nuove possibilità di lavoro, anche extra. Il 16 novembre, avrete voglia di cambiare qualcosa nell’arredamento o eliminare oggetti che non vi servono più: il vecchio divano, ad esempio, che regalerete a un amico o a un parente. Avrete meno ingombro e più spazio! Le finanze saranno al centro della scena soprattutto il 18 e 19 novembre: vivere nel comfort sarà il pensiero fisso, la forza trainante per trasformare il vostro percorso lavorativo e scovare nuove opportunità professionali. Il 19, con la Luna Piena in Toro potreste cambiare lavoro o eliminare una collaborazione perché troverete qualcosa di più redditizio oppure concluderete positivamente una negoziazione.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: potreste pensare che il partner sia freddino/a, non vi dedichi abbastanza tempo, in particolare il 15 e 16. Soli: se siete alla ricerca di una storia seria, il 19 è una giornata che ricorderete per molto tempo…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): si chiude un capitolo riguardante la casa

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Nella terza settimana di novembre, la vita sociale sarà movimentata. Avrete eventi a cui partecipare, accordi da portare a termine ma saranno le persone che incontrerete a rendere piacevole la vostra vita. Il 16, potreste non solo ricevere degli elogi per il lavoro svolto ma al contempo un bonus. Con la Luna in Ariete sarete inoltre spinti a prendere delle iniziative, soprattutto se vi trovate in un impasse, e andranno a buon fine. Il 18, con il buon aspetto Venere-Urano, avrete la possibilità di risolvere dei problemi familiari mantenendo comunque intatta la produttività nel lavoro. Il 19, con il plenilunio in Toro, si chiude un capitolo riguardante la casa. Al riguardo potrebbero arrivare notizie inaspettate e apporterete cambiamenti radicali. Potrebbe esserci un trasloco. Per alcuni potrebbe trattarsi di un trasferimento per motivi di lavoro. Su un altro piano: se giocate, non è esclusa la vincita di una somma di denaro.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: il 19 l’atmosfera sarà particolarmente romantica. Potreste organizzare una serata intima per riaccendere la passione!

Soli: il 15 e 16, con la Luna in Ariete, uscire, conquistare e flirtare sarà un gioco da ragazzi. E un po’ di leggerezza sarà la benvenuta.