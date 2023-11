Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2023 per tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

Il Sole (tradizionalmente visto come rappresentante del maschile) si collega al dinamico Marte: mentre entrambi i pianeti si muovono verso il focoso Sagittario, portano il coraggio di esplorare le qualità nascoste e di perseguire desideri sinceri. Non abbiamo bisogno di dimostrare o spiegare le nostre scelte e azioni. Per essere autentici, essere pronti a rischiare le critiche è il segno di forza più sicuro.

ARIETE

Quando le cose non sono proprio ideali in un aspetto del tuo mondo, sei tentato di pensare che lo siano anche negli altri. E se non stiamo attenti, cadiamo in una mentalità malsana in cui ci sentiamo tristi.

Questa settimana, dice il tuo oroscopo, se riesci a riformulare il problema che stai affrontando e a vederlo in modo isolato, sarai in grado di collegarti all’energia cosmica positiva che ti arriva. Il tuo sovrano, Marte, sta ricevendo poteri. E non vuoi perdere l’energia che porta. Se rimani fiducioso, vedrai prove concrete del motivo per cui la tua speranza è giustificata.

Questa settimana, Ariete, va bene cercare il sostegno di chi ti circonda. Non portare da solo il peso di tutto; chiedere aiuto a persone utili può rendere il tuo viaggio più agevole. Ricorda, spingerti troppo oltre può farti sentire esausto, quindi fai attenzione a evitare il burnout. Tuttavia, si prospettano tempi entusiasmanti che ti offriranno molti motivi per festeggiare.

Aspettatevi buone notizie, soprattutto legate alle vostre relazioni o ai vostri figli, che solleveranno il vostro morale. Non dimenticare di rimanere in contatto con coloro che ami; la tua tenacia e il tuo supporto significano molto per loro. Tieni d’occhio il colore giallo perché potrebbe portarti fortuna questa settimana.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Una nuova fase si sta avvicinando nella tua vita. Scoprire il tuo scopo è di per sé un risultato significativo. Perdona e dimentica ogni risentimento passato poiché il successo spesso arriva attraverso il compromesso e la pazienza.

Questa settimana è fondamentale non affrontare le cose da soli. Considera diverse prospettive e rivedi i dettagli prima di prendere decisioni importanti. L’autocontrollo e la volontà di lavorare con gli altri ti guideranno verso risultati favorevoli. Il verde potrebbe essere un colore fortunato per te questa settimana.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Rispetto all’intelligenza artificiale, anche le persone più brillanti non pensano molto velocemente. Anche il cervello dei Gemelli è lento e (relativamente) goffo. Potresti pensare che hai difficoltà a prendere una decisione. Ma la verità è che la decisione è già stata presa. Stai solo cercando ragioni per giustificarlo. Arriveranno questa settimana: è tempo di prendere decisioni guidate dal tuo cuore e apprezzare coloro che si prendono veramente cura di te.

Rimani saldo nelle tue convinzioni e abbi il coraggio di affermare con sicurezza il tuo potere personale. Lascia andare ciò che ti trattiene; questo è il tuo momento per rilasciare ogni ostacolo al progresso. Disintossica il tuo corpo, la tua mente e la tua anima e lavora per aumentare la tua autostima. Il verde acqua e il rosa potrebbero portare fortuna questa settimana.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Devi dimenticare le tue supposizioni su ciò che può (e non può) essere ottenuto. Ignora anche tutto ciò che pensi di sapere sui tuoi problemi. So che è facile a dirsi. In una certa misura, sapere che stai affrontando una sfida è motivante. Ti accende, pronto per l’azione. E questo ti rende efficiente ed efficace. Eppure ti stai chiedendo se dovresti provare a trattenerti. Oppure essere più tollerante. Questa settimana, il cosmo ti regala un’energia così tale che, lasciando trasparire i tuoi veri sentimenti, otterrai sostegno (e rispetto).

Per questo aspettatevi un cambiamento emotivo questa settimana. Messaggi su relazioni o incontri sociali ti terranno occupato. La tua forte intuizione e capacità di comunicazione efficaci saranno risorse preziose. Risultati rapidi e positivi potrebbero sorprenderti, ricompensando il tuo duro lavoro. Sii forte perché la ruota della fortuna sembra favorire i tuoi sforzi questa settimana. Il nero potrebbe essere un colore fortunato per te.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Se stai aspettando che qualcuno venga a vedere le cose dal tuo punto di vista prima di passare all’azione, devi fermarti. Anche se i fatti sono davanti agli occhi, potrebbero comunque tenere gli occhi chiusi. Per te, il percorso da percorrere è ovvio.

Quindi, di chi devi avere la collaborazione? Di chi hai bisogno per capire i tuoi piani? Anche se sarebbe più facile se avessi il supporto, con il tuo sovrano, il Sole che si collega al potente pianeta Marte, hai l’energia per andare avanti da solo. E una volta che ti muovi, arriverà l’aiuto di cui hai bisogno.

Lascia andare il passato, dice il tuo oroscopo, non ti serve più. Abbraccia un approccio più ottimista alla vita e rilascia l’attaccamento a risultati specifici. Questa settimana un desiderio tanto atteso potrebbe avverarsi, segnando l’inizio di una nuova impresa. Pianifica meticolosamente e investi saggiamente le tue risorse per un viaggio di successo. Il rosa potrebbe portarti fortuna questa settimana.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Sebbene nessuno possa viaggiare così lontano, per raggiungere l’infinito dobbiamo solo renderci conto che ne facciamo già parte! Nel tuo mondo, ti trovi ad affrontare una difficoltà.

Eppure per superarlo basta rendersi conto che non è così difficile come sembra. Se esprimi con sicurezza il desiderio di agire, troverai modi per fare progressi. Potresti non essere in grado di volare. Ma questo non significa che non si possano fare passi avanti significativi.

Attento, l’amore potrebbe spazzarti via, dice il tuo oroscopo. Aspettati situazioni e conversazioni che ti facciano battere il cuore, poiché il destino sembra essere a tuo favore. Abbraccia il cambiamento e lascia andare il passato perché il successo spesso arriva a coloro che riescono a liberarsi di ciò che li trattiene. Rimani positivo, perché c’è un futuro migliore che ti aspetta. Il malva e il bianco potrebbero essere i tuoi colori fortunati.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Volare in aereo non è così complicato come pensiamo. Quando sei in aria, seduto accanto al pilota, guidarlo tra le nuvole è (quasi inquietantemente) facile. Sono l’atterraggio e il decollo che richiedono esperienza.

Allo stesso modo, nella vita, è facile convincersi di avere il controllo… finché non si verificano difficoltà inaspettate. Stai apprendendo nuove preziose competenze. Solo perché sei stato sfidato non significa che non puoi farcela. Questa settimana, una lezione giunge alla sua conclusione. Rimani concentrato e lo supererai a pieni voti!

Infatti, dice il tuo oroscopo, questa settimana potrebbe portarti benedizioni inaspettate. Nuovi inizi di successo sono all’orizzonte per te. Opportunità piene di passione, ispirazione e la possibilità di fare qualcosa di straordinario potrebbero arrivare sulla tua strada. I tuoi angeli custodi potrebbero guidarti verso qualcosa di significativo, quindi sii aperto a seguire i tuoi desideri. L’arancione potrebbe essere un colore che ti porta fortuna questa settimana.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Quando siamo bambini, una parte di noi non sa molto di nulla. Ma un’altra parte di noi sa molto. Durante tutta la nostra infanzia, poiché le nostre teste sono sempre più piene di informazioni, diventa sempre più difficile ascoltare quella voce interiore. Ogni tanto, però, riceviamo un sussurro di messaggio da esso. Un sogno potente. Un’emozione improvvisa, intensa. Saggezza e intuizione, dal profondo del tuo essere, stanno cercando di comunicare con te questa settimana. Se rispondi farai una scelta che porta immensa soddisfazione.

Credi in te stesso, Scorpione. Questa settimana, dice il tuo oroscopo, avrai motivi per festeggiare, soprattutto con la famiglia e gli amici. Notizie positive relative a relazioni o figli potrebbero sollevare il morale. È un momento eccellente per rivedere i tuoi progressi e pianificare gli impegni futuri. Colori come il rosa fucsia e il lavanda potrebbero portarti fortuna.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Sarà una settimana difficile? Hai bisogno di prepararti per la lotta e i problemi? Sicuramente no! Con il Sole e Marte che si spostano nel tuo segno, dice il tuo oroscopo, ti viene offerta una forza significativa e un supporto affidabile. E con il tuo atteggiamento ottimista, sarai in grado di utilizzare questa energia fin dall’inizio. Le difficoltà trovano molto più facile farsi strada nella nostra vita quando sanno che ci stiamo preparando per affrontarle. Quindi, se presumi che sarai in grado di affrontare qualunque cosa la vita ti porti, lo farai con facilità e troverai un vero senso di realizzazione.

Valuta la possibilità di esplorare percorsi diversi poiché la situazione attuale richiede pazienza, diplomazia e resistenza. L’equilibrio è fondamentale, soprattutto se gestisci più attività o lavori. Assicurati di mantenere le cose piacevoli e divertenti; ti aiuterà a superare i momenti difficili. Il marrone potrebbe essere un colore fortunato per te questa settimana.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Nei nostri sforzi per essere moderati, a volte arriviamo agli estremi. Gridiamo sulla necessità di moderazione. Perseguiamo il minimalismo fino all’eccesso. Ne parlo perché sei duro con te stesso. Pensi di non fare abbastanza… ma ti stai logorando. Fermare!

Questa settimana, dice il tuo oroscopo, con il Sole e Marte che si spostano entrambi nel tuo segno adiacente, i tuoi livelli di energia sono alti. Il tuo compito è pensare a come investire il tuo tempo in modo da lasciare spazio alla cura di te stesso. Se trovi un equilibrio, sarai quasi inarrestabile.

Questa settimana, fai scelte audaci e ambiziose, soprattutto in collaborazione con persone che la pensano allo stesso modo. Il progresso è a portata di mano, soprattutto quando si condivide una visione con gli altri. Se ti senti bloccato nelle relazioni, non arrenderti; il successo potrebbe essere proprio dietro l’angolo. Per chi si occupa di questioni legali la vittoria potrebbe essere all’orizzonte. Prenditi del tempo per riflettere e approfondire prima di avventurarti in nuovi territori. Il viola potrebbe essere il tuo colore fortunato questa settimana.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Sei pronto per partire per un magico tour misterioso? O preferiresti che questa settimana si svolgesse lungo un percorso più prevedibile? In questo momento ti senti insolitamente attratto da un percorso tradizionale. Hai un obiettivo chiaro… e sai cosa devi fare per raggiungerlo. Quindi, provaci.

Ma se ti ritrovi ad andare fuori rotta, non farti prendere dal panico. Esistono diversi modi per raggiungere la destinazione desiderata. Anche se ti trovi in ​​un vicolo cieco, puoi fare affidamento sulla tua mente innovativa per trovare una strada verso il tuo obiettivo.

Fidati del tuo istinto, dice il tuo oroscopo, e segui il tuo cuore questa settimana. Il sostegno della tua famiglia sarà determinante per aiutarti a superare momenti difficili. Le intuizioni acquisite attraverso la meditazione potrebbero essere segni dell’universo; presta loro attenzione. Se senti il ​​bisogno di più riposo o di tempo libero, prendilo come un segno che potresti lavorare troppo. Il successo può arrivare attraverso l’autocontrollo e la pazienza. I colori fortunati per te potrebbero includere il verde oliva e il blu mare.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Anche gli insegnanti più gentili devono sapere come controllare la propria classe. Ecco perché, quando un ragazzo inizia a essere distruttivo, deve affermare la propria autorità. Altrimenti tutta la classe sarà indisciplinata e nessuno imparerà nulla. Ma, dato che siamo stati tutti a scuola, lo sappiamo.

Ecco perché tendiamo a essere conformi e siamo così ansiosi di seguire le istruzioni. Non vuoi essere un piantagrane. Ma sei stanco/annoiato di comportarti in un certo modo. Se attingi al tuo lato più ribelle, scuoterai le cose quanto basta per renderlo divertente.

Pertanto, dice il tuo oroscopo, cogli l’opportunità di un nuovo inizio questa settimana. Prendere decisioni coraggiose e lasciarsi alle spalle il passato è fondamentale. Prenditi una pausa per riorganizzarti e poi tuffati nell’azione. Impegnati in attività che ami poiché la crescita personale e professionale è all’orizzonte per te. La collaborazione con gli altri produrrà risultati positivi. Il giallo potrebbe essere un colore che ti porta fortuna questa settimana.