Oroscopo della settimana dal 13 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 13 al 19 marzo (21 marzo-21 aprile): l’attenzione è puntata sulla carriera

La Luna Nuova in Pesci di sabato 13 indica che è un buon momento per dare il via a un nuovo inizio riguardo a qualcosa ma poiché la vostra percezione potrebbe essere distorta, chiedete il parere di una persona di cui vi fidate. Il 15, dovete procedere con calma: un’azione avventata, come un post sui social media scritto in fretta o l’invio di un messaggio o mail senza rileggere, potrebbe portare a frustrazioni o persino a una perdita finanziaria. Non solo, punterete l’attenzione sulla carriera. Potreste non essere esattamente dove speravate, ma sicuramente rispetto al passato avete fatto parecchi progressi.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: se ne avete abbastanza del quotidiano, spremete le meningi e sviluppate qualche bella idea.

Soli: notizie simpatiche, sorprese, incontri sorprendenti: in questo periodo tutto è possibile.

Oroscopo della settimana Leone dal 13 al 19 marzo (23 luglio-23 agosto): un colpetto di fortuna

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Con la Luna Nuova di sabato sarete spinti a scoprire qualche verità riguardante gli affari, le questioni di soldi così da riprendere il controllo delle situazioni. E’ una settimana in cui nel lavoro e negli affari, soprattutto venerdì, se state portando avanti una trattativa o avrete una riunioni importante, avrete l’idea giusta per far progredire la situazione.

Martedì 16 marzo, è possibile un colpetto di fortuna: potreste ottenere una promozione o un contratto per una nuova posizione o ancora assicurarvi un ottimo cliente. In realtà più che di fortuna è siete determinati al massimo e otterrete ciò che desiderate.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: per spazzare via alcune problematiche, con il partner dovrete affrontare delle conversazioni approfondite.

Soli: avventuratevi fuori casa, è così che questa settimana potreste avere belle novità d’amore.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 13 al 19 marzo (23 novembre-21 dicembre): le energie non sono al top

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui le energie non saranno al top per cui semplificate il programma e prendete cura di voi stessi. Ma non solo, potreste avere difficoltà a convincere chi vi circonda o a farvi capire. Occhio ai lapsus, ai malintesi, cercate dunque di esprimervi con la massima chiarezza. Il che non vuol dire essere eccessivamente franchi e diretti.

In ogni caso, l’affidabilità delle persone ora deve essere una priorità. Mercoledì 17, potreste avere una discussione con un familiare: è ora di stabilire dei limiti ma visto che siete irritabili, sarebbe meglio rimandare la conversazione.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: meno complicità ma maggiore libertà nella relazione e dovrete adattarvi ad alcune novità che potrebbero non piacervi.

Soli: negli affari di cuore la situazione è un po’ complicata ma solo perché siete voi essere confusi.