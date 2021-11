Oroscopo della settimana dal 13 novembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 13 novembre (21 marzo-21 aprile): la fine di un periodo stagnante

Nel fine settimana sarete più ambiziosi che mai, nel lavoro sarete spinti ad assumere maggiori responsabilità, Per ottenere ciò che desiderate, puntate anche a migliorare l’immagine! Il 15, il pensiero fisso sarà quello di guadagnare di più e potreste avere un’idea brillante. Ci sono due ostacoli da superare. Uno è la fretta e l’altro invece è rimandare. Il 16, nel lavoro avrete intenzione di apportare delle modifiche così da avere più tempo libero. E sarete in grado di trasformare la vostra giornata! Tenete presente che fino al 18, qualsiasi progresso che farete nel lavoro migliorerà non solo la carriera ma anche il portafoglio! Il 19, la Luna Piena in Toro chiude un capitolo finanziario e segna la fine di un periodo stagnante o in cui avete messo in dubbio il vostro valore rispetto al lavoro.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 15, il partner vorrà la vostra totale attenzione. Sfruttate i transiti anche per prendere cura di voi stessi, degli obbiettivi personali e lavorativi. Soli: il 19, la Luna Piena promette belle sorprese, incontri romantici. E’ una giornata in cui potreste conoscere una persona che vi piacerà (ricambiati). Oroscopo della settimana Leone dal 13 al 19 novembre (23 luglio-23 agosto): ciò che farete avrà successo

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana positiva, tutto ciò che farete avrà un incredibile successo! Il 15, in famiglia potreste parlare di progetti per la casa: ristrutturarla o trasferirvi. E’ inoltre una giornata in cui sarete in grado di sbloccare una situazione che non vi soddisfa o sistemare un problema che va avanti da tempo. Il 16, nel lavoro si presenta un’opportunità: ad esempio fare più straordinari o ottenere una posizione migliore. Cercate di farla vostra! Il 18 e 19 potrebbe esserci una svolta radicale nel lavoro: qualcosa che avete fatto avrà un risultato eccellente, agli occhi del boss sarà prezioso! E il Plenilunio in Toro del 19 lo confermerà: toccherete il picco nella carriera attraverso il raggiungimento di un traguardo professionale.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 15 e 16 anziché fare i Bastian Contrario sarete pronti ad andare incontro al partner, assecondare i suoi desideri. Soli: il 15 e 16, con la Luna in Ariete, avrete sicurezza, coraggio: è il momento perfetto per chiedere di uscire a una persona che vi attrae. Oroscopo della settimana Sagittario dal 13 al 19 novembre (23 novembre-21 dicembre): la vostra capacità di comunicare è preziosa

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Siete pronti a mostrare al mondo cosa siete in grado di fare? Questa settimana è il vostro momento per brillare! Il 13 e 14, dunque, evitate di confrontare la vostra vita con quella degli altri poiché ciò avrebbe un impatto negativo sull’autostima. Cerca invece di guardare gli aspetti positivi della vostra esistenza! Il 15 e 16 novembre, mostrate il vostro talento, la vostra capacità di comunicare è preziosa! Il 18 e 19, il buon aspetto Venere-Urano, nel lavoro avrete slancio e potreste scovare nuovi metodi che vi ripagheranno notevolmente. Il 19, infatti, con la Luna Piena in Toro sarete pronti a eliminare qualsiasi abitudine professionale che non porta a nulla. La lunazione può anche segnare la fine di un determinato lavoro.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 15 e 16, sarete travolgente, avrete voglia di pensare a divertirvi e la persona amata vi seguirà. A occhi chiusi.

Soli: tra il 17 e 18, sarete più attraenti del solito, anche un po’ misteriosi. Il che farà aumentare il vostro fascino agli occhi di chi vi corteggia.