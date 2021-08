Oroscopo della settimana dal 14 agosto per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 14 agosto (21 marzo-21 aprile): un colpo di fortuna

Un incontro potrebbe far arrivare un colpo di fortuna, un’opportunità cui potrete approfittare e ne sarete soddisfatti. In generale è una settimana in cui passerete dalle idee ai fatti. Con Mercurio in Vergine siete molto produttivi e organizzati. Tuttavia il 15, assicuratevi che il programma della giornata sia flessibile, E’ una buona giornata per dormire, riflettere, meditare o dedicarvi al dolce far niente. Il 16 sarete molto ludici, concentrati, in grado di individuare incongruenze, errori e risolvere definitivamente i problemi. Il 16, Venere entrerà in Bilancia: cercate di essere diplomatici, in alcuni momenti ci sarà chi vi provocherà, vi farà innervosire. Il 18, cercate di non lavorate troppo: rischiate di esaurire le energie! Il 20, impegnate il vostro tempo e il denaro in modo nuovo. Farà una grande differenza.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: Venere in Bilancia, vi consiglia di mostrare il lato migliore e dedicare più tempo alla persona amata.

Soli: alla ricerca della perfezione, sarete molto critici con voi stessi. Il 19, divertitevi, innamoratevi, fate nuove amicizie!

Oroscopo della settimana Leone dal 14 al 20 agosto (23 luglio-23 agosto): più aperti e simpatici

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La presenza di Mercurio nel vostro settore delle finanze rappresenta un invito a studiare un budget o un piano che vi permetta di risparmiare denaro e che al contempo vi consenta qualche spesa. In questo momento, avete le mani bucate… In particolare il 16, in famiglia potrebbero esserci delle discussioni: qualcuno sarà molto prudente e voi inclini agli acquisti. E’ una settimana in cui potreste galleggiare in un mare di emozioni. Ma dal 17, con l’arrivo di Venere in Bilancia cavalcherete l’onda. Sarete inoltre più aperti, simpatici… Passo indietro al 15 agosto: giornata in cui sarete indecisi ma visto che si tratta di uno stato d’animo passeggero, evitate di prendere decisioni importanti. Il 20 agosto, il duro impegno nel lavoro sarà ripagato, ci saranno sviluppi interessanti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: Venere illumina la relazione, circola dolcezza e complicità. Il dialogo è splendido e guardate al futuro tenendovi per mano.

Soli: dal 16 sarete divertenti, coinvolgenti, affascinanti: ottimo momento per iniziare a frequentare una persona.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 14 al 20 agosto (23 novembre-21 dicembre): primi al traguardo!

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ la settimana ideale per contattare persone che contano o con cui avete intenzione di fare affari. Potreste essere attratti da qualcosa che sembra redditizio ma cercate di valutare bene. Tenete presente che in queste giornata, partirete lentamente ma sarete primi al traguardo! Il 16, alcune responsabilità o compiti vi peseranno, ad esempio evadere la posta… Avrete voglia di divertirvi, distrarvi, stare in compagnia di persone che vi fanno ridere. Il 17, l’arrivo di Venere in Bilancia, solleciterete ancor più simpatia, ovunque creerete un’atmosfera armoniosa. Il 18, sentite chiaramente che c’è il potenziale per un cambiamento e ne approfitterete per far entrare nella vostra vita il rinnovamento di cui avete bisogno. Nel lavoro, inoltre, non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: l’intesa è splendida, con Venere in Bilancia il partner sarà pieno di attenzioni, vi sentirete amati e apprezzati.

Soli: atmosfera divertente, tante conoscenze ma potreste essere attratti da un persona che fino a oggi consideravate soltanto un semplice amico/a.