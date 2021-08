Oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un’atmosfera serena

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Quando due menti pensano allo stesso modo può uscire qualcosa di buono. Questa settimana insieme a un’altra persona potreste fare qualcosa di grande e al contempo audace. Con la presenza di Mercurio, Marte e Venere (quest’ultimo fino al 17) potreste decidere di rinnovare qualcosa in casa. Tenete d’occhio i costi. E quando Venere entrerà in Bilancia, l’atmosfera sarà serena, avrete accanto amici simpatici e stimolanti. Il divertimento sarà assicurato! Di certo è una settimana in cui la frustrazione lascia spazio all’avventura e al successo. Il 18, in famiglia potrebbe esserci un po’ di agitazione. Potreste anche capire che avete trascurato di mantenere la pace e correggere alcuni errori. Il 20, date la priorità alla tranquillità e al riposo. Alcune ottime idee, si sviluppano proprio nella solitudine.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: grazie a Venere, l’atmosfera con il partner sarà magica, proverete di nuovo la gioia di sentirvi più che mai innamorati.

Soli: è molto probabile un incontro e sarà amore! Lasciatevi andare alle splendide emozioni, senza esitare.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Venere vi rende magnetici e affascinanti

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La notizia della settimana è che martedì Venere entrerà nel vostro segno. Sarete attraenti, affascinanti, magnetici, la vita sociale sarà al top e di sicuro non vi annoierete! Ma non solo, arriveranno delle opportunità di lavoro, progetti. Sfruttate questo momento in cui siete molto convincenti. Dovete credere nei vostri sogni e in questo periodo ne avrete la prova! Il 18, potrebbero esserci dei problemi familiari che scateneranno ansia. Parlate, non tenete tutto dentro! Il 19 agosto, esprimerete la creatività in modo significativo, che sia utile nel vostro lavoro. Il 20, alcuni eventi urgenti potrebbero – vostro malgrado – costringervi a prendere delle decisioni. Essere sinceri su quanto sta accadendo spingerà le persone a sostenervi. La vostra umanità vi rende speciali.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: regna totale armonia, la relazione procede a gonfie vele. Sfruttate questa complicità, non ha prezzo!

Soli: grazie a Venere, sarete sexy, affascinanti e avrete una folla di ammiratori/trici! Avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): saprete negoziare abilmente

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui avrete splendide energie, in particolare da martedì, quando Venere entrerà in Bilancia. Ma andiamo per ordine. Il 15, non avete la lucidità di sempre, per cui evitate venditori di fumo, persone che vi propongono affari poco chiari. Il 17, con l’arrivo di Venere, amplierete il giro delle conoscenze, anche professionali, ci saranno incontri piacevoli. Il vostro entusiasmo sarà travolgente. Grazie al pianeta rosa, potrebbe arrivare una somma di denaro inaspettata. Il 18, l’ambizione nonché la voglia di guadagnare di più saranno senza limiti. E potreste in effetti concludere un affare più che vantaggioso o firmare un ottimo contratto: saprete negoziare abilmente!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: desiderate qualcosa di nuovo, che faccia vibrare il vostro cuore. Perché non provare qualche esperienza inedita con il partner?

Soli: grazie a Venere, siete affascinanti e simpatici ma più che di storie impegnative, questa settimana avete voglia di flirtare, non rinunciare alla vostra libertà.