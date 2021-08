Oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): equilibrio tra lavoro e vita personale

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana positiva sia per i progetti domestici sia per rilassarvi e godervi la vita (in particolare il 15). Una circostanza o una persona vi metteranno in grado di apportare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita personale: vi garantirete una maggiore tranquillità. Il buon aspetto Venere-Plutone potrebbe coincidere con il forte desiderio di qualcosa oppure, più semplicemente, vedrete le cose in modo completamente differente rispetto al passato. Potreste voler voltare pagina. Il 16, non dovrete innervosirvi se un incontro che ritenete importante salterà. Non è colpa di nessuno. Aspettate il 19 o il 20: le vibrazioni astrali saranno più favorevoli e risolverete. E’ inoltre una giornata ideale per negoziare, concludere al meglio gli affari.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: potreste scoprire che la vera essenza dell’amore non è nei grandi gesti ma nelle piccole cose. Fare qualcosa insieme al partner, dedicare più tempo, sarà estremamente sexy.

Soli: con Venere in Bilancia, gli affari di cuore questa settimana non saranno una vostra priorità.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): attirate eventi positivi

E’ una settimana in cui seguendo l’intuito le cose andranno alla grande, attirerete eventi positivi. Con Mercurio, Venere, Marte nel vostro segno sarete pronti a dare il via a quei progetti che avete a cuore. Il 16, cercate di non essere eccessivamente critici nei vostri confronti. Siate invece gentili e tutto ciò che farete impressionerà positivamente chi vi circonda. Il 18, sarete nervosi, agitati: evitate di creare problemi inutili. Non sprecate le energie e puntate alla pace interiore. Il 19, toccherete con mano che grazie alle vostre iniziative, alcuni ostacoli pian piano stanno scomparendo. Potete dunque concedervi una pausa, offrirvi una meritata gratificazione. Il 20, ricordate che le vecchie esperienze possono tornare utili nell’attuale lavoro.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: atmosfera in generale tranquilla. Occhio al 18: sarete impulsivi, pronti a esplodere per un nulla. Non scatenate problemi inutili e mantenete la pace.

Soli: con Venere in Bilancia, gli affari di cuore questa settimana non saranno una vostra priorità.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): apprezzare ciò che possedete

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Con Mercurio, Venere, Marte in Vergine è una settimana in cui avrete la possibilità di trasformare una questione delicata a vostro vantaggio, soprattutto se riguarda gli affari o questioni di denaro. Al contempo, i tre pianeti sollecitano la voglia di viaggiare e vivere nuove esperienze: perché no? Anche se il 19, un aspetto astrale vi farà pensa che a volte la vera avventura consiste semplicemente nell’apprezzare ciò che già si possiede. Passo indietro: il 16, sarete al centro della scena, mostrerete le vostre qualità, il vostro nome circolerà e di voi si parlerà soltanto bene! Rinnovate l’amore per il vostro lavoro, lottate per realizzare i vostri sogni. Il 20, potreste voler cambiare qualcosa nella vostra vita: avete campo libero! Fate inoltre risplendere la vostra personalità attraverso i progetti.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: sarete molto vicini, totale fusione, senza per questo sentirvi soffocati dalla reciproca presenza.

Soli: con una persona conosciuta on line scatterà un’attrazione. Potrebbero esserci sviluppi entusiasmanti.