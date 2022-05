Oroscopo della settimana dal 14 al 20 maggio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): il Sole nel vostro segno vi dota di una straordinaria sicurezza

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Domenica 15, il buon aspetto Sole-Nettuno in Pesci indica che nel lavoro dovete mostrare il talento, le competenze che fino a oggi avete tenuto chiusi in un cassetto! Farete grandi progressi. Lunedì 16 maggio con la Luna Piena in Scorpione potrebbe esserci un cambiamento nel vostro lavoro o nel rapporto con i colleghi. Una persona che ha un ruolo importante potrebbe dare le dimissioni, un vostro collaboratore licenziarsi improvvisamente o dare voi il preavviso. Il Plenilunio è come entrare in una porta affacciata su un mondo completamente nuovo. Prenderete una decisione che comporterà un grande cambiamento di vita. Il 18 maggio, la congiunzione Marte-Nettuno in Pesci indica che dovete perseguire i vostri sogni di lavoro, non dovete abbandonarli! Il 19, potreste avvertire il bisogno fermarvi, riflettere su quanto siano realistici alcuni dei vostri piani, soprattutto per quanto riguarda il denaro. Il 21 maggio, il Sole entrerà nel vostro segno! La vostra stagione sarà spettacolare: avrete una straordinaria sicurezza in voi stessi e saprete imporvi! Ma non solo, è il periodo perfetto per dare il via a progetti e obiettivi brillanti.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 20 l’atmosfera è calda, romantica e sognante: la giornata perfetta per una serata speciale con il partner. Soli: Venere in Ariete accentua il desiderio di conquistare. Se volete fare vostro un cuore è il momento giusto! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): eliminare le spese inutili

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Questa settimana, è il momento di guardare le situazioni da una nuova prospettiva. Domenica 15 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno, per mancanza di denaro potreste sentirvi bloccati nelle vostre iniziative. Dovete capovolgere la situazione: tenete presente che nel momento in cui vi lancerete arriveranno le risorse, fidatevi. Lunedì 16 maggio il Plenilunio in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Esaminare i conti sarà vantaggioso: potreste notare un errore e correggere il tiro, potreste decidere di eliminare le spese inutili. Inoltre, se qualcuno vi deve del denaro lo contatterete e vi rimborserà immediatamente. C’è l’opportunità per fare soldi da un’attività secondaria, dovete solo prendere il tempo per metterla in moto. Le opportunità finanziarie sono in programma. Il 18, con la congiunzione Marte-Nettuno, il lavoro avrà un bel ritmo, svolgere le attività quotidiane non vi peserà. Il 21, il Sole entra in Gemelli: direte stop alla routine e avrete la forte voglia di esplorare e fare nuove scoperte. Qualcosa a cui darete il via progredirà velocemente.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: più che mai vorrete regnare sul cuore del partner. Farete di tutto per monopolizzare la sua attenzione, risvegliare l’eros… Soli: la congiunzione Marte-Nettuno ti spinge a desiderare la stabilità, date dunque uno sguardo pragmatico a chiunque attiri la vostra attenzione. Carisma, attrazione e umorismo sono fattori importanti in una relazione, ma dovete anche assicurarvi che ci sia affidabilità e sicurezza.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): valutare a chi e a cosa dare la priorità

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui arriveranno nuove opportunità. Domenica 15 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno riguardo all’equilibrio lavoro/vita privata potrebbe essere necessario valutare a chi e a cosa date la priorità. Sebbene sia un aspetto che crea tensione può rivelarsi utile se sarete disposti a modificare la routine così da poter essere all’altezza di qualsiasi responsabilità. Lunedì 16 maggio, il Novilunio in Scorpione indica che potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella vostra azienda e nei prossimi mesi avere un impatto nel lavoro. E’ possibile che l’impresa sia stata rilevata e i cambiamenti nella gestione potrebbero comportare nuove regole e limiti. Alcune situazioni di lavoro potrebbero chiudersi ma non dovete preoccuparvi: la Luna Nuova vi metterà in grado di avere successo. Se state cercando un altro lavoro, all’orizzonte ci sono delle grandi opportunità! Il 18, con la congiunzione Marte-Nettuno in Pesci evitate di lanciarvi nelle spese, mantenete il budget in equilibrio. I due pianeti potrebbero spingervi agli acquisti. ed è sempre una cosa gratificante, ma accertatevi che siano utili.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: qualche discordia vi spingerà a risolvere definitivamente i problemi attuali, parlando e al contempo ascoltando ciò che ha da dire il partner. La relazione evolverà verso una maggiore autenticità.

Soli: con Venere in Ariete potete mettere da parte la prudenza e lanciarvi nella conquista! Meglio essere un po’ spericolati che avere in seguito dei rimpianti…