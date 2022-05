Oroscopo della settimana dal 14 al 20 maggio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 maggio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): cambiamenti nelle relazioni

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana, tutti gli occhi sono puntati su di voi! Domenica 15 maggio, con il Sole nel vostro segno in dissonanza con Saturno è possibile che avrete intenzione di lanciare un blog, ad esempio, o voler fare passi avanti nel lavoro ma troverete molta resistenza: qualcuno vi sbarra la strada e dovrete aggirare l’ostacolo. Lunedì 16 maggio, la Luna Piena in Scorpione illumina il vostro settore delle relazioni. Il transito può segnalare un cambiamento in una relazione personale: se ultimamente ci sono stati dei problemi forse è il momento di concedervi un po’ di spazio. Non significa necessariamente una rottura ma potreste solo aver bisogno di una pausa l’uno dall’altro così da scoprire se vale la pena di andare avanti. Il Plenilunio avrà sicuramente un impatto anche sul lavoro: qualunque cosa accada, ricordate che avete il massimo controllo sul vostro percorso professionale! Il 21, il Sole entra in Gemelli: è un ottimo momento per scoprire nuove opportunità di fare soldi.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: ritorno di fiamma che accende le vostre notti. Non perdete queste splendide opportunità, godetevi i piaceri semplici della vita senza complessi.

Soli: siete irresistibili e non esitate a esercitare il vostro potere di seduzione. E ricambierete le appassionate avance che vi farà una persona.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): avere un obbiettivo chiaro

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

C’è un tempo per progredire e un tempo per riposare: questa settimana farete entrambe le cose. Domenica 15 maggio, con il buon aspetto Sole-Nettuno, alcuni dei vostri colleghi, il boss o clienti potrebbero dire qualcosa che darà il via a un nuovo capitolo nel percorso professionale. Per fare passi avanti, valutate nuove avventure che offrono opportunità di studio e di viaggio. Lunedì 16, potreste avere parecchi impegni: non vanno trascurati certo ma se avete bisogno di una mano potete pur sempre chiamare un amico o fratello, anche se è solo per avere un sostegno morale. Un piccolo incoraggiamento sarà d’aiuto a svolgere tutto con facilità. Il 18, con la congiunzione Marte-Nettuno in Pesci intraprenderete con ottimismo. In ogni caso. visto che le vibrazioni scatenano confusione, assicuratevi di avere un obbiettivo chiaro o di sapere bene in cosa vi state impegnando… Il 21 maggio, il Sole entrerà in Gemelli e accentuerà l’ambizione, il transito vi spingerà a mostrare con coraggio abilità e competenze. Vi sentirete pronti a lanciare un’idea o un progetto!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 20, cambiare qualche abitudine, spezzare la routine farà bene a voi e al partner! Fare le cose in modo leggermente diverso può portare qualche vantaggio. Soli: il 17 se doveste scoprire che una persona non è in grado di mantenere le promesse prendetelo come un serio campanello d’allarme!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): chiudere o mantenere un’amicizia

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui imboccare il percorso più difficile porterà al successo.

Domenica 15 maggio, la dissonanza Sole-Saturno crea tensioni. Potreste pensare che la vostra creatività, talento, abilità dovrebbero essere retribuiti meglio. Impegnatevi in quelle iniziative che pagheranno ciò che valete può richiedere tempo, se volete affermare costantemente il vostro valore probabilmente troverete alcuni ostacoli sulla vostra strada. Potrebbe essere necessario considerare cosa potete fare per assicurarvi di essere pagati in base alle vostre competenze. Lunedì 16 maggio c’è il Plenilunio in Scorpione: se di recente con un amico avete litigato potreste pensare di chiudere. E’ il momento di decidere se continuare o meno l’amicizia. Se andrete avanti dovrete, seppure con diplomazia, chiarire i limiti. Più in generale è una giornata in cui contattare gli amici, soprattutto se è un po’ che non vi fate sentire! Il 21, il Sole entrerà in Gemelli: sarete spinti a destreggiarvi nel quotidiano così da poter studiare o dare il via nuovi interessi. Nel lavoro avrete conversazioni interessanti con i colleghi che stimoleranno nuove idee.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: approfittate della situazione armoniosa per lasciare alle spalle le preoccupazioni familiari e assaporare insieme i frutti di una ritrovata complicità.

Soli: evitate di restare chiusi in casa perché inizia la festa. Sono favoriti gli incontri d’amore ed è molto probabile che non finirete la settimana da soli ma in buona compagnia.