Oroscopo della settimana dal 14 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 maggio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 14 maggio (21 marzo-21 aprile): una settimana impegnativa

Settimana impegnativa sul fronte lavoro e finanziario. Domenica 15 maggio il Sole in Toro è in dissonanza con Saturno e in armonia con Nettuno: entrambi i passaggi vi spingeranno a valutare la sicurezza delle vostre aspirazioni, le opportunità di networking e le amicizie professionali. Sarete più fiduciosi riguardo al valore dei contatti di lavoro e dei vostri obbiettivi. Il 16 maggio, con la Luna piena in Scorpione potrebbero verificarsi cambiamenti imprevisti nelle spese, debiti, prestiti e persino risorse condivise. Possono scatenare delle tensioni a causa di somme non saldate, fatture non pagate: in questo caso sistemate la situazione! Fortunatamente, con la congiunzione Marte-Nettuno in Pesci, avrete la possibilità di farlo e sarete molto fiduciosi. Alla fine della settimana, il Sole entrerà in Gemelli, nel vostro settore della comunicazione e allenterete la concentrazione sulle finanze. Sarete brillanti, simpatici, il fine settimana sarà perfetto, pieno di energia positiva e cose divertenti da fare.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: se con il partner ci sono dei disaccordi, verranno risolti più velocemente e dolcemente di quanto vi aspettaste.

Soli: dall’inizio della settimana catturate l’energia positiva che aleggia sulla vostra vita amorosa. Una persona porterà in un vortice d’amore, non controllerete più nulla.

Oroscopo della settimana Leone dal 14 al 20 maggio (23 luglio-23 agosto): un futuro più luminoso

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui le decisioni che prenderete potrebbero aprire la strada a un futuro più luminoso. Domenica 15 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno, una iniziativa che vorreste prendere nella carriera sembra bloccata. Una persona vi ostacola. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un collega che è in lizza per la stessa posizione o un socio che non riesce a cogliere la vostra visione. E’ una giornata difficile per cercare di progredire. Lunedì 16 maggio, la Luna Piena in Scorpione sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Al riguardo potreste prendere delle decisioni e ciò comportare un po’ di caos. E’ una buona giornata per ridimensionare, riordinare e abbattere gli ostacoli. In ogni caso, cercate di rilassarvi, dedicate del tempo alla cura di voi stessi in modo da non esaurire le energie. Ricordate che è giusto avere bisogno del vostro spazio. Il 18, il Sole in Toro in armonia con Plutone retrogrado in Capricorno, indica che la vostra attuale posizione professionale sta cambiando per allinearsi meglio con il vostro percorso lavorativo. Sfruttare questa energia per eliminare qualche abitudine malsana così da realizzare un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Sarete più produttivi!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: sarete un po’ rancorosi ed è normale con la dissonanza Sole-Saturno. Andrà meglio la prossima settimana… Soli: alla larga da persone superficiali, uscite con gli amici! Il tumulto che ti circonda non vale nulla per te questa settimana… Siate ricettivi alle persone degne e ignorate le altre. Oroscopo della settimana Sagittario dal 14 maggio (23 novembre-21 dicembre): aspettatevi… l’inaspettato Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui nel lavoro dovete aspettarvi l’inaspettato! Domenica 15 maggio, la dissonanza Sole-Saturno è un po’ pesante, potrebbe comportare una comunicazione dalla vostra azienda che non sarà di vostro gradimento. Potrebbero, ad esempio, ridurre la flessibilità dell’orario o stabilire altre regole rigide. Evitate di reagire e concentratevi su un’altra attività. Lunedì 16, con la Luna piena in Scorpione vorrete eliminare le convinzioni negative e autolimitanti. E’ il momento di stroncare qualsiasi discorso personale pessimistico, in particolare sul vostro lavoro, ed essere positivi! Il passaggio rappresenta un invito a riposare, è il momento di ricaricarvi emotivamente!

Alla fine della settimana, il Sole entra in Gemelli: valuterete la validità di impegni e accordi professionali. Sabato 21 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio retrogrado in Gemelli, avrete preziose informazioni. Con i colleghi potreste sentirvi più in sintonia su ciò che deve cambiare all’interno delle collaborazioni e degli accordi attuali.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: dovrete imporvi di più per ottenere l’armonia a cui aspirate. Vi troverete di fronte a circostanze che susciteranno un certo nervosismo nel partner. Cercate di calmare le acque.

Soli: dare il via a una relazione non sarà una priorità ma se c’è sempre la possibilità che qualcuno possa entrare inaspettatamente nella vostra vita.