Oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): far rispettare le regole

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui affinerete le vostre capacità, l’apprendimento. Il 16, la congiunzione Sole-Plutone potrebbe spingervi a riprendere gi studi o imparare

qualcosa di pratico che in futuro vi permetta di guadagnare di più. Il tutto richiederà pazienza e pratica, due cose in cui voi eccellete. Lunedì 17 e martedì 18 in famiglia e nel lavoro se qualcuno supererà alcuni limiti sarete costretti a far rispettare le regole. Non dovete essere timidi poiché avete ragione! A metà settimana gli amici potrebbero coinvolgervi in un piano e potrebbe essere positivo. Se è qualcosa di piccolo accettate ma se si tratta di spendere tempo e denaro, cercate di approfondire. In questo modo eviterete delusioni. Venerdì potreste essere molto frettolosi e una persona in particolare potrebbe perdere la pazienza nei vostri confronti. Risolverete entro domenica.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 18 e 19 ciao ciao self control, avrete reazioni imprevedibili. Evitate inoltre spiacevoli atteggiamenti autoritari! Soli: sognate una storia d’amore stabile ma non dovete dimenticare il presente e prendere le cose come vengono. Non trascurate ciò che è a portata di mano e pensare a ciò che potrebbe accadere. In particolare il 16 e 17.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): irritati da alcuni cambiamenti

La settimana si apre in modo splendido: la congiunzione Sole-Plutone nel vostro settore del divertimento, del piacere, del romanticismo, il 16 vi regala una giornata indimenticabile da vivere fino in fondo (e lo farete!). Il 17, sarete invece irritati da alcuni cambiamenti improvvisi nel lavoro che scombussoleranno gli orari. Alla fine dovrete essere voi a sistemare la situazione. In generale, ma in particolare venerdì, è una settimana in cui anche in caso di difficoltà significative, la vostra capacità di rialzarvi e combattere potrebbe essere sorprendente. Inoltre, se desiderate qualcosa vorrete ottenerla a ogni costo. Ai vostri i occhi, gli ostacoli saranno solo semplici sfide da superare.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 16, ritagliate dei momenti di passione con il partner. Sperimentate posti nuovi per fare l’amore: cambierete completamente la visione della vostra relazione! Soli: il 16 potreste mollare la solita prudenza e lanciarvi in una relazione. Stavolta non penserete al futuro, vi godrete il presente!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): bando all’esitazione e ai dubbi

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

La settimana si apre con una nota positiva: la congiunzione Sole-Plutone, il 16 è la giornata perfetta per apportare nella vostra vita importanti cambiamenti che avranno un notevole impatto sui restanti giorni dell’anno. Guardate ciò che costruito fino a oggi: avete vissuto cose buone e cattive e siete stati tenaci. Ora bando all’esitazione e ai dubbi, è tempo di avere sicurezza in voi stessi. Nel lavoro, la settimana si preannuncia intensa; avete grandi ambizioni, in mente mille progetti, tante idee da realizzare. Per non dimenticarle, annotatele! E’ l’occasione per entrare in azione, il progresso richiede concentrazione ma tutto indica che otterrete il successo grazie solo a voi stessi. E non è affatto escluso che otterrete una promozione!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: il 16 e 17 nei confronti del partner sarete inspiegabilmente gelosi e diffidenti. Reagite o rischiate di scatenare conflitti inutili.

Soli: non è mai troppo tardi per guardarvi intorno. Non dovete temere la solitudine! Venere accentua la vostra sensualità e vi assicura il successo.