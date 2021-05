Oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): rimboccare le maniche

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La settimana potrebbe vedervi coinvolti in nuove idee, opportunità e nuove amicizie. Assicuratevi di risolvere le questioni in sospeso anche perché il recente arrivo di Giove in Pesci annuncia che dovete progredire, volare in alto verso cose più grandi. Sia chiaro, dovrete rimboccare le maniche! Lunedì, il carisma è al top, attirate persone che nel lavoro potrebbero esservi utili!

Martedì ugualmente con il vostro modo di fare, otterrete praticamente tutto, gli altri vi seguiranno nella direzione che volete. Giovedì, riflettete su cosa volete veramente e non permettete a nessuno di distrarvi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: la relazione va a gonfie vele, i sentimenti con il partner sono soli e stabili.

Soli: potrebbe esserci un incontro ed è possibile che darete il via a una storia che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una visione realistica

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Nel fine settimana, in famiglia evitate di tenere il muso se qualcosa non va come vorreste. Tenete presente che sarà una settimana costruttiva, vi permetterà di avere una visione realistica delle situazioni e faciliterà la concretizzazione dei vostri progetti. Martedì, ci sarà l’opportunità per distinguervi: dinamici, affascinanti avrete la possibilità di ottenere i favori di chiunque, sostegni e appoggi.

Potrebbero aprirvi nuove porte. Più in generale, il recente arrivo di Giove in Pesci vi farà sentire pronti ad accogliere nuove esperienze di lavoro o personali che saranno molto positive.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: Venere protegge la relazione ma Marte vi rende un po’ ribelli. Sbagliate a prendere ciò che dice il partner come se fosse un ordine.

Soli: il vostro status al momento non vi pone problemi, lo vivete meglio del solito. E quando è così, la vita potrebbe sorprendere.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il controllo della situazione

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Nel fine settimana rilassatevi, allontanate lo stress, fate appello al senso dell’umorismo, per alleggerire mente e cuore uscite con gli amici! E’ una settimana in cui avete il potere di controllare la vostra situazione, più di quanto pensiate. La presenza di Giove nel vostro settore del denaro indica che potrebbero presentarsi alcune opportunità per aumentare il reddito.

Da lunedì a venerdì, segnaliamo la possibilità di concludere una negoziazione ma attenzione a martedì, pur essendo una giornata positiva potreste puntare i piedi su alcuni dettagli e creare dei problemi.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: passione, gelosia e la tendenza a rimanere fermi sulle vostre posizioni, a rifiutare il compromesso.

Soli: incontri, conquiste, farete girare la testa a parecchie persone: a voi decidere, cercare di fare la scelta giusta.