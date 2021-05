Oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): un incredibile slancio

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Che si tratti di un obiettivo ambizioso, di praticare una nuova routine di esercizio fisico o di mollare un’abitudine, fate i primi passi e troverete un incredibile slancio. L’arrivo di Giove in Pesci, vi spingerà a socializzare di più, sarete attratti da persone creative e di mentalità aperta.

Ma non solo, tenete presente che l’unione farà la forza! Il 17 è un’ottima giornata per le finanze: potreste guadagnare qualche soldo extra, vendere qualcosa a un buon prezzo, ricevere una somma che vi devono… In generale è una settimana eccellente per quanto riguarda la vostra gestione del denaro.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: c’è una bella intesa, la dolcezza del vivere a due: potete guarda al futuro con fiducia.

Soli: se avete voglia solo di divertirvi, fate pure! Non c’è nulla di male passare da un flirt all’altro in attesa del grande amore.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): un atteggiamento risoluto

Giove temporaneamente si Giove si sposta in Pesci e vi spinge ad avere nelle relazioni personali o di lavoro un atteggiamento risoluto. Già da lunedì dovete imporvi e non permettere a nessuno di mettervi i piedi in testa! E giovedì è il momento giusto per affermarvi, potreste anche chiedere un aumento o una promozione.

E’ una settimana, per dirla in poche parole, in cui nel cantiere astrale ci sono grandi progetti e potreste persino cambiare direzione di vita. L’importante è che non vi accomodiate in un ritmo di vita tranquillo poiché potreste facilmente cadere nella pigrizia.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: se pensate che la relazione sia ormai caduta nella trappola delle abitudini, prendete delle iniziative!

Soli: stesso discorso di cui sopra: se negli affari di cuore non accade nulla, uscite, frequentate posti diversi.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): otterrete il successo

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Nel fine settimana, potreste dover risolvere un conflitto familiare e sarete pronti a parlarne. Il conflitto non è sempre una cosa negativa anzi potrebbe determinare un cambiamento positivo. Giove è inoltre entrato in Pesci: è finito il tempo della ricerca, della riflessione ed è il momento di lanciare un progetto poiché otterrete successo.

In generale, con questo transito dovete ampliare i contatti, le conoscenze anche online. In particolare il 17, se avete un problema complesso da risolvere o gestire una situazione difficile, vi impegnerete a fondo e riuscirete! E gli altri rimarranno di sale.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: bella complicità, comunicate reciprocamente l’amore in modo sincero. Insieme, siete felici!

Soli: l’amore e il romanticismo vi cambieranno! Una storia sarà intensa e potreste temerla ma vi sentirete talmente vivi…