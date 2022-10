Oroscopo della settimana dal 15 al 21 ottobre per tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 15 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Domenica 16 ottobre, circola confusione, siete ipersensibili e anche il minimo conflitto potrebbe farvi partire in quarta. L’atteggiamento migliore è stare per conto vostro in una stanza e leggere un buon libro. Con il Sole e Venere in Bilancia in buon aspetto con Marte, lunedì a martedì – 17 e 18 ottobre – avrete parecchio di cui parlare. Nel lavoro sono transiti armoniosi che dotano di bella energia mentale voi e chi avrete di fronte. Se avete intenzione di chiudere positivamente un accordo, risolvere eventuali problemi o negoziare, gli aspetti vi permetteranno di comunicare al meglio! Mercoledì 19 ottobre, mentre collaborate con gli altri, mollate qualsiasi paura o insicurezza riguardo all’eventuale perdita della vostra indipendenza. La dissonanza Sole-Plutone indica infatti che stabilendo relazioni equilibrate vi sentirete più sicuri di voi stessi. Il 22 ottobre, con la bella congiunzione Sole-Venere in Bilancia, vi sentirete in pace, sereni riguardo alle scelte fatte nel lavoro soprattutto se collaborate con un boss o colleghi che la pensano come voi! In coppia: con il partner parlate con franchezza di tutto ciò che tra voi causa di volta in volta dei conflitti; insieme avrete la possibilità di trovare le soluzioni ideali. Soli: una persona accenderà le vostre emozioni, esprimetele poiché tra voi ci sarà molta passione e per entrambi sarà difficile resistere! Toro (22 aprile-20 maggio)

È tempo di affermare il vostro valore sul posto di lavoro: è quanto annunciano il Sole e Venere in Bilancia in buon aspetto con Marte in Gemelli da lunedì 17 a martedì 18 ottobre. Sfruttate questi transiti per negoziare la vostra posizione, da un punto di vista finanziario o prospettiva personale. Potreste utilizzarli anche per comunicare meglio con i colleghi, stabilire delle relazioni armoniose con chi avete a che fare sul posto di lavoro. Infine,avete la possibilità di chiedere un aumento di stipendio o cercare opportunità significative che siano retribuite in modo adeguato. Mercoledì 19 ottobre, avere un approccio pacifico andrà meglio che agire spinti dalla frustrazione. Potete essere assertivo senza essere aggressivi! Il 22 ottobre, con la congiunzione Sole-Venere in Bilancia proverete un senso di pace riguardo alla vostra vita lavorativa. Il che, il 23 ottobre, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, potrebbe tradursi in una revisione di alcuni aspetti del vostro percorso professionale. In coppia: con il partner sarete pronti a dare il meglio, sarete più presenti del solito. Volete impegnarvi e assumere nuove responsabilità. Soli: siete finalmente pronti a dimenticare il passato e a guardare avanti. Niente più rimpianti, nostalgie, c’è solo il futuro! : con il partner sarete pronti a dare il meglio, sarete più presenti del solito. Volete impegnarvi e assumere nuove responsabilità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il 17 e 18 ottobre, con il Sole e Venere in armonia con Marte nel vostro segno, la creatività sarà al top! Qualunque cosa farete, grazie a una buona dose di flessibilità unita all’espressione della vostra personalità, sarà eccellente. Sfruttate queste ottime vibrazioni anche per “giocare” con la vostra immagine, ad esempio come vestirvi o truccarvi. Se avete intenzione di concentrarvi sui progetti che avete a cuore, questi passaggi potrebbero spingere a lavorare su più cose contemporaneamente. Potreste passare da un progetto all’altro e dare a ciascuno un tocco speciale. Ma, attenzione, la cosa migliore è fare una selezione: dal 19 al 20 ottobre con la dissonanza Venere-Plutone, canalizzate l’attenzione su come investite il tempo e le energie, impegnatevi se ne vale la pena. Il passaggio potrebbe inoltre comportare delle lotte di potere, soprattutto se state cercando di distinguervi dagli altri colleghi. Fortunatamente, tutto si risolverà in modo naturale il 22, con la congiunzione Venere-Sole in Bilancia.

In coppia: stufi di tacere, sarete spinti a dire la vostra opinione su un determinato argomento pur sapendo che ciò scatenerà un conflitto! Affrontare la situazione è la cosa migliore!

Soli: evitate di impegnarvi: vi manca l’obiettività, le vostre emozioni prendono il sopravvento, per cui prima di decidere prendete tempo…

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il 17 e 18 ottobre, quando il Sole e Venere in Bilancia saranno in buon aspetto con Marte in Gemelli, potrebbe essere necessario capire chiaramente a chi o cosa dare la priorità. I transiti rappresentano un invito a riflettere su come gestite le frustrazioni, le ambizioni riguardo all’equilibrio lavoro-vita personale. Vi attenete ai confini che create? Ci sono persone nella vostra vita che vi distolgono dal mantenere questo equilibrio? Avete una percezione positiva del riposo e del lavoro? Riflettete su queste domande soprattutto quando il 19 e 20 ottobre, Sole e Venere saranno in dissonanza con Plutone: concentratevi su ciò a cui è indispensabile dare la priorità così da garantirvi un sano equilibrio ma se capite che qualcuno o qualcosa sta cercando di minarlo, mettete in conto che potreste trovarvi di fronte a delle prove di forza. Non abbiate timore! La situazione si risolverà il 22 con la congiunzione Sole-Venere in Bilancia.

In coppia: settimana punteggiata da bei momenti di sensualità e di grande complicità. Le piccole tensioni svaniranno e sulla relazione splenderà il sole! Soli: sognate pure per illuminare la vostra vita ma occhio a idealizzare una persona. La realtà potrebbe essere ben diversa. Leone (23 luglio-23 agosto)

È tempo di andare in cerca di nuove opportunità di lavoro o migliorare la situazione attuale grazie ai contatti, alle conoscenze. Dal 17 al 18 ottobre, il buon aspetto Sole e Venere in Bilancia con Marte in Gemelli indica che sarete impegnati online e offline: potreste entrare in contatto con ex colleghi o amici così da esplorare le vostre possibilità, soprattutto se sperate che uno dei contatti vi dia una mano per realizzare un’aspirazione o un sogno professionale. E in effetti, potrebbe esserci chi vi sarà d’aiuto, forse attraverso alcune informazioni oppure introdurvi in un nuovo ambiente professionale. Dal 19 al 20 ottobre, con la dissonanza Sole e Venere a Plutone, potreste dover decidere quale sarebbe la soluzione migliore per la vostra vita lavorativa. Il transito indica che valutando le opzioni potreste avere delle difficoltà o problemi. Valutate i pro e i contro per avere un’idea chiara di ciò che si adatta alla vostra abituale routine lavorativa. Risolverete tutto il 23 con la congiunzione Sole-Venere in Bilancia. In coppia: saprete come migliorare il dialogo e la complicità: è splendido avere gli stessi desideri nello stesso momento. E saprete altrettanto bene come accendere l’eros! Soli: non è il momento di rimanere dietro le quinte: mostrate il fascino, le qualità! In programma ci sono incontri e amori a prima vista, favorevoli all’esaltazione dei sensi, a una vita affettiva effervescente! .

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il 17 e 18 ottobre, con il Sole e Venere in Bilancia in buon aspetto a Marte in Gemelli, dovreste riflettere sul vostro comfort finanziario e professionale. Se avete consapevolezza che la sicurezza finanziaria non è quella che vorreste, il passaggio sarà d’aiuto a negoziare il compenso in base alla reputazione, ai risultati ottenuti e a quanto avete realizzato. E’ il momento di valorizzarvi! Ricordate a voi stessi che negli ultimi tre anni avete ampiamente mostrato la vostra abilità, siete stati apprezzati e non ultimo pronti a migliorare così da poter progredire. Dal 19 al 20 ottobre, la dissonanza Sole e Venere con Plutone sottolinea ancora di più che dovete imporvi, parlare del valore del vostro lavoro, delle vostre capacità. E’ così che vi garantirete una maggiore sicurezza finanziaria! Vietato, dunque, rimanere dietro le quinte. Anche se potrebbe essere una settimana impegnativa, il 22 ottobre con la congiunzione Sole-Venere in Bilancia, proverete soddisfazione.

In coppia: la relazione al momento vi sembra troppo tranquilla ma domenica prossima con l’arrivo di Venere in Scorpione tutto cambierà, in meglio!

Soli: questa settimana il cielo astrale a voi non parla d’amore ma vale quanto scritto sopra: nel giro di qualche giorno tornerete a conquistare e ad amare!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dal 17 al 18 ottobre, grazie a Sole e Venere nel vostro segno in buon aspetto con Marte in Gemelli esaminando il vostro percorso lavorativo vi sentirete particolarmente sicuri di voi stessi, pronti a fare passi avanti. E in effetti c’è ancora molto da esplorare o sperimentare nel vostro viaggio professionale! E mercoledì 19 ottobre non dovrete aver paura di fare scelte che vi rendano più autonomi, più indipendenti. A voi piace avere sempre accanto qualcuno – un amico o un collega – che condivida le vostre iniziative ma ora è il momento di spiegare le ali e spiccare il volo per conto vostro! Abbattete il timore dell’indipendenza, di prendere delle decisioni e andando avanti vi sentirete sempre più sicuri di voi! Il 22 ottobre sarete euforici: forse vi sentirete su di giri per aver preso un’iniziativa oppure riceverete dei complimenti. Rimane il fatto che vi sentirete vincenti. In coppia: la relazione è armoniosa ma ogni tanto potreste avere dei dubbi. In questo caso parlatene con la dolce metà. Con il dialogo risolverete tutto! Soli: è tempo di uscire e incontrare persone nuove. Siete in grado di conquistare chi volete! Nessuno saprà resistere al vostro fascino malandrino. Scorpione (24 ottobre-22 novembre) Dal 17 al 18 ottobre, quando Sole e Venere in Bilancia formano un aspetto positivo con Marte, cercate di mantenere un approccio positivo e neutrale alle questioni lavorative. Potreste avere problemi di controllo delle emozioni o discussioni sul posto di lavoro. Mantenete una visione corretta della situazione facendo l’avvocato del diavolo, ma se le cose non vanno per il verso giusto evitate di agire in modo passivo-aggressivo. Anche il 19 e 20 ottobre le conversazioni potrebbero essere tese: con la dissonanza del Sole e Venere a Plutone, nel lavoro potreste aver a che fare con un collega che vi detesta, non sopporta il vostro modo di fare o la vostra personalità. Ma per lavorare in tranquillità, anche se vi pesa, dovrete comunque trovare un compromesso. Il 22, con la congiunzione Sole-Venere vi sentirete in pace, più sereni e potreste incontrare delle persone che vi aiuteranno a lanciare alcuni dei vostri progetti. In coppia: avrete voglia di essere un po’ più disponibili per la dolce metà, trovare del tempo per rimanere vicini e coccolarvi! Soli: da domenica prossima, con l’arrivo di Venere nel vostro segno la musica cambierà: gli affari di cuore saranno ben più appassionanti! Manca poco…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il 17 e 18 ottobre, con Sole e Venere in buon aspetto a Marte, potreste avere l’opportunità di lavorare con nuove persone, nuove amicizie: sarete entusiasti e avrete voglia di esplorare queste possibilità. Potreste non essere pronti a prendere una decisione ma per capire quale sarebbe la collaborazione migliore, parlatene con persone che hanno esperienza sul campo e di cui vi fidate. Probabilmente il fattore decisivo potrebbe avere a che fare con il denaro e la sicurezza e tra il 19 e 20 ottobre, con il Sole e Venere in dissonanza con Plutone, se state elaborando potenziali trattative potrebbero nascere delle tensioni. Scegliete ciò che è sicuramente vantaggioso dal punto di vista finanziario e professionale. Scartate tutto ciò che potrebbe farvi sentire impotenti o sotto pressione. Il 22 ottobre, grazie alla congiunzione Sole-Venere in Bilancia, saprete riguardo a quali partnership, opportunità e obbiettivi vale la pena di prendere l’iniziativa.

In coppia: la relazione procede a gonfie vele, si preannuncia piena di promesse per il futuro, piena di progetti che potrebbero prendere una piega più concreta!

Soli: Cupido potrebbe scoccare la freccia e con una persona sarà amore! Vivete dunque intensamente ogni momento!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Domenica 16 ottobre, qualcuno potrebbe avere di voi un’impressione decisamente sbagliata e quando è in gioco la vostra reputazione, vi arrabbiate parecchio. Tenete presente che oggi i pianeti rendono le cose poco chiare: aspettate qualche giorno e potreste scoprire che avevate frainteso. Per assicurarvi il successo, il 17 e 18 ottobre cambiate qualche abitudine nella vita lavorativa. Sole e Venere in buon aspetto a Marte vi invitano a valutare i pro e i contro del vostro percorso professionale, soprattutto se c’è qualcosa che potete modificare. Potreste anche scoprire che lavorare con un collega che la pensa come voi potrebbe permettervi di rivedere in meglio alcune ambizioni. Il 19 e 20 ottobre Sole e Venere saranno in dissonanza con Plutone: per evitare lotte di potere vorrete lavorare con persone leali, corrette. E in alcuni casi potreste chiudere alcune relazioni o accordi professioni che non migliorano il vostro percorso.

In coppia: alcuni atteggiamenti del partner potrebbero scatenare dei dubbi… Non dimenticate che sono solo un riflesso delle vostre paure e non della realtà. Trovate il tempo per la vita amorosa!

Soli: incontri e conquiste non mancano e una potrebbe prendere una piega più seria ma siete pronti a rinunciare alla vostra indipendenza?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Domenica 16 ottobre, fate attenzione: rischiate che qualcuno con modi gentili approfitti della vostra generosità. Pensate prima di tutto a mantenere in equilibrio il vostro budget, non cedete alle richieste! Il 17 e 18 ottobre, Sole e Venere in buon aspetto a Marte faranno arrivare nuove opportunità di lavoro o di affari, avrete la possibilità di concretizzare un’idea o un progetto. E’ il momento giusto per valutare quanto avete intenzione di fare, soprattutto se vi permetterà di migliorare la professione e le finanze. In ogni caso non dovete decidere immediatamente. Il 20 ottobre, al riguardo potrebbe essere utile parlare con i colleghi o amici di cui vi fidate per sentire cosa ne pensano. Potrebbero avere opinioni diametralmente opposte dalle vostre. Non dovete seguire i consigli di nessuno ma ascoltate ciò che diranno poiché potrebbe esservi utile in un prossimo futuro. Il 22 ottobre, con la congiunzione Sole-Venere in Bilancia avrete un’idea chiara del percorso da imboccare, della decisione da prendere.

In coppia: grazie alla complicità di Venere, la relazione sarà romantica, dolce e con il partner gusterete questa atmosfera idilliaca senza preoccuparvi di nulla.

Soli: oltre a dotarvi di grande fascino, Venere vi offre un incontro che non lascerà indifferenti né voi né l’altro/a! Arriva l’amore…

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Domenica 16 ottobre, riguardo a qualsiasi problema o questione delicata cercate di essere prudenti. Può darsi che la situazione sia poco chiara oppure sarete voi a esprimervi in modo confuso e gli altri interpretare erroneamente. Il 17 e 18 ottobre, mettete ordine nel settore finanze senza perdere tempo, soprattutto se siete solo a voi a mantenere la famiglia, a mandare avanti la casa. Potreste pensare a modi diversi di investire il denaro, a risparmiare così da saldare qualche debituccio: sarete motivati a tenere sotto controllo le finanze, a far quadrare i conti per garantire a voi e alle persone care, la sicurezza. Sebbene sia impegnativo, il 20 ottobre potrebbe essere necessario dare un’ulteriore sguardo alle entrate, i guadagni che arrivano dal lavoro. Potreste ad esempio, aumentarli lavorando insieme ad altre persone, entrando in società con qualcuno! Il 22 ottobre, grazie alla congiunzione Sole-Venere in Bilancia prenderete le decisioni che avete lasciato in sospeso.

In coppia: in programma ci sono giornate romantiche, condividerete con la dolce metà momenti di autentica intimità. Per alcuni l’eros sarà al top!

Soli: non avrete problemi a conquistare anzi, farete una strage di cuore. In ogni caso è una settimana che si presta più alle avventure che alle storie serie.