Oroscopo della settimana dal 15 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 15 al 21 maggio (21 marzo-21 aprile): un chiaro obbiettivo finanziario

E’ una settimana in cui probabilmente avrete un chiaro obbiettivo finanziario da raggiungere e arriverete a destinazione. Nel fine settimana, attenzione in famiglia a non creare polemiche inutili. Lunedì 17, avrete splendide energie che potrete impegnare nella direzione da voi scelta. Potreste parlare di una modifica della retribuzione oppure assumere un ruolo di maggiore responsabilità.

Martedì e mercoledì, arriveranno buone notizie, avrete conversazioni e contatti interessanti. Ma più in generale, per tutta la settimana, la comunicazione sarà al top: l’importante è dire esattamente ciò che volete.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: dimenticate conflitti, disaccordi: siete all’alba di una nuova luna di miele. Sfruttate pienamente questa atmosfera.

Soli: realizzerete un desiderio d’amore, ovvero un incontro che sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo della settimana Leone dal 15 al 21 maggio (23 luglio-23 agosto): giocare bene le vostre carte

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Un’idea creativa potrebbe migliorare notevolmente la vostra vita quotidiana. Questa settimana è il momento di dare il via al piano. Sabato e domenica occhio alla testardaggine: chi non vi conosce bene potrebbe pensare che abbiate un ego grande così. Lunedì 17 è eccellente per ottimizzare il lavoro e condividendo i vostri progetti con gli amici otterrete un particolare incoraggiamento.

Mercoledì sarà una giornata importante: se perorerete abilmente la vostra causa, potreste fare un goal! In caso contrario, sentirete lesa la dignità. Giocate bene le vostre carte.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: lasciate alcuni fatti del passato alle spalle poiché potrebbero frenare il vostro entusiasmo. Guardate al futuro!

Soli: i sentimenti per chi consideravate solo un/a amico/a potrebbero trasformarsi. Date tempo al tempo…

Oroscopo della settimana Sagittario dal 15 al 21 maggio (23 novembre-21 dicembre): farete colpo

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Giove, vostro governatore, è entrato in Pesci – seppure temporaneamente – e oltre a sollecitare parecchi desideri, forse non facili da realizzare, vi invita a puntare l’attenzione sulla casa, la famiglia: è possibile ci sia un’espansione. E’ una settimana in cui potrebbe esserci anche un guadagno inaspettato. Il 17 in particolare potrebbe cambiare il vostro atteggiamento nei confronti delle finanze e sarà d’aiuto a far lievitare le entrate.

Martedì 18, tenete presente che se pensate nessuno vi noti, avrete la possibilità di fare colpo: lavoro o vita personale, datevi da fare.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: cercate di mantenere la calma, non cadete nel trappolone della provocazione. Lasciate correre.

Soli: voglia di emozioni forti? Un incontro vi permetterà di provarle e circolerà parecchia passione.