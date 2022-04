Oroscopo della settimana dal 16 al 22 aprile 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): una nuova direzione

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La settimana si apre con una nota divertente: sabato 16 la Luna Piena in Bilancia nel vostro settore del piacere, dello svago rappresenta un invito a fare qualcosa di entusiasmante. Da un’uscita improvvisata o una gita in un posto che non conoscete, assicuratevi di stare in compagnia delle persone a cui tenete. Domenica 17, lo stato d’animo sarà leggero, chiunque incontrerete vi sorriderà! Al contempo vi è facile apportare delle modifiche alla visione che avete del vostro lavoro e lunedì partirete con il piede giusto. Riconoscerete infatti l’importanza dei contatti, delle relazioni e delle responsabilità e vi impegnerete ancora di più! Lunedì 18, la congiunzione Mercurio-Urano in Toro in buon aspetto con Venere in Pesci potrebbe spingervi verso una nuova direzione. Il 19 con l’arrivo del Sole in Toro, sarete più concentrati e meno dispersivi. Mercoledì 20, avrete voglia di mettere al loro posto alcune persone ma potreste essere un po’ aggressivi. Giovedì, vi sentirete pronti a trasformare alcune fantasie in realtà! Il fine settimana è il momento perfetto per provare nuove esperienze e incontrare nuove persone, ma domenica ritagliate un po’ di tempo per occuparvi anche degli affari.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: più tolleranti, meno pignoli e con tanta tenerezza da offrire. E una settimana in cui saprete come rassicurare il partner. Soli: se sentite che una persona non è sincera, non perdete tempo e scappate gambe in spalla! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il lavoro vi entusiasmerà!

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Cercate di trovare un equilibrio tra autonomia e dipendenza: è quanto indica il Plenilunio nel vostro segno, sabato 16 aprile. Se sentite il bisogno di qualcosa di importante nelle vostre relazioni, non dovete aver paura di chiedere. Se non possono o non vogliono, ugualmente non dovete temere di allontanarvi! Domenica 17 sarete pieni di energie e spinti a cercare nuove esperienze. Lunedì 18 aprile potreste ricevere un bonus o fare degli straordinari che a fine mese rimpolperanno lo stipendio. Se lavorate in proprio arriverà un ottimo cliente che vi permetterà di far lievitare i guadagni. E’ un buona giornata per fare vendite – anche online – di tutti i tipi! In generale il lavoro potrebbe improvvisamente sembrare più luminoso, più entusiasmante che in precedenza. Al contempo il Sole in Ariete sarà in dissonanza con Plutone in Capricorno: siate consapevoli con chi e cosa decidete di impegnarvi così da poter mantenere il controllo! Il 20, il Sole entra in Toro: la situazione finanziaria sarà all’insegna della stabilità, sarete pronti a garantirvi la sicurezza. E’ una giornata in cui avvertirete il desiderio di chiamare vecchi amici o parenti che non sentite forse da anni. Se lo farete sarà un riavvicinamento emozionante.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: c’è intesa a qualsiasi livello: sentimentale, sensuale, intellettuale. Una volta di più capirete di aver fatto la scelta giusta. Soli: il 17, potrebbe esserci un incontro inaspettato ma scatterà immediatamente una fortissima attrazione. Butterete alle ortiche la solita riservatezza e l’eros sarà bollente.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la casa al centro della scena

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La settimana si apre sabato 16 aprile con la Luna Piena in Bilancia: se ultimamente la vostra vita è diventata un po’ noiosa, è il momento ideale per ampliare gli orizzonti. Chiamate gli amici e organizzate, ad esempio, un viaggetto o fate qualsiasi altra cosa che vi permetta di dare una scossa positiva! Domenica 17 aprile, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro è probabile che riguardo all’abitazione cambi qualcosa: potreste fare dei lavori di ristrutturazione oppure rinnovare l’arredamento o, ancora, siete sul punto di traslocare. È tempo di tenere in maggiore considerazione il vostro spazio, soprattutto se lavorate in casa. E lunedì 18, con il buon aspetto Venere-Urano potreste ad esempio abbellire la stanza in cui lavorate o persino cambiarla completamente. Otterrete risultati esteticamente perfetti ma non solo, vi sentirete carichi di belle energie. Sul fronte finanze, i guadagni aumenteranno. Se avete dato il via a un progetto costoso riceverete un aiuto inaspettato. Il 20 aprile, il Sole entrerà in Toro: rimboccare le maniche sul posto di lavoro non vi peserà anzi sarete soddisfatti poiché potrete riservare più tempo alla vita privata. Il fine settimana sarà divertente, forse perché farete qualcosa di insolito.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: è una settimana positiva ma attenzione a venerdì: l’atmosfera sarà tesa, vedrete solo i difetti del partner…

Single: martedì sarete positivi, di buonumore e vi farete notare! Il sex appeal è al top e le conquiste saranno numerose.