Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): una strategia per raggiungere il successo Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Domenica 17 luglio, il Sole in Cancro è in buon aspetto Nettuno in Pesci: il modo migliore per raggiungere il successo è avere una strategia. E’ un buon momento per trovare il modo di convincere il boss a darvi un aumento o espandere la vostra attività facendo più marketing o aggiungendo più prodotti o servizi. Il 18 luglio Venere entra in Cancro e sarete attratti da nuove opportunità di guadagno. Il pianeta al vostro segno consiglia di essere meno spendaccioni così da risparmiare e rendere solide le finanze. Tenete presente che tanto più avrete chiarezza riguardo al lavoro e tanto più vi sarà facile trovare opportunità preziose per ottenere la sicurezza finanziaria. Chissà, potrebbe anche esserci un aumento di stipendio che aspettate da tempo! Dal 19 luglio, con Mercurio in Leone e dal 22 il Sole nello stesso segno, sarete sempre più ottimisti: la calda energia leonina accentua la vostra capacità di entrare in contatto e conversare con gli altri in modo positivo. Saranno in molti, colleghi compresi, a rivolgersi a voi anche per essere incoraggiati! Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: spazzerete via le esitazioni e le conversazioni con il partner, vi scalderanno il cuore. Troverete le parole giuste per esprimere i vostri sentimenti. Soli: non avrete problemi a conquistare e di sicuro oserete, vi lancerete! Fate bene: meglio rischiare un po’ che avere dei rimpianti. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): otterrete il sostegno di cui avete bisogno

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Domenica 17 luglio, il Sole in Cancro è in buon aspetto con Nettuno in Pesci: pur sapendo che ci sono cose che potrebbero portarvi al successo, per qualche motivo non le fate. Cambiate musica, dovete volervi più bene! Lunedì 18 luglio, Mercurio è in dissonanza con Plutone in Capricorno: potreste pensare che un familiare ci sia un ostacolo. Avrete la sensazione che tra di voi ci sia un muro. Ma questa energia potente del transito può invece essere d’aiuto a trovare un compromesso. Con questo transito, inoltre, sarete spinti a esaminare con sincerità il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Potreste aver dato la priorità a un’area rispetto all’altra, dunque è il momento di sistemare le cose. Lo stesso giorno Venere entrerà in Cancro: le prossime settimane porteranno molte opportunità di contatti, anche online, utili a migliorare la vostra reputazione e a raggiungere gli obiettivi. Seguite le vostre ambizioni e otterrerete tutto il sostegno di cui avete bisogno, soprattutto se si tratta di un’azienda di famiglia. Al contempo l’energia nostalgica del Cancro può far riaffiorare ricordi del passato, come risultati o posizioni precedenti ma dovrete ammettere che ne avete fatta di strada… Martedì 19 luglio, potreste essere costretti ad affrontare i problemi riguardanti gli impegni e le relazioni professionali. Potrebbero emergere eventuali frustrazioni che hanno avuto un impatto negativo sui vostri accordi professionali.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: una messa a punto, un piccolo regolamento di conti che dovreste evitare. Le gelosie o le rivalità possono essere alla radice delle difficoltà. Fate attenzione all’impulsività e alle decisioni affrettate. Soli: siete irritabili e chiunque riesca a conquistare il vostro cuore meriterà un premio per la pazienza…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nel lavoro, occhio ai falsi amici

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Domenica 17 luglio, il Sole in Cancro è in buon aspetto a Nettuno in Pesci: forse non avrete la giornata libera come la maggior parte delle persone che conoscete ma il vostro impegno farà entrare del denaro nelle vostre casse. Potreste lavorare su un’attività di lavoro extra o un progetto e ciò che farete oggi, in futuro si trasformerà in oro! Il 18 luglio, Venere entra in Cancro: considerate i vostri progetti come “bambini” che vi impegnerete a far diventare grandi. Avrete inoltre una crescente consapevolezza di ciò che apprezzate nel vostro lavoro. Sempre il 18 luglio, Mercurio e il Sole in Cancro saranno in dissonanza con Plutone retrogrado in Capricorno: i transiti vi permetteranno di concentrarvi su quelle che nel lavoro ritenete siano le vostre priorità. Potrebbero anche far emergere eventuali falsi amici sul posto di lavoro, dunque cercate di capire chi effettivamente sta dalla vostra parte. Venerdì 22 luglio, con l’arrivo del Sole in Leone avrete molte opportunità per assicurarvi la lealtà nei rapporti professionali e negli accordi. Il passaggio punterà i riflettori su chi e cosa vale la pena di impegnarvi.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: se il partner sarà testardo quanto voi, rischiate un dialogo tra sordi e discussioni senza fine. Cercate di essere più elastici.

Soli: se state esitando tra due persone, mercoledì è il momento perfetto per prendere una decisione. Farete la scelta giusta.