Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una splendida amicizia

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 17 luglio, il sole in Cancro è in buon aspetto con Nettuno in Pesci: approfondirete una conoscenza e si trasformerà in una splendida amicizia. Potreste passare più tempo insieme perché i rispettivi figli svolgono la stessa attività oppure si tratta di un nuovo vicino e vi piacerà stare in sua compagnia. Per rafforzarsi l’amicizia richiede tempo ma questa volta ne vale la pena. Lunedì 18 luglio, Mercurio in Cancro è in dissonanza a Plutone in Capricorno: potreste voler eliminare vecchi documenti, un sacco di scartoffie che forse non hanno senso, sono solo un accumulo di spazio. Sempre il 18 luglio Venere entrerà in Cancro: sarete affascinanti, elastici quando la situazione lo richiederà, nelle conversazioni sarete molto convincenti! A guidare qualsiasi conversazione sarà inoltre l’intuito; tenete presente che per ottenere ciò che volete sarete persino pronti a manipolare o lusingare i colleghi, i contatti personali. Il consiglio è quello di andarci piano… Il 19 luglio Mercurio entrerà in Leone e il 22 lo seguirà il Sole: sebbene il vostro segno sia in dissonanza con questi transiti, avete molto da imparare: rappresentano un’opportunità per stabilire confini solidi e positivi tra lavoro e vita privata.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: l’atmosfera è dolce, tenera, il partner vi ricoprirà di attenzioni (che ricambierete).

Soli: potreste provare dei sentimenti romantici per una persona che conoscete bene. Fuochi d’artificio in programma…

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): prendere l’iniziativa

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Domenica 17 luglio, il sole in Cancro è in buon aspetto con Nettuno in Pesci: toccherete con mano l’importanza degli amici nella vostra vita e che state ampliando la cerchia delle conoscenze. Trascorrendo più tempo con chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, alcune persone vorranno rendere sempre più stretta la relazione. Contattate anche voi chi vorreste conoscere meglio. Il 18, l’arrivo di Venere in Cancro nel lavoro nel lavoro sarà d’aiuto a prendere l’iniziativa su ciò che vi sembra giusto. Sarete sempre più concentrati su quali accordi o collaborazioni valga la pena di portare avanti. Chiedetevi chi potrebbe darvi una mano concreta o sarà di sostegno a realizzare le vostre aspirazioni. Le risposte saranno chiare, perfette e troverete le persone giuste! Il 19 luglio, Mercurio entrerà in Leone e il 22 sarà la volta del Sole: transiti che vi spingeranno a cercare la correttezza nei rapporti personali o di lavoro ed eventuali sbocchi professionali che accendono la passione. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con Venere in Cancro dovete lasciare alle spalle i malintesi e gustare con il partner una ritrovata e dolce complicità. Soli: nei confronti di una persona potreste avere un atteggiamento mentale ossessivo. Potreste pensare solo a lui/lei e a nient’altro. Spostate questo tipo di energia negativa per avere più fiducia nella relazione. Crescerà. ci vuole solo tempo.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’istinto vi porta sulla strada giusta

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Volete avete i rapporti di lavoro e gli accordi giusti per voi e l’arrivo di Venere in Cancro, il 18 luglio, sarà d’aiuto a capire con chi e con cosa continuare a lavorare. Al contempo sono ancora attivi i buoni aspetti di Mercurio e Sole con Nettuno: l’istinto vi porterà sulla strada giusta e sul fronte lavoro, diventerà ancora più chiaro poiché sia Mercurio che il Sole in Cancro saranno in dissonanza con Plutone nel vostro segno. Questi due transiti faranno emergere la verità dietro gli accordi professionali, vi spingeranno a capire quanto in futuro sarete in linea con loro. Non dovrete sorprendervi se scoprirete che li ritenete superati: siete cambiati, evoluti! Il 22 luglio il Sole entrerà in Leone: avrete la fiducia e la sicurezza necessarie per trasformare le finanze e la vita lavorativa.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: tra voi e la dolce metà accadrà qualcosa di magico: vi capirete a un livello più profondo e rafforzerete la relazione.

Soli: è una buona settimana per andare a un primo appuntamento e dare il via a una storia d’amore!