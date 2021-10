Oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): le relazioni sono armoniose

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui potrebbero arrivare belle opportunità che potrebbero farvi brillare! Il 18 ottobre, Mercurio e Giove riprendono il modo diretto: nel lavoro sarete mentalmente rilassati, più concentrati, sarete sicuri di ciò che proponete. Tenete presente che qualsiasi situazione sia rimasta in fase di stallo ora prenderà velocità. Il 19, lavoro o vita personale, arriverà quella telefonata che aspettate da tempo oppure scioglierete i nodi di una discussione e tornerà la pace. Il 20, con il Plenilunio in Ariete – eccellente per il vostro segno – le relazioni si tingeranno di colori simpatici, armoniosi. Ci sarà chi vi aiuterà nel percorso professionale e dovrete mostrare gratitudine. Il transito, infine, può anche rappresentare un sogno che si sta realizzando!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: potreste essere un po’ diffidenti nei confronti del partner. Parlatene sinceramente e la situazione migliorerà. Soli: se volete conquistare, questa settimana avete semaforo verde. Negli affari di cuore tutto vi riuscirà!

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Mercurio in moto diretto: potete progredire!

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui potreste dare il via a un nuovo inizio, l’inizio di qualcosa di grande. Il 17, sarete determinati a vivere la vita che desiderate e non permetterete che gli altri – in particolare un familiare – vi ostacolino. Il 18 Mercurio nel vostro segno torna in moto diretto: grande accordo con chi vi circonda, tutti sembrano approvare le vostre scelte. Ora, potete progredire! Nel lavoro, proverete una rinnovata fiducia e sicurezza. E con Giove che torna in moto diretto, potreste firmare un accordo, un contratto, veder mantenuta una promessa. Il 20, con il Plenilunio in Ariete potreste imboccare una direzione lavorativa diversa, in particolare se lo farete con altre persone. Potreste inoltre porre fine a una società e non ci saranno problemi.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: ritagliare un po’ di tempo libero solo per voi, farà bene a entrambi. Quando vi ritroverete, vi perderete l’uno tra le braccia dell’altro e vorrete trascorrere più tempo insieme! Soli: è possibile che di recente abbiate chiuso una storia e non riusciate ad andare oltre. E’ normale, dunque pazienza.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lavoro e affari brillano

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui il ritmo lavorativo diventa meno convulso ma non solo, potrebbero esserci numerose possibilità di progredire. A partire dal 18 ottobre, Mercurio in Bilancia e Giove nel vostro segno tornano in moto diretto. Lavoro o vita privata, nelle relazioni c’è maggiore armonia, le situazioni che si erano bloccate riprendono velocità. Il lavoro e gli affari brilleranno! Il 20, con la Luna Piena in Ariete, potreste concludere positivamente un accordo o firmare documenti legali. E’ un momento di grandi decisioni. Anticipiamo che il 23 il Sole entrerà in Scorpione: sarete più che mai concentrati sulla carriera, i risultati da ottenere e sul successo lavorativo. Ci sarà qualche Acquario che imboccherà, con soddisfazione, un nuovo percorso professionale.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: con Venere in Sagittario, la settimana è all’insegna della dolcezza, saprete cosa fare affinché la relazione non sprofondi nelle abitudini.

Soli: la vita affettiva non vi dà quella sicurezza di cui avreste bisogno. Per ora vivete flirt e avventure in modo leggero. Il cambiamento arriverà…