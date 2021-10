Oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): nel lavoro, una serie di eventi fortunati

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Come avete intenzione di sfruttare al meglio la settimana? Dato che ottobre è quasi terminato potreste avere alcune questioni in sospeso da concludere. Il 17, la dissonanza Sole-Plutone potrebbe scatenare un po’ di frustrazione. Forse per apprendere qualcosa ci metterete più tempo del previsto… Il 18, Mercurio e Giove riprendono il moto diretto: il ritmo delle giornate, rispetto alle ultime settimane sarà meno stressante, l’atmosfera torna a essere tranquilla. I due pianeti, inoltre, nel lavoro creano una serie di eventi fortunati. Il 20 ottobre con il plenilunio in Ariete, potete dire ufficialmente addio a qualsiasi insicurezza! Per progredire date ascolto al vostro guerriero interiore! Il 21 e 22, con la Luna nel vostro segno in dissonanza con Giove e Urano, sarete molto testardi. Vorrete imporvi e non si sarà verso di farvi cambiare idea!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: prudenza quando vi esprimete, in particolare il 21 e 22: un nulla potrebbe scatenare discussioni accese. Soli: un incontro è più che possibile. In questo caso non aggrappatevi al passato e andate avanti.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): il budget torna in equilibrio

E’ una settimana più facile nel settore finanze, tornerete a respirare! Sperando che con i pianeti in moto retrogrado, ora riprenderanno quello diretto, abbiate imparato come gestire al meglio il denaro. Il 17, con la dissonanza Sole-Plutone, in ogni caso fate attenzione a non lanciarvi in acquisti inutili, di cui in seguito pentirvi. Il 18, Mercurio in Bilancia riprende il moto diretto ed è un’ottima notizia: una fonte di guadagno che si era bloccata, ora arriverà come per magia. Problema risolto. Lo stesso giorno, Giove riprende il moto diretto: dite pure ciao ciao allo stress per motivi denaro, il budget sarà in equilibrio, nel lavoro vi distinguerete per l’efficienza. Se avete pensato a un aumento di stipendio o a una promozione, è il momento di farvi avanti. Il 20, con il Plenilunio in Ariete, rappresenterà il culmine di alcuni investimenti, potreste decidere di chiedere un credito in banca per aprire un’attività o accendere un mutuo per l’acquisto di una casa.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: cercate di muovervi con delicatezza. Mostrando aggressività il partner potrebbe ripagarvi con la stessa moneta oppure… peggio. Prudenza.

Soli: in caso di incontro, vivete il presente, assaporate ogni momento e con la persona vivrete momenti speciali!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): i pianeti vi regalano energie super!

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui siete pieni di energie! Sarete i Superman o le Wonder Woman della situazione. Il 17, la dissonanza Sole-Plutone potrebbe mettervi sotto i riflettori, ciò che posterete sui social sarà letto da più persone del solito. Vi piacerà ma siate cauti: scegliete con cura le parole! Il 18, Mercurio in Bilancia e Giove in Acquario riprendono il moto diretto, toccherete con mano che alcuni ritardi nelle situazioni lavorative, si sono rivelati a vostro vantaggio! Appianerete eventuali difficoltà riguardanti la professione, il vostro successo: tutto diventerà più chiaro. E in particolare Giove indica che ci sarà un aumento delle entrate di denaro. Nelle finanze, riuscirete a eliminare qualsiasi fonte di stress! Il 20, il Plenilunio in Ariete chiude un ciclo nel settore casa e famiglia. Potrebbe esserci un nuovo equilibrio. Per alcuni potrebbe rappresentare la fine del lavoro da remoto.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: dite no a vecchi rancori, lasciateli andare: ciò vi permetterà di dare una svolta alla relazione che sarà sorprendente, piena di dolcezza.

Soli: sex appeal al top, avrete voglia di lanciarvi in diverse avventure contemporaneamente e ciò potrebbe creare dei problemi.