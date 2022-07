Oroscopo della settimana dal 16 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 16 luglio (21 marzo-21 aprile): una decisione importante

E’ una settimana in cui potreste prendere una decisione che cambierà la vostra vita. Domenica 17 luglio, con il Sole in Cancro in buon aspetto a Nettuno in Pesci, è tempo di avere una chiara visione della vostra abitazione. Ciò potrebbe comportare lavori di ristrutturazione o un trasloco. Ma è ancora tutto da definire, dunque lo farete ma in seguito. Lunedì 18 luglio, Mercurio in Cancro è in dissonanza con Plutone in Capricorno: potreste avere la sensazione di non avere il totale controllo sulla vostra vita. Ciò sarà particolarmente vero se il vostro lavoro richiede un cambio di programma o dovrete smettere di lavorare da remoto e tornare in ufficio. Potreste provare un po’ di frustrazione e in questo caso ne parlerete con il boss o un superiore. Con questo transito volendo potete apportare alcune modifiche radicali per trasformare il vostro percorso professionale. Sempre il 18, Venere entra in Cancro: per quanto vi è possibile rendete confortevole l’ambiente di lavoro creando uno spazio accogliente: sarete più produttivi. Il 19 luglio, Mercurio entra in Leone e vi renderà più coraggiosi del solito! Il 22, quando il Sole sbarcherà in Leone, svilupperete nuove ed entusiasmanti idee così da poter dare il via ai vostri progetti.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: con Venere in Cancro sarà forte il desiderio di riaccendere la scintilla del romanticismo, dell’amore. Soli: sognerete molto l’amore ideale, potreste desiderare di rivedere un/a ex. Ricordate di essere realistici! Oroscopo della settimana Leone dal 16 al 22 luglio (23 luglio-23 agosto): difficoltà ad accettare i consigli

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Domenica 17 luglio, con il Sole in Cancro in buon aspetto a Nettuno in Pesci potreste avere la casa tutta per voi o forse farete un viaggetto da soli: in entrambi i casi rifletterete e avrete delle idee su come raggiungere i vostri obiettivi. Lunedì 18 luglio, Mercurio in Cancro è in dissonanza con Plutone in Capricorno: potreste avere delle difficoltà ad accettare i consigli. Sarete provocatori e direte di no a qualsiasi suggerimento anche se saprete che le persone parlano nel vostro interesse. Cercate di non rispondere in modo impulsivo. Al contempo con questo transito potreste avere l’opportunità di strutturare il vostro lavoro, soprattutto quanto tempo, energia e attenzione dedicate a determinati impegni. Capirete cosa deve essere sistemato o eliminato dalla vostra vita lavorativa. Il 20 luglio, la dissonanza Sole-Plutone rappresenta un invito ad allineare al vostro lavoro, i valori, ambizioni e l’ego. Pensate che la maggior parte, se non tutti, gli aspetti del vostro lavoro corrispondano a chi siete attualmente? Rispondete a questa domanda quando il 22 luglio il Sole entra nel vostro segno. nel corso del transito sarete più coraggiosi che mai!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: penserete meno a voi stessi e di più alla dolce metà. Sarete pronti a fare dei sacrifici ma evitate di esagerare con la generosità. Pensate anche a voi.

Soli: accettate inviti, partecipate a feste, socializzate: siete pieni di gioia di vivere. La settimana è favorevole per accendere la vostra vita amorosa e dare il via a una nuova storia. Oroscopo della settimana Sagittario dal 16 luglio (23 novembre-21 dicembre): migliorare la stabilità finanziaria Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Domenica 17 luglio il Sole e Mercurio in Cancro sono in buon aspetto con Nettuno retrogrado in Pesci: potrebbe essere il momento di rinunciare a determinati vincoli finanziari o di rifinanziare un prestito o mutuo per alleviare lo stress in casa e in famiglia. Lunedì 18 luglio, Mercurio in Cancro è in dissonanza con Plutone in Capricorno; in questo momento sarete attratti dall’idea di fare soldi in modi diversi: dall’acquisto di azioni a investimenti di ogni tipo. Potreste avere delle conversazioni importanti riguardanti le finanze, con questo transito potrebbero venire alla luce dei segreti o delle questioni di denaro. Prendete tutto seriamente in modo da poter migliorare la stabilità. Verso la fine della settimana inizierete a provare leggerezza: venerdì 22 luglio il Sole entrerà in Leone e sarete spinti a prendere in considerazione una traiettoria diversa di lavoro in grado di accendere la vostra passione.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: una settimana in cui avrete voglia di godere di maggiore romanticismo e momenti intimi. Potreste dare il via a qualche fantasia…

Soli: attirate l’attenzione degli altri, siete più spontanei, naturali e teneri. Conquisterete e tornerete a credere nell’amore.