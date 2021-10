Oroscopo della settimana dal 16 ottobre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 16 ottobre (21 marzo-21 aprile): mettere in moto alcuni sogni professionali

E’ una settimana in cui sarete pronti a cogliere nuove opportunità ma nel percorso ci saranno parecchie distrazioni. Il 18, avrete delle conversazioni di lavoro e in base alle persone con cui entrerete in contatto e gli argomenti di cui parlerete, potrete mettere in moto alcuni sogni professionali. Il 19, Mercurio in Bilancia riprende il moto diretto: con amici, colleghi e familiari la comunicazione sarà più facile! E’ anche una buona giornata per fare acquisti: comprare un paio di scarpe o un vestito che vi sono piaciuti di recente. Il 20, il Plenilunio nel vostro segno rappresenta il culmine della crescita professionale. Potrebbe coincidere con il completamento di un progetto. Preparatevi a festeggiare! Dal 21 al 23, la dissonanza Marte-Plutone, indica che nel lavoro potrebbe essere necessario trovare un compromesso.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: se ci sono stati problemi con il partner, dal 18 la situazione inizierà ad addolcirsi e cambiare in meglio. Soli: potreste provare a riaccendere la fiamma con un ex e poi scoprire che la cosa migliore è mantenere una bella amicizia.

Oroscopo della settimana Leone dal 16 al 22 ottobre (23 luglio-23 agosto): torna l’equilibrio nelle relazioni

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui la vita potrebbe avere una svolta. State imboccando la direzione giusta! Il 19, Mercurio in Bilancia riprende il moto diretto: la comunicazione sarà più fluida, potreste inoltre acquistare un nuovo cellulare o un pc oppure cambiare gestore telefonico. Ma non solo: il pianeta vi permetterà di riportare equilibrio nelle relazioni e conversazioni di lavoro. Il 20, il Plenilunio in Ariete vi permetterà di progredire nella professione. Fate in ogni caso tesoro delle lezioni del recente passato. Il 21 e 22, con la Luna in Toro, le emozioni non saranno al top, ma sono due giornate eccellenti per mettere ordine in casa, buttare quegli oggetti che non usate più, occupano troppo spazio, oppure ancora meglio venderli.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 18, è un ottimo momento per chiarire qualche discussione. Raggiungerete un compromesso e andrà tutto a gonfie vele. Soli: avete la possibilità di incontrare il grande amore. Vivetelo intensamente ma con un po’ di discrezione. Oroscopo della settimana Sagittario dal 16 al 22 ottobre (23 novembre-21 dicembre): liberi dallo stress mentale

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

A partire da questa settimana, riguardo ai sogni professionali o le relazioni di lavoro, potreste avere dei colpi di fortuna! Il 17, con la dissonanza Sole-Plutone, un amico potrebbe chiedervi un prestito: prima di dire sì senza pensarci, prendete tempo. Il 18, quando Mercurio in Bilancia e Giove in Acquario riprenderanno il moto diretto, se ci sono stati problemi di comunicazione sul posto di lavoro, li appianerete. Vi libererete inoltre dello stress mentale relativo alle vostre aspirazioni e sogni professionali e nel corso dei transiti ne realizzerete uno… Qualsiasi iniziativa sarà coronata dal successo! Il 20, con il Plenilunio in Ariete, porterete a termine o progetto e sarete vincenti! Avrete idee brillanti e sarete in grado di concretizzarle.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: con Venere nel vostro segno, la relazione sarà appagante, con il partner vivrete momenti magici.

Soli: il plenilunio in Ariete potrebbe coincidere con una storia d’amore a cui sarà difficile resistere! Evitate decisioni avventate.