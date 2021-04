Oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): osate, prendete l’iniziativa

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Le persone della vostra cerchia sociale sono pronte a supportarvi e le loro idee e suggerimenti possono far arrivare interessanti opportunità. Bussate alle porte, valorizzate le vostre qualità e non trascurate nessun contatto. La volontà di rinnovare, imparare cose nuove è positiva, aprirà la strada a sviluppi in grado di migliorare la vostra vita. È una settimana in cui dire “sì” a tutte le cose buone e accoglierle con passione.

In particolare nella giornata di giovedì, osate e prendete un’iniziativa di lavoro, prendete in mano il timone e fate vedere ciò che sapete fare. Riscuoterete successo e ammirazione.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: martedì e mercoledì, sarete irresistibili e dal partner otterrete con astuzia ciò che volete.

Soli: potreste innamorarvi ma non esserne realmente coscienti. Seguite comunque la voce del cuore.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensare fuori dagli schemi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Sole, Mercurio – dal 20 – e Venere in Toro potrebbero spingervi a investire in un’idea o un’opportunità legata agli affari. Cercate di coinvolgere altre persone, poiché la condivisione di conoscenze e risorse porta a risultati top. Se nel lavoro volete progredire, pensate fuori dagli schemi. Più in generale, lunedì l’umore è instabile, vi inalberate per la minima contrarietà.

Tenete presente che la parola della settimana è “compromesso” e voi la conoscete fin troppo bene… Giovedì sarà una giornata top: nel lavoro arriveranno riconoscimenti, riscuoterete l’ammirazione di colleghi e boss.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: direte ciò che pensate, in caso di incomprensioni chiarirete. Non ci sarà spazio per il “non detto”.

Soli: è una settimana in cui gli incontri d’amore sono favoriti ma non sono esclusi colpi di fulmine!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rinnovata fiducia nel futuro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Il vostro lato intraprendente è accentuato e inoltre avrete belle idee, arriveranno ottime opportunità. Le conversazioni avranno risultati entusiasmanti, che vi restituiranno fiducia nel futuro. In ogni caso, con la presenza di tre pianeti in Toro – Sole, Mercurio, Venere – sarete anche testardi, vorrete imporre le vostre opinioni e non sarà facile per colleghi, collaboratori e persone care, starvi accanto.

Martedì 20, occhio ai furbi venditori di fumo: qualcuno potrebbe tentare di imbrogliarvi. Il 22 premerete l’acceleratore, impegnerete parecchie energie: rallentate il ritmo, potete ugualmente ottenere molto.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: con il partner sarete intransigenti, vorrete imporvi e l’atmosfera in casa non sarà di tutto riposo.

Soli: se una persona sembra prendere le distanze, non dovete alzare un dito: le cose si sistemeranno senza il vostro intervento.