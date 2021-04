Oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): mostrare di che stoffa siete fatti

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana, con Venere nel vostro segno in cui potrete concedervi qualche meritata coccola ma in generale sarete pronti ad assumervi dei rischi e nel lavoro mostrare di che stoffa siete fatti. In ogni caso, mentre operate i cambiamenti per conquistare la vostra indipendenza, occhio a non creare problemi nelle relazioni e a scalfire la vostra reputazione.

Il 18 l’atmosfera potrebbe essere elettrica, sarete irrequieti poiché assorbirete le vibrazioni di chi vi circonda. Il 19, diversità di vedute potrebbero creare dei conflitti con i colleghi: esaminate attentamente questi disaccordi.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: c’è un ritorno di fiamma che riscalda le notti. Sfruttate qusti piaceri della vita, senza problemi.

Soli: Venere vi rende irresistibili e non vi farete pregare per accettare avances appassionate.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): concilianti con colleghi e boss

Grazie alla presenza di Sole, Mercurio e Venere in Toro, è una settimana in cui un progetto su cui state lavorando potrebbe andare meglio del previsto e spingervi a puntare più in alto e ottenere la vittoria. Il che vi renderà concilianti con colleghi, boss, soci e clienti. Tuttavia, se qualcosa deve uscire dalla vostra vita non dovete aggrapparvi, è ora di mollarla. E’ così che imboccherete la direzione giusta.

Il 18 è un’ottima giornata per fare acquisti – anche online – poiché avete l’occhio lungo e potete scovare buoni affari. E il 23, con Luna in Vergine, avrete una migliore comprensione del vostro potere e delle vostre capacità.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con il partner date prova di fantasia, fate qualche sorpresa così da uscire dal quotidiano e vivere momenti di felicità.

Soli: se volete essere felici ma soprattutto innamorati è il momento di lanciarvi nell’avventura!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fatevi notare da chi conta

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Con l’armonia Marte-Giove potrebbe arrivare un’offerta eccellente da un punto di vista finanziario. Aumenterete le entrate, migliorerete la reputazione e sarete al contempo spinti a uscire dalla vostra zona di comfort. Se in mente avete un progetto, con il Sole, Mercurio – entrambi dal 20 aprile – e Venere in Toro è il momento di attuarlo.

Con questi transiti positivi, in generale nel lavoro avete la possibilità di farvi notare positivamente da chi conta per cui, bando alla riservatezza e mostrate senza esitare quanto valete: la ricaduta sarà realmente gratificante.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: splendide giornate, grazie a Venere, per rafforzare la relazione e riscaldare il cuore vostro e della dolce metà.

Soli: tante le occasioni d’incontro, dovrete solo decidere chi conquistare e fare vostro il suo cuore.