L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 17 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, è la giornata ideale per introdurre maggiore tenerezza nelle relazioni con le persone care, mostrare il vostro affetto. Lasciate alle spalle vecchi rancori e litigi. Lunedì 19 dicembre, Venere in Capricorno è in aspetto di quinconce con Marte: solitamente non vi preoccupate di ciò che pensano gli altri. Tranne oggi: sarete costretti a fare delle concessioni a favore di qualcun altro e mettervi da parte. Potrebbe trattarsi di un collega che in passato vi ha causato dei problemi. Sarà irritante ma non è la giornata giusta per litigare. Martedì 20 dicembre, Giove torna nel vostro segno: prima di intraprendere qualsiasi cosa riflettete su alcune lezioni del recente passato riguardanti l’egoismo, l’affermazione e il successo. Mercoledì 21 dicembre, con la dissonanza Sole-Giove, un’illuminazione improvvisa e sorprendente quanto saggia vi scuoterà, vedrete la vostra vita in modo molto diverso. Lo stesso giorno, il Sole entra in Capricorno: sarete sicuri di voi, del vostro status professionale e ciò vi permetterà di fare passi avanti. Venerdì 23 dicembre, con la Luna Nuova in Capricorno, cercate di stabilire cosa volete ottenere dal lavoro e riflettete sui risultati ottenuti fino a oggi. In coppia: con i pianeti in Capricorno è una settimana in cui circola un po’ di freddezza, insoddisfazione e davvero poca allegria. Soli: le nuove conoscenze non vi soddisfano, siete diffidenti e poco obbiettivi. Tuttavia, le possibilità di conquistare ci sono tutte. Andate incontro agli altri… Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, trascorrete del tempo con le persone care, offrite il sostegno di cui eventualmente potrebbero avere bisogno. Senza dimenticare di volere bene anche a voi stessi! Lunedì 19 dicembre, Venere in Capricorno è in aspetto di quinconce a Marte. Se siete partiti per un viaggio, potrebbe rivelarsi più costoso di quanto preventivato. Piccole cose che vi faranno comunque irritare. Ma è più importante concentrarvi sul motivo per cui siete partiti e dove vi state recando. Martedì 20 dicembre, Giove entra di nuovo Ariete: è un momento fantastico per riaccendere la scintilla interiore, lavorare su progetti, sulla vostra attività. Mercoledì 21, il Sole entra in Capricorno e scoprirete che è una fase importante in cui costruire con costanza il vostro percorso professionale. Giovedì 22 dicembre, con la dissonanza Sole-Giove nel settore denaro siete fortunati! Dovete chiedere più di quanto pensiate di aver bisogno. Potreste, ad esempio, parlare per ottenere un prestito così da finanziare la vostra attività e riuscirete a ottenere un interesse basso. Oppure è possibile che raccoglierete dei fondi per una buona causa. Oggi siete come una calamita che attrae i soldi! Giovedì 22 dicembre, con lo splendido aspetto Venere-Urano retrogrado nel vostro segno potreste sentire che è il momento di impegnarvi in un percorso innovativo che vi permetterà di dare nuovo slancio alla carriera. In coppia: i problemi svaniscono ma perché sarete meno testardi o il partner più rassicurante. C’è reciproca fiducia, serenità e sincerità. Soli: in vena di conquiste! Curate il look per fare colpo e flirtare a tutto campo. Sfruttate al massimo questa romantica atmosfera! : i problemi svaniscono ma perché sarete meno testardi o il partner più rassicurante. C’è reciproca fiducia, serenità e sincerità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, la creatività è al top. Se lavorate nel settore artistico è un ottimo momento per mostrare i progetti su cui avete lavorato. In generale, potete affinare un vostro talento per realizzare qualcosa di eccezionale. Lunedì 19 dicembre, potreste voler esaminare nel dettaglio gli impegni di lavoro, gli accordi: può essere stressante se non avete la situazione sotto controllo ma al contempo riflettere vi permetterà in seguito di chiedere al boss qualche cambiamento! Martedì 20 dicembre, quando Giove entrerà di nuovo in Ariete, sarete euforici! Il pianeta vi permetterà di ampliare i contatti così da avere nuove opportunità di lavoro o per concretizzare alcune aspirazioni professionali! Mercoledì 21 dicembre, il Sole entra in Capricorno: sfruttate questo transito per trovare il coraggio di raggiungere i vostri obbiettivi, i vostri sogni! Potreste essere sorpresi di quanto siete in grado di realizzare. Giovedì 22 dicembre, la dissonanza Sole-Giove potrebbe spingervi a contattare un vecchio compagno di scuola e riaffioreranno tanti ricordi. Vi racconterete cosa è accaduto nel corso degli anni, compresi gli alti e bassi della vostra vita. E ascoltando le sue storie, le sue esperienze vedrete molto di voi stessi. In coppia: mercoledì potreste essere un po’ ansiosi, più agitati e il partner potrebbe chiedersi per quale problema. Forse è solo nella vostra mente, di fatto non accadrà nulla.

Soli: approfittate delle belle vibrazioni di Giove in Ariete per socializzare, incontrare nuove persone e, cosa più importante, flirtare! State pur certi che conquisterete.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, i pianeti puntano i riflettori sul vostro settore della casa. E’ la giornata giusta per sistemare l’abitazione in vista delle festività, creare un’atmosfera accogliente, soprattutto se ospiterete parenti e amici. Lunedì 19 dicembre, lavorate così da garantirvi sicurezza in voi stessi e nel vostro percorso. Mollate qualsiasi emozione negativa! Se avete dei dubbi su un socio o sul rapporto con il boss o i colleghi, affrontate i problemi a testa alta e parlatene. Superati i timori, potreste anche rendervi conto che vi trovate nel posto giusto! Potrebbe inoltre arriivare un nuovo lavoro o la possibilità di entrare in società. Martedì 20, con Giove che sbarca in Ariete sarete più ottimisti riguardo alle prospettive professionali. Tuttavia prima di lanciarvi in una nuova opportunità che potrebbe migliorare il percorso di lavoro, lavorate sulla vostra capacità di affermarvi ed essere dei leader! Mercoledì 21, il Sole entra in Capricorno: sentirete che è arrivato il momento di concentrarvi su impegni professionali che vi prepareranno al successo, permettendovi al tempo stesso di avere l’indipendenza necessaria per brillare da soli! Martedì 22 dicembre, con la dissonanza Sole-Giove, nel lavoro sarete concentrati e rimboccherete le maniche. Probabilmente state accelerando per portare a termine i compiti e stare in casa o partire, a godere dei giorni di vacanza. In coppia: emozioni forti e più profonde. Cercate di riconoscere con lucidità ciò che deve essere messo in discussione. Soli: il 23 sarete meno ricettivi all’amore e spinti ad alzare dei muri. Cercate dei modi per rilassarvi in casa. Alla conquista ci penserete nel fine settimana. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, la comunicazione con il mondo circostante sarà piacevolmente movimentata: scriverete, parlerete e all’occorrenza conforterete chi vi circonda. E qualcuno potrebbe aver bisogno proprio del vostro sostegno morale. Lunedì 19 dicembre chiedetevi cosa sarebbe d’aiuto per creare un percorso e uno status professionale di successo. State pur certi che tutto ciò che farete ora si rivelerà prezioso! E’ un momento fantastico per riaffermare quanto state già facendo e quanti successi avete ottenuto! Ciò implica che l’attuale routine lavorativa e le vostre abitudini vi hanno fatto imboccare la strada giusta. Martedì 20 dicembre Giove rientra in Ariete: è un transito perfetto per fare passi da gigante riguardo agli obiettivi personali e alle opportunità mirate ad ampliare il vostro percorso lavorativo. Ma prima dovrete superare qualsiasi insicurezza o dubbi su voi stessi. Mercoledì 21 dicembre il Sole entra in Capricorno e il 23 dicembre segue la Luna Nuova nello stesso segno: è l’occasione perfetta per concentrarvi sugli obbiettivi futuri con costante impegno. La stagione del Capricorno chiede di lavorare sodo! In coppia: avrete voglia di investire nella relazione, migliorare il quotidiano con il partner, di guardare insieme nella stessa direzione. Soli: dal 20 la vita sociale brillerà: avrete mille occasioni per conquistare. Tenete presente che è puntando al lato intellettuale e non all’ attrazione fisica che troverete l’amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Da domenica 18 dicembre, sul fronte finanze sarete più produttivi che mai, vorrete guadagnare di più, migliorare lo stile di vita. In ogni caso, tenete sempre d’occhio le spese così da poter risparmiare. Lunedì 19 dicembre, è possibile che se in vacanza siate costretti a lavorare da remoto per sostituire qualcuno oppure dovrete rispondere alle mail per aiutare qualche collega rimasto in ufficio. I vostri piani di divertimento potrebbero dunque essere interrotti. Martedì 20 dicembre Giove entra in Ariete: potreste sentire che è il momento di investire tempo ed energie nelle vostre attività personali, professionali e finanziarie. Mercoledì 21 dicembre, il Sole entra in Capricorno: è una fase eccellente per parlare delle vostre idee, dei progetti che avete a cuore ed esprimere voi stessi! Tuttavia, agirete con calma, prima di lanciarvi vorrete avere le idee chiare ed elaborare i dettagli. Venerdì 23 dicembre, la Luna Nuova in Capricorno, rappresenta una grande opportunità per iniziare a pensare in un modo nuovo ed entrare in armonia con voi stessi. Nel lavoro e nella carriera sono previsti dei cambiamenti: dovete farvi trovare pronti.

In coppia: è una settimana in cui gestire al meglio la relazione, all’occorrenza trovare nuovi interessi in comune. Vi permetteranno vi riaccendere la fiamma dell’amore!

Soli: in programma ci sono sette giorni di emozioni forti! Una passione potrebbe davvero farvi perdere la testa. L’importante è non ripetere gli stessi errori del passato.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, visto che vi prendete sempre cura degli altri, ora che sta arrivando il nuovo anno, dovete pensare a voi stessi. Trovare un equilibrio tra il dare/avere vi permetterà di accrescere la vostra autostima. Lunedì 19 dicembre, tutto, nel lavoro, andrà come da voi previsto dovete solo credere in voi stessi e impegnarvi. Se il vostro impiego vi soddisfa potreste anche ignorare un’altra offerta. In ogni caso assicuratevi che il boss non esageri con le richieste. Stabilite dei limiti e definite le vostre aspettative: in questo modo, martedì 20 dicembre: con l’arrivo di Giove in Ariete potrete prepararvi per garantirvi il successo. Prendere l’iniziativa è l’unica strada da percorrere, soprattutto se sapete cosa volete! Mercoledì 21 dicembre, con l’entrata del Sole in Capricorno, in ogni caso non dovete temere di fare un passo indietro per consolidare il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Il 23 dicembre, con la Luna Nuova in Capricorno, riflettete a cosa dovete dare la priorità per mantenere un programma positivo e produttivo. All’occorrenza stabilite nuove regole. In coppia: i silenzi del partner potrebbero scatenare dei dubbi… Ma si tratta di vostre paure e non della realtà. Evitate di trovare problemi dove non ce ne sono. Soli: prestate attenzione a chi incontrerete: presto potrebbe avere nella vostra vita un ruolo importante, cambiare il vostro futuro! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 18 dicembre, mentre il 2022 volge al termine potreste essere spinti a fare un bilancio. Non dovete rattristarvi per ciò che non avete fatto o raggiunto ma riflettete invece su quali progressi avete compiuto! Lunedì 19 dicembre, anche se potrebbe essere difficile, vale la pena parlare, prendere l’iniziativa quando si tratta di conversazioni di lavoro, anche con il boss. Qualunque cosa direte, avrà un impatto positivo sulla stabilità del vostro impiego. Martedì 20 dicembre, Giove entra in Ariete: il pianeta vi doterà di sicurezza e nel lavoro sarete pronti a muovervi, eventualmente a cambiare qualche abitudine così da assicurarvi che vada tutto secondo i vostri piani. Mercoledì 21 dicembre, l’entrata del Sole in Capricorno vi spingerà a far sentire la vostra voce, nel lavoro sarete in grado di imporre le vostre idee. Non è escluso che durante una conversazione vi facciano un’offerta per un impiego – che accetterete – e vi farà imboccare una direzione diversa. Giovedì 22 dicembre, la dissonanza Sole-Giove annuncia buone notizie: è probabile che nel 2023 il vostro reddito migliorerà. Oggi avete più sicurezza, quella che non provavate da molto tempo. State sviluppando competenze e cercando opportunità per garantirvi delle entrate o avere fonti di entrate più diversificate. In coppia: la relazione andrà a gonfie vele, insieme al partner assaporerete bei momenti di felicità. Martedì, tuttavia, non sarete di buonumore: evitate di prendervela con la dolce metà! Soli: è una settimana in cui uscire e incontrare nuove persone. Sarà difficile che qualcuno sia insensibile al vostro fascino, al sex appeal! I passaggi astrali moltiplicano le occasioni di conquista.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, tenete presente che gli amici all’occorrenza si riveleranno un prezioso sostegno! Al contempo avete la possibilità di ampliare, anche online, la cerchia dei contatti. Lunedì 19 dicembre, nel lavoro è arrivato il momento di affermare senza timore il vostro talento, l’abilità, la creatività. Ne trarrete parecchi vantaggi, anche perché martedì 20, Giove entra in Ariete! Per voi è uno splendido transito, il momento perfetto per dare vita ai progetti che avete a cuore. E non c’è dubbio che carichi di belle energie, vi muoverete alla velocità della luce. Mercoledì 21 dicembre, avrete maggiore sicurezza anche riguardo al valore del vostro impegno nel lavoro e della capacità di fare progressi, anche da un punto di vista finanziario. Giovedì 22 dicembre, potrebbero arrivare dei bei complimenti dalle persone care, amici e parenti. Hanno visto i progressi che avete fatto durante l’anno e ora vi loderanno! Sono sicuramente parole sincere – e meritate – dunque accoglietele con gioia. In coppia: tolleranza, cercate di vivere l’amore non come una lotta in cui imporre le vostre opinioni. E’ così che i problemi svaniranno.

Soli: i passaggi astrali rappresentano un invito a stringere nuove relazioni e lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella! In ogni caso, anche se avete tanto amore da dare dovete offrirlo a chi davvero lo apprezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, siete pronti a impegnarvi parecchio, a lavorare sugli obbiettivi da raggiungere nel 2023. Vi concentrerete sui risultati e sulle gratificazioni che avete intenzione di ottenere e sarete produttivi al massimo! Al contempo, a partire da martedì 20 dicembre con Giove in Ariete farete in modo di creare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Saprete correggere eventuali errori nel programma della giornata e in questo modo sarete più rilassati, meno stressati. Quando, mercoledì 21 dicembre, il Sole entrerà nel vostro segno, vi darà la fiducia di cui potreste aver bisogno per superare il resto dell’anno! La vostra stagione è il momento in cui vi sentite al top: date dunque la priorità a riunioni o colloqui di lavoro importanti poiché sarete sicuri della vostra professionalità. Il 23 dicembre, con la Luna Nuova nel vostro segno, riflettete sul modo in cui volete distinguervi: adottate un vostro stile, indossate accessori o un abbigliamento che vi rendano unici e al contempo professionali.

In coppia: insieme al partner siete felici, appagati. Unica accortezza, quando sarete un po’ nervosi evitate di lanciare frecciatine alla dolce metà.

Soli: è una settimana piena di colpi di scena, un nuovo incontro sarà all’insegna della passione e in seguito proverete amore e serenità!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, i passaggi astrali rappresentano un invito ad ampliare i vostri orizzonti. Potete pianificare un viaggio o decidere di frequentare un corso per approfondire un argomento che vi sarà utile nel lavoro. Ciò che farete vi entusiasmerà! La vera buona notizia della settimana è che martedì 20 dicembre, Giove entra in Ariete: sarete soddisfatti di ciò che accadrà sul posto di lavoro o negli affari: la fortuna sarà al vostro fianco e non vi mollerà! In ogni caso, se prenderete l’iniziativa per contattare una o più persone, nel corso delle conversazioni evitate inutili polemiche. Potreste trovarvi di fronte a qualcuno che è più polemico di voi e non concludere quanto vorreste. Mercoledì 21 dicembre, l’arrivo del Sole in Capricorno alle spalle del vostro segno, vi renderà più riservati del solito ma al contempo sarete più cauti e consapevoli riguardo al modo in cui vi esprimerete, così da offrire una migliore impressione in qualsiasi conversazione. Il 23 dicembre, con la Luna Nuova in Capricorno definite nei dettagli quali obbiettivi, alcuni forse chiusi in un cassetto, avete intenzione di raggiungere nel 2023.

In coppia: mantenere la serenità, la complicità dipenderà soprattutto da voi, dalla capacità di essere comprensivi. Impegnandovi un po’, navigherete in un oceano di benessere.

Soli: se una persona vi attrae è una settimana in cui lanciare segnali, mettervi in gioco! Non tutti sono abbastanza audaci da fare il primo passo

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 18 dicembre, mentre vi avvicinate al nuovo anno è il momento di mollare il passato e andare avanti con amore e speranza. Dedicate un po’ di tempo per rafforzare i legami con le persone care. Lunedì 19 dicembre, mollate qualsiasi paura riguardante le vostre aspirazioni, i contatti, le opportunità di networking. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per mettere da parte timori e ansie così da poter progredire! Una volta trovata la fiducia in voi stessi toccherete con mano un’enorme differenza nel modo di comunicare! Martedì 20 dicembre, l’entrata di Giove in Ariete sarà d’aiuto a prendere l’iniziativa, a cogliere opportunità stimolanti per concretizzare i vostri sogni! Il transito può favorire, nei prossimi mesi, anche un aumento delle entrate. Mercoledì 21 dicembre, il Sole entra in Capricorno: è il momento perfetto per ampliare la cerchia dei contatti, conoscere persone – anche online – che vi permetteranno di raggiungere i vostri obbiettivi. Giovedì 22 dicembre, nel lavoro potreste ricevere un riconoscimento dal boss, qualcosa che mostrerà il suo apprezzamento per il duro impegno. Se state cercando un nuovo impiego, oggi potrebbe arrivare un’offerta.

In coppia: amore reciproco, belle emozioni, grande complicità e tante idee piccantine. L’intesa con il partner è dunque totale!

Soli: se di recente avete iniziato un flirt potrebbe trasformarsi in una vera storia d’amore: i passaggi attuali annunciano sentimenti profondi, che andranno avanti nel tempo.