Oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti a supportare chi vi circonda

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Se siete in cerca di nuove opportunità, la settimana sembra promettente e grazie al fatto che siete molto convincenti, otterrete molto. Al contempo sarete pronti a supportare gli altri e ciò metterà in evidenza il vostro lato premuroso. Grazie alla congiunzione Venere-Marte in Leone, fino al 21, dare il via o promovere un progetto (anche divertente nella vita privata) farà arrivare grandi vantaggi. L’entrata di Venere in Vergine, il 22, parla di ottime possibilità nel lavoro e, al contempo, la vita personale è altrettanto entusiasmante. Cercate di trovare un equilibrio tra i due settori.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: coinvolgete il partner nei vostri sogni, insieme fate dei progetti soli per un futuro radioso.

Soli: affascinanti, divertenti, avete un approccio diretto con la persona che vi attrae. Potete conquistare chi volete.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): vietato esitare: nulla è irrealizzabile

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui potreste fare un bel colpo ma se non coglierete l’opportunità e non vi lancerete, potreste perderla. Non dovete esitare perché temete di sbagliare: in particolare mercoledì dite a voi stessi che nulla è irrealizzabile e dovete muovervi dunque senza timore! Il 22, avrete voglia di unirvi a persone che la pensano come voi, lavorare su un obbiettivo comune. Potreste essere molto impegnati: Venere in Vergine in dissonanza con Giove al vostro segno parla di parecchio lavoro ma vi piacerà, soprattutto se svolgete una professione che è al servizio degli altri.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: avete bisogno che il partner appoggi le vostre idee. Se le rifiuterà senza una motivazione, non la prenderete bene.

Soli: potreste confondere il desiderio con l’amore. In caso di incontro, dunque, evitate di partire in quarta.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riflettere sul modo in cui gestite il denaro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui rischiate di perdere tempo ed energie per voler imporre a tutti i costi le vostre scelte e opinioni. Emergerà il boss che è in voi, che vuole controllare tutto e non ammette di essere contraddetto. Ma non sempre funzionerà… Mercoledì 21, saprete tenere sotto controllo lo stress e sarete più simpatici. Il 22, Venere entrerà in Vergine: rifletterete sul modo in cui gestite il denaro e non è escluso che potrebbe presentarsi un’opportunità entusiasmante per investire o concludere un buon affare. In ogni caso, prima di decidere cercate di avere chiara la situazione.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: forte desiderio di armonia, di vivere con il partner una relazione equilibrata. Sempre che riusciate a evitare conflitti…

Soli: in programma potrebbe esserci un incontro speciale, il vostro cuore batterà forte, vi innamorerete!