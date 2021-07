Oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una ventata d’aria fresca

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui una conversazione potrebbe portare a una migliore comprensione di una persona e a una maggiore interazione. Potreste decidere di lavorare insieme su un’idea o scoprire che sei naturalmente portati a stringere un’amicizia più profonda. Il 20, con il buon aspetto Mercurio-Urano, c’è una ventata di aria fresca: fate emergere il genio che è in voi, date una scossa alla routine, esplorate delle novità. Il 22, sarete in grado di mettere in piedi un progetto realistico che piacerà. Avete le carte in regola per raggiungere i vostri obbiettivi. Potreste anche pensare a un cambiamento di vita.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: l’amore che provate nei confronti del partner sarà ancora più forte, brillerà di una nuova luce.

Soli: l’arrivo di Venere in Vergine, vi farà ottenere il romanticismo che desiderate e vi ritroverete di nuovo innamorati/e.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): privilegiare le novità

Con il buon aspetto tra Mercurio e Urano, è una settimana in cui dovrebbero esserci sorprese divertenti, esperienze insolite. Privilegiate le novità ed evitate di adattare un progetto personale o di lavoro a vecchie idee superate. Eliminate i blocchi mentali! Il 19 sarete contenti di scoprire che un amico sarà pronto a fare di tutto per sostenervi. Non è escluso che vi ispiri a cercare un nuovo percorso. Il 20 luglio la promessa di opportunità inedite vi galvanizzerà, puntate al successo senza timore! Il 22, con l’arrivo di Venere nel vostro segno, attirerete l’attenzione positiva del boss e dei colleghi, arriveranno belle gratificazioni.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: momenti magici con il partner, nella relazione è presente tanta passione, dolcezza e tenerezza.

Soli: con Venere nel vostro segno, accogliete con entusiasmo una nuova conoscenza, aprite il vostro cuore: farà tornare la fiducia nell’amore.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitare discussioni in famiglia

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

La cosa migliore, questa settimana, sarà quella di evitare discussioni in famiglia: cercate di esaminare le cose con un certo distacco. Non mischiatevi, inoltre, negli affari degli altri… Il 18, entrate in contatto con le vostre emozioni: vi renderete conto di quanto qualcosa o qualcuno significhi per voi. Nel lavoro, è una settimana in cui proporre una delle vostre eccellenti idee: avete i quattro assi nella manica per uscire vincenti. Il 22, Venere entrerà in Vergine: nessuno, lavoro o vita personale potrà rimanere indifferente al vostro fascino e alla determinazione.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: momenti intensi, bollenti, pieni di passione con il partner. Ma con Venere in Vergine c’è anche romanticismo.

Soli: nuove conoscenze, nuovi legami grazie al fatto che siete meno riservati e vi lasciate andare.