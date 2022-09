Oroscopo della settimana dal 17 al 23 settembre per tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna

L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 17 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Domenica 18 settembre, nel cielo astrale si formano due importanti aspetti: la dissonanza Mercurio-Giove e il buon aspetto Sole-Plutone. Saprete bene dove dirigervi, punterete in alto, molto in alto. Avete la possibilità di portare avanti un progetto: anche se non arriverete immediatamente in vetta farete comunque progressi incredibili. Martedì 20 settembre, con il buon aspetto Venere-Urano (fino al 22) nonostante i venti contrari che in molti stiamo sperimentando nelle finanze, potreste ricevere una piacevole sorpresa! Forse vi offriranno, e accetterete, un secondo lavoro che vi permetterà di aumentare le entrate. Il 23 settembre, il Sole entra in Bilancia nel vostro settore delle relazioni. Le prossime quattro settimane rappresentano un buon momento per il lavoro in team e la collaborazione. Avrete successo grazie al sostegno e alle energie degli altri e dovrete necessariamente ricambiare. In coppia: la parte migliore è nel fine settimana, sarete di buonumore, ottimisti e motivati a ricomporre qualsiasi discussione con il partner. Soli: lunedì e martedì cercate di mantenere la calma soprattutto se doveste scoprire che l’ex ha iniziato a uscire con un’altra persona… Toro (22 aprile-20 maggio)

Domenica 18 settembre, con il buon aspetto Venere-Plutone, lasciate alle spalle una settimana molto faticosa e vivete una giornata divertente. Esprimere sui media la creatività sarà d’aiuto a cambiare qualcosa nella vostra vita: dalla situazione finanziaria all’autostima. Martedì 20 settembre Venere e Urano in buon aspetto (fino al 22) indicano che potreste innamorarvi inaspettatamente. Potreste incontrare per caso una persona, iniziare una conversazione e nel giro di poco rimanere coinvolti. Potreste anche incontrare qualcuno su un’app di appuntamenti e scambiare messaggi, telefonate. Fuochi d’artificio in programma! Il 23 settembre Mercurio retrograda ulteriormente: cercate di unire il talento con la precisione ma evitate che il pragmatismo spenga la passione per il lavoro. In questo caso subentrerebbe inevitabilmente qualche frustrazione. In coppia: è una buona settimana per pianificare un’uscita divertente e avventurosa con il partner, dare nuovo slancio alla relazione! Aprite la porta alle novità. Soli: verso la fine della settimana, un incontro potrebbe dare il via a una storia importante. Si alza un vento di passione che spazzerà via le ombre del passato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Domenica 18 settembre non è un buon momento per pensare fuori dagli schemi: con la dissonanza Mercurio-Giove, potreste sentirvi isolati rispetto ai contatti o amicizie care che solitamente vi mettono di buonumore. La vostra originalità e l’ingegno non si fondono bene con il pensiero di gruppo e potreste dover scegliere tra uscire da soli o adattarvi agli altri. Martedì 20 settembre, con il buon aspetto Venere-Urano riguardo l’arredamento della casa emergerà il vostro lato originale ed eclettico. Potreste, ad esempio, dipingere di un colore acceso le pareti della camera da letto… Il 23 settembre il Sole entra in Bilancia: è il momento di far emergere alcuni aspetti della vostra personalità. Se vi piacciono gli sport competitivi, avete un’abilità creativa o volete semplicemente vivere un’avventura divertente e inedita, è la vostra occasione. In coppia: con la dissonanza Venere-Nettuno sarete davvero poco obbiettivi. Rischiate di vedere solo i difetti del partner e ignorare le sue qualità! Soli: sfruttate il fine settimana per socializzare, incontrare nuove persone e, soprattutto, flirtare! Più avventura cercherete e tanto più riceverete attenzioni.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Domenica 18 settembre è la giornata ideale per portare una relazione personale o di lavoro al livello successivo: che chiediate un appuntamento a chi vi attrae o stiate concludendo un affare oppure lavorando su un progetto con una persona, insieme potete ottenere qualsiasi cosa abbiate in mente! Lunedì 19 settembre, sarete molto concentrati nella ricerca di una via d’uscita da una situazione riguardante la casa. Potrebbe trattarsi semplicemente di apportare dei miglioramenti ma sarete quasi ossessionati. Sarete meno agitati dal 23 settembre, quando il Sole entrerà in Bilancia: per quattro settimane la casa, la famiglia saranno al centro della vostra attenzione ma senza ansie. Farete un passo indietro rispetto ad altre questioni e quando possibile, ritaglierete del tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie. In coppia: l’atmosfera è positiva, è il momento di prendere slancio, sentite un forte bisogno di cambiamento nella relazione! Soli: anche voi avvertite il bisogno di cambiamento e prendere il coraggio a due mani, lanciarvi, vi permetterà di fare splendidi incontri. Leone (23 luglio-23 agosto)

Domenica 18 settembre con la dissonanza Mercurio-Giove, non è un buon momento per acquistare una nuova auto. Per oggi, comparate i prezzi. Potrebbero esserci inoltre problemi relativi ai trasporti. Martedì 20 settembre Venere è in buon aspetto a Urano: da oggi e fino al 22, potreste fare un acquisto impulsivo. Qualcosa che desiderate da tempo ora sembra avere un prezzo accessibile e non potrete fare a meno di lanciarvi nella spesa. Il 21, Venere è in dissonanza con Marte: l’aspetto indica qualche discussione, battibecchi non gravi, sia chiaro, ma che per voi e l’altro/a saranno motivo di nervosismo. Dal 23, con l’arrivo del Sole in Bilancia, l’attenzione si sposta sulla comunicazione. avrete la possibilità di ottenere un sostegno adeguato per concretizzare un progetto, nonostante la presenza di Mercurio retrogrado in Bilancia che provoca ritardi.

In coppia: il partner sarà dell’umore giusto per viziarvi, dunque non c’è da vergognarsi a chiedere ciò che desiderate. L’avrete!

Soli: è un buon momento per trovare l’amore attraverso l’intesa intellettuale anziché l’attrazione fisica. Se c’è qualcuno che vi interessa date il via a conversazioni intellettuali e farete centro!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Domenica 18 settembre il Sole nel vostro segno è in buon aspetto a Plutone: è una grande giornata per esprimere voi stessi, mostrare quanto valete anche attraverso attività creative. Non dovete aver timore di perseguire ciò che volete veramente, che si tratti di fare qualcosa di straordinario o semplicemente chiedere a qualcuno di uscire. Qualsiasi azione porterà a un cambiamento positivo! Martedì 20 settembre, tutti si aspettano da voi il solito atteggiamento moderato. Ma con l’armonia tra Venere e Urano, fino al 22, sorprenderete tutti, anche nell’abbigliamento o nella pettinatura potreste introdurre una nota ultra originale! Il 23, lavoro o vita personale, potreste avere a che fare con una persona inflessibile, ferma sulle proprie posizioni. Dal momento che non potrete cambiarla, non potrete far altro che adattarvi.

In coppia: sfruttate i passaggi astrali per lasciare alle spalle eventuali discordie e gustare insieme al partner i dolci frutti di una ritrovata complicità.

Soli: non restate chiusi in casa poiché gli astri favoriscono gli incontri importanti. E’ molto probabile che non concluderete la settimana da soli ma in buona compagnia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Domenica 18 settembre, Mercurio nel vostro segno è in dissonanza con Giove in Ariete; non sarà facile entrare in sintonia con una persona, non la capirete. Questo aspetto può far emergere problemi di comunicazione poiché non avrete idea di cosa stia dicendo. Ascoltate con la mente aperta. Per oggi, tacete e non agite. Martedì 20 settembre, un amico o una nuova conoscenza potrebbe volere un incontro per concentrare le energie su un progetto o un’attività. Potrebbero entrambi avere un gran successo. Oggi avete un notevole magnetismo e siete in grado di attirare le persone giuste! il 23 settembre, il Sole entra nel vostro segno: le prossime quattro settimane saranno un periodo gioioso in cui avrete più sicurezza in voi stessi, sarete dotati di splendide energie. Siate pure un po’ egoisti: concentrate la vostra attenzione su quelle relazioni e attività che per voi sono importanti. In coppia: giovedì porterete un raggio di luce, di calore e generosità nella relazione. Siete d’accordo che a volte è molto bello sentirsi indispensabili? Soli: incontri fortuiti: per tutta la settimana prestate attenzione a chi incrocia il vostro cammino. Presto giocherà un ruolo importante. Il vostro futuro può cambiare in un batter di ciglia!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Domenica 18 settembre è un’ottima giornata per il networking: il buon aspetto Sole-Plutone sarà d’aiuto a stabilire contatti eccellenti. In questo momento dovete essere strategici: dire la cosa giusta al momento giusto vi darà una potente spinta in tutte le aree della vostra vita. Martedì 20 settembre, con il buon aspetto Venere-Urano (fino al 22) potreste incontrare gli amici e fare qualcosa di diverso. In ogni caso, sarà divertente. Una delle cose meravigliose dei vostri amici è che accettano voi e tutte le vostre stranezze. Potete essere totalmente voi stessi! Il 23 settembre, il Sole entrerà in Bilancia, alle spalle del vostro segno: per quattro settimane avrete l’opportunità di riflettere sulle vostre priorità. risolvere le questioni lasciate in sospeso e mollare tutto ciò che non è più utile, rappresenta una zavorra.

In coppia: i reciproci sentimenti sono sinceri, vi amate e lo dichiarate apertamente. Tutto vi sorride, è un periodo è molto piacevole.

Soli: nella prima parte della settimana il pensiero di una persona incontrata di recente o di un ex potrebbe diventare un’ossessione. Distraetevi, uscite con gli amici!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Domenica 18 settembre, Mercurio retrogrado è in dissonanza con Giove e Venere in buon aspetto con Plutone. Avrete un forte senso della comunità, della giustizia: potreste protestare a favore o contro un problema. Mettetevi in gioco. Martedì 20 settembre con il buon aspetto Venere-Urano (fino al 22) toccherete con mano la stima del boss: potrebbe farvi una proposta. Forse non si tratterà di una promozione vera e propria, ma ci siete vicini. E’ inoltre un buon momento per chiedere favori. Fatelo di punto in bianco e otterrete un sì altrettanto inaspettato. Dal 23, il Sole entra in Bilancia: per quattro settimane i contatti di lavoro o personali potrebbero rivelarsi preziosi. La vita sociale brillerà, il transito rappresenta un’opportunità per entrare in nuove cerchie e favorisce i contatti con persone che condividono le vostre idee e i vostri interessi.

In coppia: fino a venerdì sarete critici e polemici. Smettete di lamentarvi continuamente e con il partner cercate invece di essere più indulgenti e più comprensivi.

Soli: avete un grande cuore e tanto amore da dare ma assicuratevi di donarlo solo a chi vi apprezza veramente! Non dovete concedere a occhi chiusi la vostra fiducia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Domenica 18 settembre, Mercurio retrogrado è in dissonanza con Giove mentre il Sole è in buon aspetto con Plutone. Oggi potreste prendere una decisione importante riguardante il lavoro. Questa combinazione di energie astrali vi dota della determinazione giusta per ottenere. ad esempio. un impiego. La sicurezza vi farà muovere nel mondo con facilità. Parlate e otterrete ciò che avete in mente! Il 23 settembre, il Sole entra in Bilancia nel vostro settore della carriera: per quattro settimane sarete sotto i riflettori! Avrete delle idee molto pratiche e vorrete vedere i risultati degli sforzi che avete fatto fino a oggi. La vostra reputazione e posizione sono importanti. Se volete farvi notare, questo è il momento di mettervi al centro della scena! In coppia: pronti a dare il meglio di voi stessi, ma è abbastanza per riaccendere la passione nella relazione? E il partner soddisferà le vostre alte aspettative? La cosa migliore è dare il via a un dialogo! Soli: cercate dei modi per stringere nuove conoscenze che abbiano interessi simili ai vostri e potreste sicuramente incontrare una persona speciale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, domenica 18 settembre non avrete grande chiarezza mentale. Pensare troppo a una situazione porterà solo a una maggiore confusione soprattutto se tenterete di parlarne. Fareste solo finta di ascoltare, dunque è meglio evitare. Lunedì 19 settembre, avrete voglia di acquisire nuove competenze, non è escluso che riprendiate gli studi o approfondirete un argomento per imparare qualcosa di nuovo. Martedì 20 settembre, il buon aspetto Venere-Urano (fino al 22) potrebbe spingere a lanciarvi in un investimento finanziario insolito. Ma questo transito rende impulsivi, dunque prima di aprire il portafoglio cercate di essere cauti, valutate i pro e i contro. Il 23, il Sole sbarcherà in Bilancia: per quattro settimane sarete più che mai spinti a vagliare nuove idee e possibilità. Avrete l’opportunità di viaggiare e vivere nuove esperienze! Per tutta la settimana, infine, la presenza di Marte in Gemelli vi mette in grado di affascinare, di convincere chiunque! In poche parole, quando parlerete avrete la possibilità di ottenere ciò che desiderate!

In coppia: sapete bene cosa volete, il che è positivo, ma se volete che il partner vi segua nei progetti, cercate di essere meno autoritari. Ne guadagnerete in serenità.

Soli: se durante un’uscita notate una persona che vi attrae, mettetevi in gioco: non tutti sono abbastanza coraggiosi da fare il primo passo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Domenica 18 settembre con la dissonanza Mercurio-Giove evitate di prestare soldi anche se qualcuno vi racconterà una storia lacrimevole. E’ un momento difficile per tutti dal punto di vista finanziario e sostenendo gli altri con i sudati guadagni non riuscirete a risparmiare un cent. Prendete cura prima di tutto dei vostri bisogni. Martedì 20 settembre il buon aspetto Venere-Urano indica che una persona vi corteggerà: è innamorata e vi chiederà di uscire. E’ possibile che conosciate questa persona da un po’ e ora siete liberi e disponibili per una relazione. Oppure potrebbe essere qualcuno che avete appena incontrato tramite un amico e oggi andrete al primo appuntamento. Sarà magico! Il 23, il Sole entra in Bilancia: le prossime quattro settimane sono perfette per lasciar andare tutto ciò che non funziona più. Se alcune situazioni o persone vi stanno bloccando è un buon momento per affrontare la questione in modo che possiate andare avanti e cogliere nuove opportunità.

In coppia: non esitate a dare più attenzioni al partner, a dare il via al dialogo e a godere pienamente dell’intensità dell’amore; la ricompensa sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Soli: se di recente è nato un flirt, verso l’inizio della settimana potrebbe trasformarsi in un amore profondo. L’aria profuma di relazioni serie!