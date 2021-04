Oroscopo della settimana dal 17 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 17 al 23 aprile (21 marzo-21 aprile): pronti a dare il massimo

È una settimana ricca di energia e da sfruttare pienamente. Pur essendo fisicamente attivi, sicuri e pronti a dare il massimo sarete anche coinvolti nella pianificazione, discussioni e comunicazioni varie. Avrete inoltre la possibilità di iniziare un progetto che stimola il vostro interesse e l’entusiasmo.

Il 19, le responsabilità professionali potrebbero pesarvi e sentirvi limitati ma una volta superata la giornata tornerete in pista, di nuovo in azione. Il 20 è consigliabile evitare acquisti: non sarebbero quelli giusti, potreste pentirvi ma in generale, tenete d’occhio il portafoglio e la borsa.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: gestite al meglio la relazione: la vita senza l’amore e senza il partner vi sembra inconcepibile.

Soli: in programma ci sono degli incontri forti, importanti e molto emozionanti. Il cuore farà bum bum!

Oroscopo della settimana Leone dal 17 al 23 aprile (23 luglio-23 agosto): dite “no” al rancore

Oroscopo della settimana Leone: Umore

È tempo di sfidare voi stessi ed esplorare nuove opzioni, anche se ciò significa apprendere qualcosa di nuovo. Le vibrazioni astrali di questa settimana possono essere di ampia portata, aprire la strada a futuri guadagni. Nel corso della settimana, potreste essere critici nei confronti del vostro lavoro oppure disinteressati.

Il punto è che i pianeti in Toro vi rendono testardi, rancorosi: in particolare lunedì, se doveste litigare con un amico, un familiare o un collega, fate un passo indietro. Tenete presente che il vostro punto di vista potrebbe essere un po’ “ristretto”.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: vi fate parecchie domande su qualcosa che vi preoccupa ed è un atteggiamento poco favorevole all’amore.

Soli: l’immagine che date all’esterno è inferiore a ciò che siete: osate e mettevi sotto i riflettori, avrete belle soddisfazioni!

Oroscopo della settimana Sagittario dal 17 al 23 aprile (23 novembre-21 dicembre): il coraggio vi rende vincenti

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui la parola “noia” non farà parte del vostro vocabolario: state cercando entusiasmo, qualcosa che vi regali eccitazione. Sarete attratti da tutto ciò che brilla di belle promesse e che porta a nuove esperienze. In generale, lavoro o vita personale saprete trovare la soluzione a qualsiasi problema e prendere in mano il timone delle situazioni.

In particolare nella professione sarete pronti a tutto pur di raggiungere gli obbiettivi che avete in mente: può essere che tenterete di imporvi con la forza ma il vostro coraggio si rivelerà fruttuoso. Avanti tutta.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: evitate critiche a tutto spiano ma soprattutto quel tipo di replica che complicherebbe la situazione. In caso di problema: spiegatevi.

Soli: potrebbe esserci la possibilità di una storia importante ma dovrete mostrarvi pazienti e prudenti.