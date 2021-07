Oroscopo della settimana dal 17 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 17 al 23 luglio (21 marzo-21 aprile): non perdete tempo a discutere

Con Mercurio in Cancro, è una settimana in cui aspirate alla tranquillità ma qualcuno, un vicino?, potrebbe rompervi le scatole. Non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. La buona notizia è che il 19, la famiglia vi darà il supporto di cui avete bisogno sia emotivo che finanziario. Un parente sarà pronto ad aiutarvi e accettare il suo aiuto renderà contenti entrambi. Il 21, i pianeti vi dotano di determinazione e ottimismo: nulla vi sembrerà impossibile da realizzare! Seguire la vostra passione potrebbe permettervi di far decollare un progetto. Il 22, lavoro o vita personale evitate conflitti poiché potrebbero destabilizzarvi emotivamente.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: è una bella settimana per stabilire degli obbiettivi insieme al partner: vi farà sentire più vicini.

Soli: una persona dal sorriso attraente potrebbe portarvi sulla strada sbagliata. In particolare il 18, fermatevi finché non avrete chiara la situazione.

Oroscopo della settimana Leone dal 17 al 23 luglio (23 luglio-23 agosto): imporre a tutti i costi le vostre opinioni

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui vorrete imporre a tutti i costi le vostre opinioni ma in particolare il 18 e il 19, evitate poiché, lavoro o vita personale, potreste scatenare tensioni pericolose. Il 22 luglio, Venere lascerà il vostro segno ed entrerà in Vergine: sarete nella posizione ottimale per riflettere sulle finanze con chiarezza e attirare il denaro. In ogni caso, visto che il pianeta è in dissonanza con Giove cercate di spendere in modo saggio. Il 23, potreste entrare in rotta di collisione con colleghi o soci: dovete imparare a lavorare anche con le persone dal carattere difficile.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: avrete un maggioe controllo delle emozioni, la stabilità sarà la vostra priorità.

Soli: gli astri accentuano il vostro magnetismo e otterrete successo. Per questa settimana, divertitevi a conquistare!

Oroscopo della settimana Sagittario dal 17 al 23 luglio (23 novembre-21 dicembre): prendete l’iniziativa, sfoderate il talento

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui dovete essere coraggiosi, mostrare di che stoffa siete fatti. Prendete l’iniziativa, sfoderate il talento, l’abilità, la simpatia e sarete vincenti. Il 19, deciderete di prendere le distanze da alcune vecchie convinzioni e vorrete andare oltre, evolvere. Il 21, toccherete con mano che quando c’è la determinazione tutto è possibile! Il 22, con l’arrivo di Venere in Vergine, sentirete il profumo del successo. E’ un transito importante per aprire un vostro sito web, sostenere un colloquio di lavoro o rimboccare le maniche per raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: apprezzerete ancora di più il sostegno del partner, l’amore che è sempre presente nella vostra vita.

Soli: potreste avere paura di mettervi in gioco o ricevere un rifiuto e ciò impedirvi di aprire il cuore a una storia d’amore.