Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): lavoro o vita privata, si chiude un ciclo

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il 18, con la Luna Piena nel vostro segno, le questioni lavorative arrivano al culmine. Nella vostra vita personale o nella professione si sta chiudendo un capitolo o un ciclo. Portate a termine gli obblighi e mollate ciò che non è produttivo. Il 19 dicembre Venere in Capricorno entra in moto retrogrado fino a febbraio 2022 e punta i riflettori sugli affari, sugli investimenti finanziari condivisi. Potreste essere in procinto di rivedere i termini finanziari degli accordi tra voi e un socio o un’azienda. Se avete intenzione di investire, assicuratevi di farlo con le persone giuste! Quando il Sole entrerà in Capricorno, mercoledì 22 dicembre, sarete dunque concentrati sulla trasformazione delle vostre finanze e sarà l’inizio di un percorso altamente rigenerante!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 24, vigilia di Natale, le emozioni non saranno al top. Se non volete rovinare la serata con il partner, dovrete darvi una calmata. Soli: il 19 se state cercando l’amore è un’ottima giornata per partecipare a una festa o a una riunione: potreste incontrare una persona pronta a impegnarsi seriamente. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): inclini a trascorrere più tempo in casa

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui sarete concentrati più sulle questioni riguardanti la casa e la famiglia e meno sulle responsabilità di lavoro. Il 18, con la Luna Piena in Gemelli le convinzioni personali vengono messe alla prova.Quando si tratterà di parlare di questioni importanti, scegliete da che parte stare e mantenete salde le vostre opinioni. Il 19 Venere in Capricorno entra in moto retrogrado: fino a febbraio 2022 sarete inclini a trascorrere più tempo in casa, con la famiglia. La motivazione per soddisfare i vostri obblighi domestici sarà decuplicata quando il Sole, il 22, entrerà in Capricorno. Al contempo la dissonanza Saturno- Urano per tutta la settimana potrebbe scatenare tensione riguardo agli impegni lavorativi futuri, avrete difficoltà a decidere su quali progetti investire. La notizia positiva: al momento giusto saprete su cosa impegnarvi.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: apprezzerete il comfort che arriva dalla casa, con il partner sarete affettuosi, dolci e vi sentirete amati. Soli: dal 19, l’atmosfera potrebbe surriscaldarsi: tornerà una persona del passato e dovrete prendere una decisione.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottimisti e motivati

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui siete motivati, con Marte in Sagittario avete fiducia in voi stessi e in tutto ciò che intraprendete. Ottimisti, con grandi desideri, sarete travolgenti! Il 18, la Luna Piena in Gemelli annuncia che potreste partecipare a un evento o a una riunione in vista delle feste e saranno molto piacevoli. Al contempo, potreste avercela con qualcuno e tentati di dirne quattro. Prima di dire o fare qualcosa, pensate alle conseguenze. Il 21, rispetto alle scorse settimane, il denaro entrerà più facilmente. Inizierete a rilassarvi. Il 22, quando il Sole sbarcherà in Capricorno sarete spinti a lavorare dietro le quinte per migliorare alcuni aspetti della professione. Per tutta la settimana, la dissonanza Saturno-Urano punta i riflettori sul settore della casa, della famiglia. Per pensare al lavoro potreste aver trascurato le questioni domestiche e le persone care. Per trovare un equilibrio dovrete fare qualche sacrificio. Ma troverete un compromesso.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: l’atmosfera, in particolare il 24 è effervescente e romantica, dedicherete al partner mille attenzioni!

Soli: se volete fare progressi con la persona che vi attrae, iniziate con piccoli passi il 21 dicembre. La conversazione potrebbe promettere bene.