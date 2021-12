Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una iniziativa vincente

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui potrebbe emergere un po’ di stress riguardante il lavoro. Il 18, con la Luna Piena in Gemelli, portate a termine lo shopping natalizio. Mentre acquistate i regali – uno anche per voi – assicuratevi di comprare cose che le persone vogliono davvero e non ciò che pensate che vogliano. A volte il miglior regalo è una telefonata. Il 19 dicembre, da una telefonata con un amico o un ex collega potrebbe nascere un’opportunità di lavoro. Sempre il 19, Venere in Capricorno torna in moto retrogrado: è un ottimo momento per studiare qualcosa che vi metta in grado di migliorare le capacità professionali. Avete tempo fino a febbraio 2022 per riflettere sul progresso e la crescita lavorativa. Al contempo, la dissonanza Saturno-Urano per tutta la settimana, causa un po’ di stress per il lavoro, la carriera e risultati che vorreste ottenere. Il passaggio indica che per prendere un’iniziativa vincente dovete uscire dalla zona di comfort.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: per rafforzare l’intesa privilegerete la complicità, le dimostrazioni d’affetto nonché l’amicizia.

Soli: il 24 un incontro potrebbe essere romantici incredibilmente intenso ma prima di lanciarvi in una nuova relazione procedete con calma.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): cercate di essere meno esigenti con voi stessi

Il 18, con la Luna Piena in Gemelli è un’ottima giornata in cui nel lavoro saranno messi in evidenza la vostra capacità e talento. Se avete lavorato duramente su un progetto importante, vi farà piacere ricevere complimenti ed elogi. Godetevi il momento. Quando il 19 Venere in Capricorno entrerà in moto retrogrado, nulla vi entusiasmerà. Cercate di essere meno duri ed esigenti con voi stessi e praticate attività che, seppure un minimo, vi regalano piacere. Il pianeta rimarrà in moto retrogrado fino a febbraio 2022: può essere un periodo utile per reinventare ciò che potreste realizzare nel lavoro. Per tutta la settimana, la dissonanza Saturno-Urano potrebbe scatenare una piccola crisi tra la routine lavorativa e il desiderio di progredire, ampliare gli orizzonti. Potreste sentire istintivamente che è il momento di affinare le vostre abilità, apprendere qualcosa di nuovo.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 19 sarà una giornata un po’ spenta, sarete insoddisfatti senza sapere bene perché e allontanarvi un po’ dal partner. Soli: il 24 inviate un dolce messaggio alla persona che vi attrae da un po’ di tempo. Ricambierà.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro c’è una trasformazione

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Iniziate a mettere in atto i buoni propositi per il 2022: il 18, la Luna Piena in Gemelli rappresenta un invito ad eliminare alcune cattive abitudini prima del nuovo anno. Facendo piccoli aggiustamenti, potete ottenere grandi risultati. Il 19, Venere nel vostro segno entra in moto retrogrado e potrebbe stravolgere il vostro equilibrio: quei nuovi inizi che avevate pianificato potrebbero non accadere nel modo da voi immaginato. Non perdete la calma e seguite la corrente. Il pianeta sarà in moto retrogrado fino a febbraio 2022: periodo in cui valuterete la vostra posizione nel lavoro, potreste dare il via a una trasformazione. Il 22, quando il Sole entrerà nel vostro segno, sarete concentrati su quale ruolo avere nella professione. Infine, per tutta la settimana la dissonanza Saturno-Urano retrogrado vi farà riconsiderare se nel lavoro siete compensati tanto quanto vale il vostro talento.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: organizzare la vigilia di Natale in funzione della dolce metà vi farà piacere: volete renderlo/a felice ed essere attenti ai suoi desideri.

Soli: il 21 dicembre è possibile che ci sia un incontro con una persona speciale. Iniziate a esprimere già da ora questo desiderio, sarà il vostro regalo di compleanno.