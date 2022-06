Oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): gli amici vi sostengono, vi vogliono bene! Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Domenica 19 giugno, il buon aspetto Venere-Nettuno rappresenta un invito a prendere in considerazione il valore che attribuite alla vostra professione, ai risultati, alle esperienze. Il passaggio vi spinge a riflettere sulla percezione che avete della lealtà, stabilità e impegno riguardo al vostro percorso di lavoro. Se c’è qualcosa di cui avete bisogno per progredire, cercate di ottenerlo il 20 giugno con l’ultimo quarto di luna in Pesci. Lo stesso giorno Mercurio nel vostro segno è in aspetto armonioso con Giove in Ariete: uno o più amici faranno di tutto per aiutarvi. È possibile che abbiate bisogno di una mano perché state traslocando oppure state lavorando a un progetto riguardante la casa. E’ uno di quei giorni in cui toccate con mano quanto gli amici tengano a voi e quanto possano essere di supporto. Il 21 giugno, il Sole esce dal vostro segno ed entra in Cancro, nel vostro settore delle finanze: vi sentirete più pronti a rispettare un budget o a raggiungere un obbiettivo finanziario. Dal momento in cui, il 23 giugno, Venere entra nel vostro segno avrete tutto il tempo per spendere saggiamente e dire “sì” a nuove opportunità finanziarie. Sul fronte denaro è in arrivo l’abbondanza! Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: se desiderate rafforzare la relazione sia da un punto di vista pratico che sentimentale, fatelo a partire dal 23 giugno. Soli: dal 23, con Venere nel vostro segno una persona vi travolgerà d’amore, vorrà prendersi cura di voi. Lasciate che a guidarvi siano i sentimenti! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): in arrivo belle gratificazioni

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Domenica 19 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno ritagliate un po’ di tempo per valutare quanto tempo ed energie utilizzate nella vita lavorativa quotidiana. Riflettete sui mezzi che avete a disposizione per apportare maggiore valore e stabilità al vostro lavoro. Se pensate sia il caso di introdurre delle modifiche al vostro ambiente di lavoro o al programma, procedete il 20 giugno, con l’ultimo quarto di luna in Pesci. Lo stesso giorno, con il buon aspetto Mercurio in Gemelli-Giove in Ariete, sarete entusiasti di condividere le vostre idee con i colleghi. Il transito vi spingerà a parlare in modo positivo del vostro futuro lavorativo! Il 21 giugno, con l’arrivo del Sole in Cancro, continuate a sviluppare le vostre idee, è inoltre il momento perfetto per seguire l’istinto: vi indicherà come muovervi per progredire, migliorare la reputazione professionale e ottenere ottimi risultati. Sono in arrivo belle gratificazioni!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: martedì e mercoledì sarete incredibilmente affascinanti e al contempo più disponibili ad avere una conversazione sincera su alcuni problemi che vi assillano. Non abbiate paura di chiedere ciò di cui avete bisogno. Non è il momento di accontentare la dolce metà ma quello di ricevere! Soli: a partire dal 23, con Venere in Gemelli potrebbe sbocciare una nuova relazione, oppure approfondire un flirt che avete da qualche tempo. Il romanticismo è al top e le conversazioni scorrono facilmente.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concentrati su progetti riguardanti la casa

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui avrete un bel po’ di progetti da realizzare riguardanti la casa. Domenica 19 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno, la parola “lavoro” potrebbe assumere un significato diverso: sarete molto concentrati su alcuni progetti riguardanti l’abitazione. Potreste inoltre valutare in che modo le vostre finanze giocano un ruolo nello stile di vita e cosa potete realisticamente realizzare. Il 20 giugno, se avete problemi finanziari o questioni in sospeso da risolvere, sfruttate l’ultimo quarto di luna in Pesci poiché avrete la possibilità di farlo, così da sentirvi liberi! Al contempo, con il buon aspetto Mercurio in Gemelli e Giove in Ariete, sarete ultra positivi riguardo ai progetti che avete a cuore. Sarete talmente entusiasti che vorrete condividere le vostre idee. Parlatene con gli amici cari: parteciperanno al vostro slancio e vi sosterranno! Con questo passaggio, riprenderete in mano il timone di una situazione che sembrava fuori dal vostro controllo, ad esempio una trattativa che va avanti da lungo tempo potrebbe finalmente concludersi e volgere a vostro vantaggio. Il 21 giugno il Sole entra in Cancro: vi sarà più facile avere cura di tutti gli aspetti della vostra vita lavorativa, comprese le relazioni, così da creare un’atmosfera confortevole.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: è una settimana all’insegna della dolcezza: dimostrerete il vostro amore, sarete attenti, presenti, generosi. E c’è tanta reciproca passione.

Soli: giovedì, lanciate un invito alla persona che vi attrae. Farete colpo a suon di fascino!